DemHack 6: приватность, свобода и исследования интернета

Хакатон Demhack 6 пройдет 25-26 марта 2023 года в формате онлайн и объединит русскоязычных IT-специалистов, активистов и исследователей интернета. Регистрация участников открыта до 16 марта 2023 года (включительно). Организуют событие «Роскомсвобода» и Privacy Accelerator.

В 2023 году, казалось бы, уже не осталось вопросов, зачем нужны технологии и практики для защиты свободы в интернете. Реальность сама дала ответы. Подавляющее большинство активных пользователей интернет в России выходит в глобальную сеть, используя VPN-сервисы для маскировки своего трафика. Чтение новостей из заблокированных СМИ через специальные плагины и приложения, позволяющие обходить блокировки, стало обычным делом. Санкции, из-за которых россияне оказались отрезаны от мировых технологий, стимулируют распространение новых open source решений. Люди учатся безопасности в интернете, а также готовятся к опасностям за его пределами, где участились досмотры гаджетов силовиками.

Мы живем в новом мире, где у нас стало меньше прав и меньше свободы, но больше осторожности, хитрости, а иногда и смелости. Вызовы этого нового мира нужно тщательно изучать и стараться дать на них свой ответ. Для этого важно проводить исследования, измерять важные явления в интернете, чтобы понимать, как действовать дальше.

Хакатон Demhack 6 призван стать площадкой для объединения идей и усилий специалистов, которые ищут ответ на вопрос о степени свободы в современном интернете и/или стремятся создать инструменты для её расширения.

К участию приглашаются IT-специалисты, специалисты в области анализа данных, кибербезопасности, дизайнеры и цифровые художники, интернет-активисты, журналисты, исследователи. Рабочий язык мероприятия — русский.

Хакатон Demhack 6 состоит из трёх треков:

приватность;

доступ к информации;

исследование свободы интернета.

Мы не ограничиваем разработчиков и исследователей в выборе формата решений и способа высказывания и просим своими работами отвечать на следующие вызовы:

право знать, что происходит и иметь доступ к любой, интересующей нас информации, делиться ей с людьми по всему миру;

право пользоваться глобальной сетью Интернет свободно, анонимно и безопасно;

право защищать свою частную жизнь, личные границы и персональные данные;

право использовать без санкций и ограничений технологии и ресурсы, помогающие жить, работать и развиваться, независимо от того, в какой стране находится пользователь;

право объединяться в профессиональные и идеологические сообщества для совместной деятельности, решения общественных и бизнес-задач;

право на свободу слова, право называть вещи своими именами, выражать свою позицию, частное мнение, не опасаясь преследования или «отмены» от любой из сторон конфликта.

Мы подготовили список задач, на который можно ориентироваться в выборе проекта для разработки. Но команды всегда могут предложить свою идею, если она соответствует идеям хакатона, — приватности и свободы интернета.

Лучшие команды получают призы и подарки от организаторов и партнеров. Избранные команды после завершения хакатона будут приглашены в новый набор Privacy Accelerator, где смогут развивать свой проект при поддержке экспертов и наставников. Акселератор выпустил уже более пятнадцати проектов, которые прошли путь от идеи до ранней версии продукта.

DemHack 6 — это шестой хакатон задач в области прайваси и свободы интернета. Он проводится, чтобы поддержать дух сообщества и дать специалистам возможность реализовать свои идеи для блага людей по всему миру, чтобы защитить права на приватность и доступ к информации в условиях мировых кризисов и ограничения свобод.

Партнёрами хакатона выступают международные и российские IT-компании, прайваси-стартапы, общественные организации и СМИ, среди которых: Lantern, Access Now, OONI, Amnezia VPN, VPN-love, Russian Hackers, SecurityLab, «Хакер», «Хабр», DOXA, «ОВД-Инфо», «Новая Газета.Европа», «Служба поддержки», DRC Group и др.