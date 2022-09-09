Тема недели: дело Сафронова и аннулирование лицензии «Новой газеты»

Дело Ивана Сафронова, конечно, не первое и, к сожалению, не последнее дело о преследовании журналистов за их работу в современной России. Прямо сейчас в СИЗО сидит тяжело больная журналистка Александра Баязитова, которая делала расследования и обзоры по экономической тематике для телеграм-каналов и была обвинена в вымогательстве одним из героев репортажей. Относительно недавно гремело дело Ивана Голунова. Не надо забывать, что ежедневно под преследованием оказываются региональные журналисты и издатели прессы, которые высказывают антивоенную позицию или как-то по-другому неудобны власти (на этой неделе, например, у «Новой газеты» отобрали лицензию). Журналистика, конечно, всегда была опасной профессией, но сейчас в России она стала просто экстремальной. Однако удивительно храбрые люди всё ещё продолжают писать и снимать, обнародовать важную для общества информацию. Конечно, те, чьё призвание – «глаголом жечь сердца людей», — просто так не остановятся. Будут другие формы материалов, каналы из передачи для читателей. Прорвемся! А Ивану Сафронову сил, мы просто верим, что справедливость должна восторжествовать и он должен оказаться на свободе как можно скорее!

Позиция многих людей в такие времена — это закрыться, ничего не видеть и не слышать, «жить своей частной жизнью». Часто это от страха каких-то последствий за то, что читаешь то, что не одобрено государством. А иногда и от страха увидеть изнанку, сопоставить факты и жить как-то с этим вообще — лучше телек посмотреть, там расскажут, как всё у нас хорошо, «а у них плохо». И, кажется, что таких большинство. Но во все времена есть люди ищущие, неравнодушные, рефлексирующие, которым жизненно важна разная информация, показывающая проблему со всех сторон. И они будут бороться за неё и искать. Я уверена, что никакой железный занавес не сможет этому противостоять, как не мог режим заглушить голоса запрещённых радиостанций или самиздат. Мы живем в XXI веке — и самиздат у нас теперь в интернете! А на всякую блокировку найдется свой VPN! Или Censor Tracker.

Также есть мнение, что в такие времена можно «писать в стол». Например, в Советском Союзе люди вели дневники, которые были обнародованы уже после развала Союза и стали материалом для научных исследователей, журналистов, художников и писателей, из которых родились фильмы, книги, диссертации. Сегодня многие люди тоже вынуждены молчать из-за военной цензуры, но они могут пока высказывать свои мысли в защищённом пространстве — в закрытых аккаунтах, на личных сайтах с ограничением доступа и пр. Однажды их дневники будут открыты и станут свидетельствами истории. Что касается ресурсов, которые сейчас блокируются или запрещаются по политическим мотивам, — важно заархивировать и сохранить децентрализовано информацию, чтобы потом была возможность её восстановить. Когда-нибудь любая цензура закончится, архивы откроются, и мир увидит всё.