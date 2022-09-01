Дайджест преследований СМИ: август’2022

Вместо введения

30 августа скончался единственный президент СССР Михаил Горбачёв. Кто-то характеризует его эпоху как рождение российских СМИ. Почитать об этом и согласиться или не согласиться можно здесь.

Полная «дискредитация»

Месяц открылся блокировкой молодого медиа «Новая вкладка». Проект проработал с 24 мая по 1 августа. Причиной блокировки, как рассказали в издании, стало интервью с депутатом из Тувы, который открыто выступил против «спецоперации» и уехал из России, чтобы помогать солдатам бежать с поля боя.

Также в начале месяца стало известно, что власти Подмосковья в рамках «реорганизации» закроют редакции всех муниципальных газет и уволят их сотрудников. В городах останутся только фрилансеры, которые будут писать для областного издания «Подмосковье сегодня».

«Мы считаем, и мы глубоко убеждены в том, что наши деньги, деньги министерства и деньги муниципалитета в общей своей конструкции (а это миллиард на 57 муниципальных газет) — это слишком много, — заявила на совещании замминистра МИСК Кристина Дюкова. — У нас телеканал «360» с теми показателями, которые он выдает с точки зрения цитируемости, медийности, инфраструктуры, разных связей, распространения информации о губернаторе и о правительстве Московской области и так далее, приблизительно в тех же самых бюджетах».

Сами журналисты полагают, что руководство хочет не сэкономить, а присвоить бюджетные деньги.

3 августа суд оштрафовал Профсоюз журналистов на 500 тысяч рублей по статье о «дискредитации». Это максимальный штраф для юридических лиц по данному нарушению. Защита Профсоюза обжалует решение.

4 августа стало известно, что в отношении журналиста Романа Доброхотова московские полицейские составили протокол по той же статье. Ранее, в мае этого года, прокуратура Республики Саха обратила внимание на пять материалов, в которых описывался ход «спецоперации», оценивались потери российской армии и приводились рассказы жителей Бучи. Самого Доброхотова заочно арестовали по делу о незаконном пересечении границы.

4 августа у экс-сотрудницы телеканала «Крым 24» Виктории Самко прошёл обыск по делу о «фейках про ВС РФ». Дело завели из-за поста в группе телеканала во «ВКонтакте» о войне в Украине. И хотя Самко уволилась с телеканала ещё в январе, её бывшие коллеги дали показания, что публикацию сделала именно она. С марта, когда пост появился в группе, за Викторией следили.

7 августа Мария Захарова обвинила журналистов «Дождя» в сотрудничестве с латвийскими спецслужбами. По словам спикера МИД, сотрудники медиа прошли «собеседования» в СГБ страны, они продолжались по 5-6 часов. В итоге встреч якобы подписывались документы о сотрудничестве.

«Конечно же, это ложь. Никаких бумаг о сотрудничестве Дождь ни с кем не подписывал. Никаких собеседований никто ни с кем не проводил. Единственное мое столкновение с латвийскими силовыми органами заключалось в том, что пограничница спросила у меня цель приезда в Латвию и поставила штамп в паспорт», — прокомментировал ситуацию главред медиа Тихон Дзядко и добавил, что в отличии от чиновницы у журналистов хозяев нет.

8 августа в суд в Хакасии оставил под стражей главного редактора издания «Новый фокус» Михаила Афанасьева до 13 октября, объяснив это тем, что «дело представляет особую сложность». Кроме того, в суде следователь ссылался на то, что необходимо проведение дополнительных следственных действий. Напомним, Афанасьев обвиняется в распространении «фейков об армии» из-за публикации об ОМОНовцах, отказавшихся ехать на «спецоперацию».

10 августа суд в Москве оштрафовал «Новую газету» на 350 тыс. руб. за злоупотребление свободой массовой информации. Штраф назначили по одному из протоколов о распространении «фейков» за мартовский репортаж Елены Костюченко из Херсона. 30 марта материал был удалён с сайта «Новой газеты» по требованию Генпрокуратуры и Роскомнадзора.

12 августа в Нижнем Новгороде суд изменил меру пресечения журналистке Наталье Резонтовой, обвиняемой по местному «санитарному делу». Вместо домашнего ареста ей назначили запрет определённых действий. Напомним, Резонтовой вменили нарушение санитарно-эпидемиологических правил после акции 23 января 2021 года в поддержку Навального.

15 августа суд признал недостоверными слова Алексея Венедиктова о Пригожине. При этом опровергать свои слова Венедиктова не обязали. Пригожин подал на журналиста в суд в июне 2021 года. Причиной стало заявление Венедиктова в прямом эфире радиостанции о том, что предприниматель якобы является «хозяином ЧВК "Вагнер"».

15 августа «Вконтакте» заблокировал страницу издания «Зеркало» на территории России. Никаких пояснительных сообщений администрация соцсети не прислала.

16 августа «Московский комсомолец» заявил об исчезновении своего журналиста-расследователя Льва Сперанского. Сперанский не приехал на работу, его телефоны и связи с супругой оказались недоступны. Соседи журналиста рассказали, что видели, как в его квартиру зашли мужчины, представившиеся полицейскими. В квартире, помимо супругов, были двое детей.

Позднее стало известно, что в квартире журналиста прошёл обыск. Обысков в самой редакции не было. Сперанского допросили в отделении полиции и отпустили в качестве свидетеля по некому делу. Сперанский — автор статей и расследований криминальной тематики.

16 августа в Петербурге задержана журналистка «Соты» Виктория Арефьева. Ей вменяют статью о «дискредитации» армии за освещение акции 7 августа с крестами, посвященными погибшим на Украине военным, в Пугаревском карьере.

17 августа в Екатеринбурге задержали бывшую внештатную корреспондентку «Новой газеты» Елену Шукаеву. По данным RusNews, её обвинили в распространении «символики, признанной экстремистской».

В тот же день прошли массовые обыски в Казани у журналистов, сотрудничающих с «Радио Свобода».

19 августа суд оштрафовал политолога Екатерину Шульман, объявленную СМИ-»иноагентом», на 10 тыс. руб. за нарушение закона об «иностранных агентах». По словам Шульман, судья изначально отклонил протокол Роскомнадзора, но потом другой судья документ принял в том же виде. Политолог в апреле уехала в Германию.

21 августа стало известно, что для студентов‑журналистов ВШЭ запустят курс по выбору по пропаганде с лекциями о «строительстве пропагандистских схем». Длиться он половину осеннего семестра на четвёртом курсе. Согласно описанию, помимо исторических лекций, в рамках курса студентов «научат технологиям строительства собственных пропагандистских схем и структур», «научат работать в рамках «белой», «серой» и «черной» пропаганды» и «использовать на практике элементы «проникающей (социологической)» пропаганды».

22 августа Илью Азара оштрафовали на 2000 рублей по ст.20.3 КоАП. Поводом стал пост с символикой «Умного голосования», опубликованный в августе 2021 года.

В тот же день Шукаевой менее чем за четыре часа собрали 200 тыс. руб. на оплату штрафов по статье о дискредитации использования российской армии. Напомним, Шукаеву наказали пятью административными штрафами по 40 тысяч рублей по статье 20.3.3 КоАП за публикации в соцсети «ВКонтакте».

Сейчас Шукаева отбывает двухнедельный арест в спецприёмнике, за публикацию во «ВКонтакте» постов с якобы экстремистской символикой (там содержалась ссылка на фильм-расследование Алексея Навального.

23 августа «Новой газете» должны были выписать штраф за «дискредитацию властных структур». Но суд отложил заседание после нашего ходатайства о вызове анонимных «экспертов».

24 августа главный редактор «Черновика» Маирбек Агаев оштрафован судом на 60 тыс. руб. за перепечатку на сайте издания статьи «Новой газеты».

Согласно материалам дела, публикация содержала «недостоверную общественно значимую информацию о действиях ВС РФ на территории Украины, распространение которой создает угрозу массового нарушения общественного порядка и общественной безопасности». Правда, статья была удалена с сайта «Черновика» после соответствующего требования Роскомнадзора.

Совсем как у Кафки: завершается процесс Сафронова

Обвинение запросило журналисту Ивану Сафронову 24 года колонии строго режима, штраф в 500 тыс. руб., два года ограничения свободы и конфискацию денежных средств, полученных якобы преступным путем.

За несколько дней до заседания вышло расследование о деле журналиста. Выяснилось, что вся «секретная» информация, передачу которой вменяют Сафронову, находится в открытом доступе, в материалах нет доказательств тому, что Сафронов знал о причастности предполагаемых соучастников к иностранной разведке, обвинение построено нах показаниях людей, которые связаны с властью и которые говорят о том, что Иван совершил преступление, а просто критикуют его.

«Мне никогда не оформляли допуск к сведениям, составляющим гостайну, — это факт. Аксиома. Ни один из допрошенных в суде свидетелей, включая секретоносителей и "секретных" свидетелей, не сказал обо мне хоть что-то, что подтверждало бы версию следствия о моей якобы «шпионской» деятельности. Потому что не было никакого шпионажа, была журналистика», — заявил в последнем слове Сафронов.

Приговор журналисту вынесут 4 сентября.

Как выживает российское медиасообщество

​​Около 500 журналистов покинули Россию с 24 февраля. В полном составе уехали сотрудники «Медузы», «Проекта», «Важных историй», русской службы BBC, «Медиазоны», медиапроектов Михаила Ходорковского, большая часть сотрудников «Радио Свобода», проекта «Настоящее время» и других.

12 августа Российская редакция «Новой газеты» запустила новое медиа — «Свободное пространство». Сервис работает как конструктор контента: читатели сами подписываются на интересующие их рубрики или авторов.

Похожим, но не похожим образом 22 августа заработал агрегатор новостей The True Story. Подробнее о нём — в интервью основателя проекта Льва Гершензона.

Агрегатор оставался заблокированным всего три дня.

«Не оцениваю через действия или бездействие РКН качество нашего сервиса. Мы ориентируемся на мнения и отзывы представителей индустрии и простых пользователей, следим за ростом аудитории и времени на сайте, потоком обращений с предложениями помощи, партнёрств, просьб добавить определённые функции или подключить издания к нашему агрегатору. Этот поток очень большой и содержательный и позволяет нам считать, что мы делаем правильное и нужное дело», — прокомментировал нам Гершензон.

Как читать заблокированные медиа, читайте в нашей инструкции.

«Конечно, под запретом работать тяжелее, но использование средств обхода блокировок становится уже обычной полезной практикой. И пользователи разобрались с VPN, и СМИ знают, как раздавать свои ссылки так, чтобы люди могли их читать даже без спецсредств», — резюмирует пресс-секретарь «Роскомсвободы» Наталья Малышева.