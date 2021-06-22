За «недопустимую» критику Путина и Терешковой уралец оштрафован на 60 тысяч рублей

Шалинский городской суд Свердловской области назначил 60 тысяч рублей штрафа местному жителю Сергею Усольцеву, на которого ранее полиция составила два протокола по статье об оскорблении власти — ч. 3 ст. 20.1 КоАП. Об этом «Урал. МБХ медиа» сообщил адвокат Роман Качанов.



По его словам, Усольцеву вменяли оскорбление президента России Владимира Путина и депутата Госдумы Валентины Терешковой в комментариях во «ВКонтакте»:

«Речь идет о комментариях за 3 мая 2020 года. В них прямо не упоминается ни Путин, ни Терешкова. Мы просили суд прекратить дело в связи с истечением сроков давности, но нам в этом было отказано. В итоге по двум протоколам назначили по 30 тысяч рублей штрафа. В ближайшее время обжалуем это решение».

Информация о судебном заседании размещена на сайте суда: первый штраф, второй штраф. Текст постановления отсутствует.

Как сообщает журналист-фрилансер Елена Сухарева в своём Facebook, судья Марина Порубова также сделала оба заседания закрытыми, запретив ей не только фото-и видеосъемку как представителю СМИ, но и само присутствие в качестве вольнослушателя.



«А еще эта изумительная женщина запретила привлекаемому лицу самому вести аудиозапись судебного процесса! Таким образом, принцип открытости и гласности правосудия нарушен был ей неоднократно», — рассказывает она, добавив:

«Это при том, что пенсию Усольцеву по возрасту еще не назначили (спасибо Путину за это), а работать он не может, поскольку ухаживает за больной супругой. Где деревенскому неработающему жителю брать такие деньги — ей наплевать».

Сухарева намерена жаловаться на действия судьи, а Качанов и Усольцев подадут апелляцию, «а если придется — обратятся в ЕСПЧ».