До 30 сентября Meta собирает отзывы о применении пользовательских данных. Компания опубликовала специальный документ (white paper), в котором подробно описывает, как она соблюдает баланс между использованием технологий и приватностью людей, чтобы опыт взаимодействия последних с продуктами корпорации был приятнее.

Компания поясняет на примере: для обучения ИИ-инструментов обнаружению hate speech сохраняются копии уже имевших место ненавистнических высказываний. Meta может держать у себя связанные с ними тексты и изображения, сведя к минимуму количество личной информации об их «авторах». Такое решение повышает безопасность пользователей за счёт более надёжной автоматизации и помогает защитить частную жизнь людей, уверены в компании.

Теперь Meta хочет получить от юзеров обратную связь:

«Мы считаем, что создание положительного опыта пользователей подразумевает знакомство с их ожиданиями и изменение продуктов и инструментов на основе этого».

Относительно примера с языком вражды в white paper предлагается ответить на два вопроса. 1) Ненавистнические высказывания — это в первую очередь проблема, связанная исключительно с контентом, или непосредственно с людьми, его делающим? То есть требуется обнаруживать контент или его авторов? 2. Как реагируют на разжигание ненависти в разных сообществах? Какие факторы должна знать платформа для формирования собственной оценки?

По этим и другим темам компания принимает отзывы и предложения по адресу [email protected]. С помощью white paper она надеется стимулировать дискуссию по теме для всей индустрии.

Почему и «Роскомсвобода» защищает право на приватность, читайте в наших карточках.