Правозащитники призвали крупные IT-компании противостоять цензуре Рунета

Цифровые правозащитники из международной организации Access Now совместно с коалицией #KeepItOn обратились к крупным компаниям в области интернета и IT выступить за соблюдение прав человека в Рунете. По мнению правозащитных организаций, интернет-гиганты должны сопротивляться правительственным указаниям об организации шатдаунов, цензурировании интернета, блокировке онлайн-платформ, приложений и сервисов.

«Пока Россия готовится к выборам в законодательные органы власти 17-19 сентября, государство ужесточает контроль за свободой выражения мнений в Интернете», — подчёркивается в коммюнике Access Now.

Russia votes this weekend, and the threat of internet shutdowns undermines fair elections. We and the #KeepItOn coalition call on Big Tech and telcos to stand up for human rights — and keep the internet open and secure. https://t.co/88B6O4NzoW #выборы2021