Европейский совет одобрил закон о цифровых услугах — DSA

Европейский совет одобрил Закон о цифровых услугах (Digital Services Act, DSA), говорится на сайте consilium.europa.eu. Документ, как напоминает DigitalRussia, устанавливает формальные требования к поставщикам цифровых услуг, таким как социальные сети и маркетплейсы, по противодействию распространению нелегального контента и дезинформации.

Требования включают:

- новые меры противодействия распространению нелегального контента и обязательства для платформ оперативно реагировать [на подобный контент];

- более эффективное отслеживание и проверки [добросовестности] продавцов на онлайн-маркетплейсах;

- бОльшую открытость и ответственность платформ;

- запрет на введение пользователей в заблуждение, а также на определённые виды таргетированной рекламы.

Предполагается, что алгоритмы станут более прозрачными, а пользователи смогут отказаться от отслеживания и даже потребовать компенсацию, если платформодержатели продолжат продвигать неподобающий или незаконный контент.

«Для пользователей закон действительно может послужить во благо, — комментирует нововведение юрист « Роскомсвободы » Никита Истомин. — Что касается реализации, то по большей части всё возможно, так как часть требований касаются таких формальных вещей, как открытие представительств, подачи отчётов, рассмотрение уведомлений пользователей ».

Европарламент принял закон о цифровых услугах ещё в июле. Ожидается, что новые меры вступят в силу с 2023 года.