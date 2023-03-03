Отключение интернета в мире в 2022 году: доклад Access Now

От Азербайджана до Зимбабве власти блокируют доступ к интернету с ошеломляющей скоростью. Только в 2022 году правительства и другие публично-правовые образования прерывали работу Сети не менее 187 раз в 35 странах, побив статистический рекорд #KeepItOn по количеству стран, отключивших интернет за один год. Важно заметить, что шатдауны возобновляются после сокращения их числа в период разгара пандемии. Их новой отличительной чертой является то, что они длятся дольше, направлены на конкретные группы населения и применяются тогда, когда люди больше всего нуждаются в связи — в том числе во время гуманитарных кризисов, массовых протестов, активных конфликтов и войн.

Источник: Access Now

Полный обзор глобальных тенденций и триггеров, а также подробную информацию о регионах читайте в новом отчёте организации Access Now «Орудия контроля, щиты безнаказанности: Отключения Интернета в 2022 году».

Краткий обзор

Индия осуществила 84 отключения в 2022 году. Она остаётся страной с наибольшим количеством зарегистрированных шатдаунов в мире уже пятый год подряд. В то же время за пределами Индии всё больше стран стали использовать шатдауны как орудие контроля над гражданским населением. Во время «спецоперации» российские военные отключали доступ в интернет по меньшей мере 22 раза, участвуя в кибератаках и намеренно разрушая телекоммуникационную инфраструктуру. Военные Мьянмы продолжали держать людей в темноте в течение длительного времени, выбирая в качестве мишени районы, где сопротивление перевороту было наиболее сильным. Иранский режим ответил на протесты, вызванные смертью 22-летней Махсы (Джины) Амини, проведя 18 шатдаунов в русле дальнейшей эскалацией его репрессивной тактики по борьбе с несогласными.

Источник: Access Now

Власти во всех 35 наблюдаемых странах отключали доступ к сети во время протестов, активных конфликтов, школьных экзаменов, выборов, периодов политической нестабильности или таких громких событий, как религиозные праздники или визиты государственных чиновников, с конечной целью установить контроль и ограничить свободу слова. Большинство таких шатдаунов давали возможность безнаказанно нарушать прав человека в условиях отсутствия огласки.

Пять стран ввели запреты, связанные с выборами в 2022 году.

Но коалиция #KeepItOn в контексте мониторинга за выборами зафиксировала и несколько важных побед: страны с богатой историей шатдаунов, такие как Гамбия, прошли через период выборов без сбоев, а Кения подтвердила свою приверженность #KeepItOn, несмотря на то что Комиссия по национальному единству и интеграции (NCIC) призвала приостановить работу Facebook за отказ удалить определённый контент с платформы.

Отключения, скрывающие грубые нарушения прав человека и насилие, растут

Все шатдауны нарушают права человека. В 2022 году 133 из 187 отключений произошли вместе с той или иной формой насилия, по сравнению со 112 в 2021 году, 99 в 2020 году и 75 в 2019 году. Ракетные удары привели к 15 отключениям в 2022 году: 14 ракет были выпущены российскими военными по городам Украины и одна ракета по телекоммуникационному объекту в Йемене — силами коалиции под руководством Саудовской Аравии.

Источник: Access Now

Повторные правонарушения и длительные отключения

В 2022 году, когда пандемия COVID-19 продолжала отступать во многих регионах мира, число отключений превысило допандемический уровень и достигло угрожающих рубежей. Число шатдаунов в других странах, кроме Индии, впервые превысило 100, а в 9 странах — Бангладеш, Индия, Иордания, Иран, Ливия, Мьянма, Судан, Туркменистан и Украина (проведены Россией) — в 2022 году было по меньшей мере 4 шатдауна. Во время политических потрясений, протестных движений, насилия и активных конфликтов миллионы людей в этих 9 странах с тревожной регулярностью сталкивались с частыми и продолжительными отключениями.

Мы также наблюдали, как изменился характер отключений: точечные и кратковременные превратились в полномасштабные и продолжительные, затронувшие целые регионы и страны. В 2022 году зафиксировано рекордное число случаев (16), когда блокировки длились более года, включая длительное отключение в Тигрее (Эфиопия) и полное отключение в регионах Мьянмы. Многие шатдауны продолжаются до сих пор, причём в 12 из них начались ещё в 2021 году.

Целенаправленные отключения и их неизмеримый вред

Как мы уже отмечали в последние годы, некоторые правительства становятся всё более изощрёнными и целенаправленными в том, как они проводят блокировки, очевидно, чтобы непосредственно воздействовать на определённые группы, а также минимизировать экономические последствия. В 2022 году 23 страны осуществили или поддерживали 28 блокировок коммуникационных платформ (ср. с 22 странам с 29 блокировками платформ в 2021 году). Власти и другие субъекты, например, военные агрессоры, продолжали вводить целевые отключения мобильных сетей. Это стало популярной тактикой во время протестов (26 раз) как средство заставить людей замолчать, позволяя богатым представителям элиты, правительственным чиновникам и некоторым компаниям работать с широкополосным стационарным интернетом.

Блокировки по регионам

По мере того, как военный конфликт между Арменией и Азербайджаном из-за спорной территории усилился в 2021 году, обе страны также стали использовать отключения интернета и другие тактики информационного контроля. В дни после военного наступления Азербайджана на спорную территорию 14 сентября 2022 года власти обеих стран заблокировали ТікТоок, что стало первым случаем, когда Армения намеренно заблокировала доступ к платформе.

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