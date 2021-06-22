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Новости
22 июня 2021 г. 8:26

За «недопустимую» критику Путина и Терешковой уралец оштрафован на 60 тысяч рублей

В мае прошлого года он нелестно высказался про «обнуление», причём оба политика прямо не упоминаются в посте, да и сроки давности истекли, но судья сначала сделала заседание закрытым, затем вынесла два постановления о назначении административного наказания.

Шалинский городской суд Свердловской области назначил 60 тысяч рублей штрафа местному жителю Сергею Усольцеву, на которого ранее полиция составила два протокола по статье об оскорблении власти — ч. 3 ст. 20.1 КоАП. Об этом «Урал. МБХ медиа» сообщил адвокат Роман Качанов.

По его словам, Усольцеву вменяли оскорбление президента России Владимира Путина и депутата Госдумы Валентины Терешковой в комментариях во «ВКонтакте»:

«Речь идет о комментариях за 3 мая 2020 года. В них прямо не упоминается ни Путин, ни Терешкова. Мы просили суд прекратить дело в связи с истечением сроков давности, но нам в этом было отказано. В итоге по двум протоколам назначили по 30 тысяч рублей штрафа. В ближайшее время обжалуем это решение».

Информация о судебном заседании размещена на сайте суда: первый штраф, второй штраф. Текст постановления отсутствует.

Как сообщает журналист-фрилансер Елена Сухарева в своём Facebook, судья Марина Порубова также сделала оба заседания закрытыми, запретив ей не только фото-и видеосъемку как представителю СМИ, но и само присутствие в качестве вольнослушателя.

«А еще эта изумительная женщина запретила привлекаемому лицу самому вести аудиозапись судебного процесса! Таким образом, принцип открытости и гласности правосудия нарушен был ей неоднократно», — рассказывает она, добавив:

«Это при том, что пенсию Усольцеву по возрасту еще не назначили (спасибо Путину за это), а работать он не может, поскольку ухаживает за больной супругой. Где деревенскому неработающему жителю брать такие деньги — ей наплевать».

Сухарева намерена жаловаться на действия судьи, а Качанов и Усольцев подадут апелляцию, «а если придется — обратятся в ЕСПЧ».

20.1 ВКонтакте Путин штрафы 28-ФЗ Екатеринбург суд Терешкова

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