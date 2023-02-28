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28 February 2023

РКН заблокировал Shutterstock из-за материала, «неудовлетворяющего существующим требованиям»

Представители фотобанка в России надеются, что сервис вернётся к работе в стране «через три дня».

В России не открывается сайт одного из крупнейших фотобанков — Shutterstock. Агентство Fotodom (FD), эксклюзивный представитель фотобанка Shutterstock в России и странах СНГ, объяснило порталу Sostav проблему «частичной блокировкой сайта Роскомнадзором по причине размещения материала, неудовлетворяющего существующим требованиям». 

Данный фотобанк и раньше попадал в поле зрения надзорного ведомства, ответственного за блокировку пропаганды суицида, но в этот раз ограничение доступа коснулось уже коротких видео, писала ранее «Роскомсвобода».

Материалы, послужившие причиной блокировки, с сайта уже убрали, рассказали в компании. Ресурс должен вернуться к работе в штатном режиме через три дня. Дизайнерам посоветовали пока открывать сайт с помощью VPN.

В марте прошлого года сервис Shutterstock был одним из немногих, кто продолжил предоставлять свои услуги российским специалистам. 

Роскомнадзор Shutterstock блокировки

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