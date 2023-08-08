Бизнес раскритиковал законопроект об оборотных штрафах за утечки персональных данных

Ассоциация больших данных (АБД) раскритиковала законопроект об оборотных штрафах за утечки персональных данных. Представители бизнеса убеждены, что инициатива возложит на них ответственность вне зависимости от причин утечки, а также сократит инвестиции в информационную безопасность.

АБД, объединяющая «Мегафон», Тинькофф Банк, «Яндекс», МТС, Mail.ru Group, Газпромбанк, «Ростелеком», Сбербанк, ВТБ, «ВымпелКом», Qiwi, Аналитический центр при Правительстве РФ, Фонд Сколково и другие организации, направила письмо в аппарат правительства, Министерство цифрового развития, Министерство экономического развития и Министерство юстиции, где критически отозвалась о законопроекте, над которым работали сенаторы Андрей Турчак и Ирина Рукавишникова, а также депутат Александр Хинштейн.

Документ оформлен как поправки в Кодекс об административных правонарушениях, которые предусматривают:

штраф для юрлиц в размере от 3 млн до 5 млн рублей за утечку данных от 1 тысячи до 10 тысяч граждан;

за утечку данных от 10 тысяч до 100 тысяч граждан — штраф от 5 млн до 10 млн рублей;

штраф в размере от 10 млн до 15 млн рублей за утечку данных от 100 тысяч граждан.

При повторной утечке штраф становится оборотным. Он составит от 0,1 до 3% от оборота компании за год, предшествующий нарушению. При этом штраф не может быть меньше 15 млн рублей и больше 500 млн рублей.

Также изменения в законодательстве обяжут компании в течение суток сообщать в Роскомнадзор об утечке, в течение 72 часов — отчитываться о проведении внутреннего расследования. Несоблюдение этих сроков будет трактоваться как отягчающее обстоятельство, штраф за несообщение — 1-3 млн рублей.

В Ассоциации убеждены, что новые поправки вызовут отток инвестиций в информбезопасность, так как бизнесу в любом случае придётся платить за утечки, которые часто представляют собой компиляцию старых взломов.

Компании также считают штрафы завышенными и диспропорциональными: от оборотной формы санкций пострадает в первую очередь малый и средний бизнес.

При этом государственные и муниципальные органы от действия поправок освобождены.