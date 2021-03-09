ЕСПЧ задал Турции вопросы по делу, где использование VPN легло в основу обвинения

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) коммуницировал дело, в котором использование VPN-сервиса легло в основу обвинения в причастности к терроризму, сообщили «Сетевые Свободы» (проект «Международной Агоры» по защите свободы слова).
«Этот кейс может иметь важные последствия и для России, в том числе в вопросах обработки метаданных. Будем наблюдать!» — заявили авторы проекта в своём telegram-канале.
European rights court poses questions to #Turkish gov’t on ByLock messaging app #HumanRightsViolations https://t.co/frItsrjCAO— SCF (@StockholmCF) March 7, 2021
В 2017 году турецкий суд присяжных приговорил школьного учителя из Каппадокии Юкселя Ялчинкая к 6 годам 3 месяцам лишения свободы по обвинению в членстве в «Террористической организации фетхуллахистов/Параллельном государственном образовании» (FETÖ/PDY). Так правительство Эрдогана называет радикальную часть сторонников турецкого общественного деятеля Фетхуллаха Гюлена.
Обвинительный приговор основывался на положениях, что Ялчинкай:
- входил в профсоюз, относящемуся, по мнению турецких властей, к FETÖ/PDY;
- имел вклад на сумму в 3110 турецких лир (около 1000 евро в то время) в Банке ASYA, владельцы которого поддерживали Гюлена;
- использовал мобильное приложение для обмена зашифрованными сообщениями ByLock, согласно справке Управления безопасности города Кайсери;
- в октябре 2015 года 380 раз подключался к сервису ByLock, используя для этого VPN (по сообщению турецкого аналога Роскомнадзора).
Ялчинкай утверждает, что в отношении него нарушены статьи 6, 7, 8 и 11 Европейской конвенции по правам человека о праве на справедливое судебное разбирательство, наказание исключительно на основании закона, уважение, частной и семейной жизни, свободу собраний и объединений соответственно.
ЕСПЧ задал сторонам много подробных вопросов. Большая часть из них касается цифровых прав заявителя:
«Прямых последствий для России решение по этому делу иметь не будет, — рассказывает юрист «РосКомСвободы» Екатерина Абашина. — Но правовые позиции ЕСПЧ, изложенные в окончательных постановлениях по делам в отношении иных государств, могут учитываться и российскими судами, если обстоятельства дела похожи. Так что позиция ЕСПЧ по указанному вопросу может быть потенциально применима и в наших судах, если дело будет касаться использования мобильных приложений в контексте защиты частной жизни. Позиция из этого дела против Турции даст нам ориентир в ещё одном специфическом контексте».
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