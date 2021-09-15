Правозащитники призвали крупные IT-компании противостоять цензуре Рунета

Цифровые правозащитники из международной организации Access Now совместно с коалицией #KeepItOn обратились к крупным компаниям в области интернета и IT выступить за соблюдение прав человека в Рунете. По мнению правозащитных организаций, интернет-гиганты должны сопротивляться правительственным указаниям об организации шатдаунов, цензурировании интернета, блокировке онлайн-платформ, приложений и сервисов.

«Пока Россия готовится к выборам в законодательные органы власти 17-19 сентября, государство ужесточает контроль за свободой выражения мнений в Интернете», — подчёркивается в коммюнике Access Now.

Russia votes this weekend, and the threat of internet shutdowns undermines fair elections. We and the #KeepItOn coalition call on Big Tech and telcos to stand up for human rights — and keep the internet open and secure. https://t.co/88B6O4NzoW #выборы2021 — Access Now (@accessnow) September 14, 2021

Главный юрисконсульт организации Питер Мичек (Peter Micek) говорит, что частные компании обязаны встать на защиту прав человека, какие бы действия ни предприняли российские чиновники:

«Facebook, Twitter, это сообщение для вас: задействуйте вашу политику в области прав человека и не позволяйте авторитарным режимам закрывать рот миллионам людей на этих выборах. Люди в России зависят от вас».

В открытом письме к влиятельным людям в цифровой среде, включая гендиректора Apple Тима Кука (Tim Cook), председателя и гендиректора Facebook Марка Цукерберга (Mark Zuckerberg) и гендиректора Google Сундара Пичаи (Sundar Pichai), представители гражданского общества призвали публично заявить о своей поддержке свободного, открытого и безопасного доступа в Интернет в России.



«Вероятно, шатдауны в России не за горами. Но они не яляются чем-то неизбежным, — считает участница кампании и руководитель руководитель #KeepItOn Фелисия Антонио (Felicia Anthonio). — Это дело выбора. Поэтому мы призываем крупные технологические компании сделать правильный выбор».

Правозащитниками было составлено для Apple, Twitter, Яндекс, Транстелеком, ЭР-Телеком, МТС, Ростелеком, Google, МегаФон, Cloudflare, VEON, Beeline и Facebook несколько рекомендаций, которые призывают:

Публично осуждать цензуру, организацию шатдаунов и сбоев в работе основных онлайн-сервисов в России и других странах;

Сопротивляться и противодействовать приказам о блокировке и цензуре;

Сохранять доказательства и раскрывать любые требования со стороны правительства, призывающие вас нарушить доступ в Интернет или заблокировать определенный онлайн-контент, а также рассказывать о всех случаях давления с целью сокрытия этих фактов;

Оспаривать законность приказов на отключение интернета или постановления о цензуре;

Необходимо проконсультироваться с гражданским обществом и объединить усилия с компаниями-конкурентами, выступив против требований госцензуры.

В своём коммюнике правозащитники упомянули и про скандал, связанный с блокировкой Роскомнадзором интернет-протоколов, таких как DoH, скрывающих названия веб-сайтов, чтобы избежать слежки со стороны правительства. Надзорное ведомство пригрозило технологическим компаниям, что расценит их действия как "вмешательство в выборы", если те предоставят российским пользователям возможность обходить запреты.

Неуклюжие действия властей, заблокировавших сервисы системы доменных имён (DNS) Google и Cloudflare, привели к отключению Интернета примерно на час. Намерения вмешаться в работу Сети становятся всё более откровенными, атаки на интернет происходят во всё более широких масштабах, как и на гражданское общество, независимые СМИ, правозащитные организации и оппонентов власти, таких как лидер оппозиции Алексей Навальный. Кроме этого усилилось давление на компании, владеющие социальными сетями, по части принуждения к удалению неугодного контента.

Под коммюнике поставили свои подписи 24 организации, в их числе «РосКомСвобода», Общество защиты интернета, Electronic Frontier Foundation, Human Constanta и другие.