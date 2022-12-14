Свои биометрические данные сдали уже порядка 70 миллионов россиян

«Мы считаем, что порядка 70 млн наших граждан сдали свою биометрию, в основном, конечно, это банки», – сообщил глава Минцифры Максут Шадаев.



При этом Шадаев отметил, что условия хранения биометрической информации, к сожалению, оставляют желать лучшего, учитывая, в том числе, периодические утечки персональных данных.



«Поэтому нам кажется очень важным именно в ближайшее время обеспечить сохранность именно биометрических образцов, биометрических данных, свести все это в одну большую государственную систему, где очень жёсткие требования к безопасности», – сказал министр.



Глава юридической практики «Роскомсвободы» Саркис Дарбинян критически оценивает инициативу главы Минцифры:

«Государство уже обозначило свою монополию на биометрию. Все биометрические отпечатки, которые, очевидно, являются особенно чувствительными данными, теперь хранятся в одной единой базе, у которой есть конкретный хозяин — государство с Ростелекомом, как оператором этой базы. И здесь вам остаётся лишь верить и надеяться, что госкомпания сделала все как надо с точки зрения прайваси и инфобез комплаенса, и данные никуда не утекут.



Однако, по тому количеству утечек данных, которые мы видим в госкомпаниях и госорганах, в это слабо верится».

«Со временем тренд на сбор биометрии любой ценой будет увеличиваться, – считает эксперт. – Государство и госкомпании могут начать обуславливать предоставления услуг предварительной сдачей биометрии. Это будет объясняться безопасностью и удобством. Но сделать это будет непросто. Это мы уже увидели во время пандемии, когда на людей ни маски нельзя было надеть, ни укольчики сделать».

«Плюсы централизации данных очевидны — проще обеспечить безопасность и единые стандарты обработки и защиты, – считает юрист «Роскомсвободы» Никита Истомин. – Минус в том, что если будет утечка, особенно по причине человеческого фактора, это затронет намного больший объём данных. К тому же, учитывая нашу практику правоприменения в случае таких утечек, пострадавшие не получат значительные компенсации».

Эксперт также подчеркнул одну важную деталь:

«Я считаю, что здесь конфликт интересов, который ни текущая правовая культура, правоприменение, ни структура госорагнов не устраняют. В конце концов, очень любопытно посмотреть как государство в лице РКН, подведомственного Минцифры, будет помогать собирать доказательную базу против своего собственного творения».

Ранее в пресс-службе Минцифры «Интерфаксу» сообщали, что в поправках ко второму чтению законопроекта о Единой биометрической системе не предусмотрена обработка геномной информации. Также вводится запрет отказывать человеку в оказании услуги, если он не хочет проходить биометрическую идентификацию.