Единый оператор сетей 5G может получить частоты в «режиме совместимости со спецслужбами»

Минцифры предложило создать единого радиочастотного оператора с госучастием для внедрения стандарта связи 5G, который, как сообщает «Ъ», безвозмездно получит до 2035 года следующие полосы частот:

- 694–790 МГц (спектр, который используется аналоговыми телевещателями);

- 4,8–4,99 ГГц (выбран Минцифры приоритетным для 5G);

- 3,4–3,8 ГГц «в режиме совместимости со спецслужбами» (которые сейчас и занимают этот диапазон).

На данный момент сетей 5G в коммерческой эксплуатации в России нет ни у кого, поскольку операторы не могут получить частоты в диапазоне 3,4–3,8 ГГц. Он выбран в качестве стандарта в мире, но в России занят спецслужбами.

Единый оператор должен позволять силовикам отключать излучение радиоэлектронных средств связи в заданной локации, пишет газета.

«Сейчас Минобороны и другие ведомства не обладают таким функционалом, оперативное ограничение сетей связи происходит по каналам Госкомиссии по радиочастотам и Минцифры», — рассказал один из собеседников издания.

Если силовики получат доступ к системам операторов по управлению сетью, они смогут отключать услуги без участия Минцифры, считает он. Но, по его мнению, прямой доступ силовиков, возможно, облегчит решение о выделении частот операторам.

Развитие сетей 5G на базе единого оператора обсуждается с 2020 года. Компании изначально не поддерживали эту идею, поскольку стоительство общей сети потребует новых расходов. Против выступала и ФАС, предупреждая, что это может привести к монополизму, стагнации и потере государством выручки от потенциальных аукционов на частоты.