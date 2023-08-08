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8 August 2023

Бизнес раскритиковал законопроект об оборотных штрафах за утечки персональных данных

В Ассоциации больших данных убеждены, что поправки лишат компании мотивации инвестировать в развитие информбезопасности

Ассоциация больших данных (АБД) раскритиковала законопроект об оборотных штрафах за утечки персональных данных. Представители бизнеса убеждены, что инициатива возложит на них ответственность вне зависимости от причин утечки, а также сократит инвестиции в информационную безопасность.

АБД, объединяющая «Мегафон», Тинькофф Банк, «Яндекс», МТС, Mail.ru Group, Газпромбанк, «Ростелеком», Сбербанк, ВТБ, «ВымпелКом», Qiwi, Аналитический центр при Правительстве РФ, Фонд Сколково и другие организации, направила письмо в аппарат правительства, Министерство цифрового развития, Министерство экономического развития и Министерство юстиции, где критически отозвалась о законопроекте, над которым работали сенаторы Андрей Турчак и Ирина Рукавишникова, а также депутат Александр Хинштейн.

Документ оформлен как поправки в Кодекс об административных правонарушениях, которые предусматривают:

  • штраф для юрлиц в размере от 3 млн до 5 млн рублей за утечку данных от 1 тысячи до 10 тысяч граждан;
  • за утечку данных от 10 тысяч до 100 тысяч граждан —  штраф от 5 млн до 10 млн рублей;
  • штраф в размере от 10 млн до 15 млн рублей за утечку данных от 100 тысяч граждан.

При повторной утечке штраф становится оборотным. Он составит от 0,1 до 3% от оборота компании за год, предшествующий нарушению. При этом штраф не может быть меньше 15 млн рублей и больше 500 млн рублей.

Также изменения в законодательстве обяжут компании в течение суток сообщать в Роскомнадзор об утечке, в течение 72 часов — отчитываться о проведении внутреннего расследования. Несоблюдение этих сроков будет трактоваться как отягчающее обстоятельство,  штраф за несообщение — 1-3 млн рублей.

В Ассоциации убеждены, что новые поправки вызовут отток инвестиций в информбезопасность, так как бизнесу в любом случае придётся платить за утечки, которые часто представляют собой компиляцию старых взломов.

Компании также считают штрафы завышенными и диспропорциональными: от оборотной формы санкций пострадает в первую очередь малый и средний бизнес.

При этом государственные и муниципальные органы от действия поправок освобождены.

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