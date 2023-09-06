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6 September 2023

Большой бизнес выступил против упрощенного доступа МВД к перепискам граждан

В Ассоциации больших данных усомнились в обоснованности инициативы

Ассоциация больших данных (АБД) не поддержала законопроект, упрощающий МВД доступ к содержимому устройств граждан.

В АБД, включающей в себя «Сбербанк», VK, «Яндекс», Фонд «Сколково», МТС, «Мегафон», «Билайн», «Ростелеком» и другие крупные компании, предположили, что в случае принятия инициативы доступ к звонкам и перепискам россиян получат не только центральные управления МВД и ФСБ, но также региональные отделения МВД, ФСИН и Таможенной службы. В силу специфики деятельности этих ведомств требования к обоснованности и законности доступа могут быть значительно снижены.

«Такой подход не позволит полноценно проверять законность и обоснованность необходимости доступа к охраняемой законом тайне и создаёт риски нарушения прав граждан и организаций. Достаточно существующих оперативно-розыскных мер, в том числе снятия информации с технических каналов связи и получения компьютерной информации», — стало известно Forbes из отзыва АБД на законопроект.

Ранее в ассоциации раскритиковали законопроект об оборотных штрафах для бизнеса за утечку персональных данных, поскольку инициатива возложит ответственность на компании вне зависимости от причин утечки, а также сократит инвестиции в информационную безопасность. 

IT-бизнес слежка персональные данные большие данные МВД АБД

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