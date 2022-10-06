Европейский совет одобрил закон о цифровых услугах — DSA

Европейский совет одобрил Закон о цифровых услугах (Digital Services Act, DSA), говорится на сайте consilium.europa.eu. Документ, как напоминает DigitalRussia, устанавливает формальные требования к поставщикам цифровых услуг, таким как социальные сети и маркетплейсы, по противодействию распространению нелегального контента и дезинформации.
Требования включают:
- новые меры противодействия распространению нелегального контента и обязательства для платформ оперативно реагировать [на подобный контент];
- более эффективное отслеживание и проверки [добросовестности] продавцов на онлайн-маркетплейсах;
- бОльшую открытость и ответственность платформ;
- запрет на введение пользователей в заблуждение, а также на определённые виды таргетированной рекламы.
Предполагается, что алгоритмы станут более прозрачными, а пользователи смогут отказаться от отслеживания и даже потребовать компенсацию, если платформодержатели продолжат продвигать неподобающий или незаконный контент.
«Для пользователей закон действительно может послужить во благо, — комментирует нововведение юрист «Роскомсвободы» Никита Истомин. — Что касается реализации, то по большей части всё возможно, так как часть требований касаются таких формальных вещей, как открытие представительств, подачи отчётов, рассмотрение уведомлений пользователей».
Европарламент принял закон о цифровых услугах ещё в июле. Ожидается, что новые меры вступят в силу с 2023 года.
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