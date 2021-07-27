Распознавание лиц идёт в регионы

Свыше пяти тысяч камер с функцией распознавания лиц, позволяющих устанавливать злоумышленников и раскрывать преступления, установлено в регионах России.

Об этом ТАСС сообщили в пресс-центре МВД России в ответ на соответствующий запрос агентства:

«В субъектах РФ установлено более 5 тыс. камер видеонаблюдения, определяющих биометрические параметры лица человека».

При этом, в ведомстве заявили, что не ведут статистику преступлений, расследованных с помощью этой техники.

В прошлом году система распознавания лиц с камер в подъездах, во дворах жилых домов и на городских улицах Москвы насчитывала 178 000 устройств, и к весне текущего года должны были установить ещё порядка 9 тысяч камер.