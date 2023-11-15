LinkedIn получила 845 запросов на данные пользователей в I половине 2023 года

Социальная сеть для поиска деловых контактов LinkedIn в первой половине 2023 года получила 845 запросов на данные пользователей. Из них 386 пришлось на США, 459 — на другие страны по всему миру. Так, на втором месте после США по числу запросов стоит Италия (103), далее идут Индия (81), Германия (65) и Франция (63).

Все запросы затронули в общей сложности 2798 аккаунтов. Процент запросов, по которым в LinkedIn предоставили некоторую информацию, составляет 64% (1620 аккаунтов).

Запросов на удаление контента по итогу отчетного периода оказалось 49. Из них 13 сделала Индия, 8 — Индонезия и по 5 — США, Китай и Турция.

Источник: LinkedIn

Помимо этого платформа приводит статистику и по фейковым аккаунтам. Так, в первой половине текущего года автоматизированная защита заблокировала 90,1% поддельных учётных записей, деятельность остальных 9,9% была остановлена вручную. К 99,7% поддельных аккаунтов доступ заблокировали заблаговременно, ещё до того, как пользователь сообщил об этом, говорится в отчёте.

Преследует LinkedIn и спам с мошенничеством. За отчётный период компания проактивно удалила таких 104,8 млн материалов и ещё 386 тыс. — после жалоб пользователей.

Источник: LinkedIn

Много было удалено и контента, нарушающего нарушающего Политику профессионального сообщества соцсети. Так, 251 964 материала заблокировали за информацию, содержащую угрозы и оскорбления, 86 216 — за дезинформацию, 52 941 — за контент c изображением насилия.

LinkedIn получила 2 143 жалобы и на нарушение авторского права. Она предприняла действия по 59% из них.

В России LinkedIn заблокирована с 2016 года.