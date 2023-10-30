В G7 согласовали кодекс для разработчиков ИИ

Страны G7 (Канада, Франция, Германия, Италия, Япония, Великобритания и США) согласовали руководящие принципы и кодекс для компаний, разрабатывающих системы искусственного интеллекта (ИИ). Таким образом правительства стремятся уменьшить риски использования ИИ не по назначению. Оба документа будут пересматриваться и обновляться по мере необходимости.

Кодекс, основанный на руководящих принципах, состоит из 11 пунктов, направленных «на продвижение безопасного, надёжного ИИ во всем мире». Документ призывает разработчиков принимать меры для выявления, оценки и снижения рисков на протяжении всего цикла разработки соответствующих технологий, а также предотвращать случаи неправильного использования ИИ-продуктов после их выхода на рынок.

Кроме того, компаниям-разработчикам стран G7 теперь следует публиковать отчёты о возможностях, ограничениях и неправильном использовании ИИ-систем и инвестировать в надёжные средства контроля безопасности.

Хотя кодекс поведения является добровольным, он призван служить руководством для бизнеса до тех пор, пока не будут введены официальные правила, над которыми, например, в ЕС уже работают в рамках EU AI Act.

«Благодаря EU AI Act Евросоюз является мировым лидером в установлении чётких и пропорциональных правил в области ИИ по устранению рисков и продвижению инноваций. Я рад видеть, что риск-ориентированный подход EU AI Act отражён в международных руководящих принципах, которые согласованы сегодня», — заявил Еврокомиссар по внутреннему рынку Тьерри Бретон.