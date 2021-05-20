Адвокаты Bellingcat обжалуют решение суда о цензурировании расследования по MH17

Судья Октябрьского районного суда Санкт-Петербурга Елена Литвиненко вынесла решение по иску бывшего полевого командира «ДНР» Игоря Безлера к Фонду Bellingcat, частной компании Bellingcat, Элиоту Хиггинсу и Питеру Ван Гюйсу о защите чести, достоинства и доброго имени.

Суд обязал Bellingcat выплатить бывшему командиру "ДНР" Игорю Безлеру 340 тысяч рублей – в качестве компенсации морального ущерба за статьи, где утверждалось, что он причастен к крушению малайзийского "Боинга" в Донецкой области летом 2014 годаhttps://t.co/2Bvfz2OJ7C — Настоящее Время (@CurrentTimeTv) May 20, 2021

Петербургский суд обязал Bellingcat выплатить 340 тысяч рублей экс-командиру сепаратистов ДНР из-за статьи о крушении MH17 https://t.co/GlNNn2n6HQ — The Insider (@the_ins_ru) May 20, 2021

Как сообщает Объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга,

«Безлер просил признать некоторые сведения в статье «Идентификация сепаратистов, причастных к сбитию МН17» и краткой статье «Птичка полетела к вам» не соответствующими действительности, порочащими честь и достоинство Безлера (всего 20 пунктов). Обязать опубликовать опровержение. Взыскать 500 000 рублей морального вреда.



Суд требования удовлетворил, снизив моральный вред до 340 000 рублей (150 000 с Фонда, 150 000 с компании, 40 000 с Гюйса)».

Расследования Bellingcat о сбитии над Донбассом пассажирского «Боинга» MH17 основаны в том числе на перехваченных переговорах «ополчения ДНР». В материалах, опубликованных изданием, говорилось, что бывший полевой командир отслеживал курс самолета.

По утверждению Безлера, в Bellingcat неверно интерпретировали его слова, сделав причастным к этой трагедии. Поэтому решил подать иск в питерский суд против расследователей, при этом, как подчёркивает «Фонтанка», Игорь Безлер до 2020 года никогда не был связан с Санкт-Петербургом.

В Bellingcat ранее заявляли, что не будут убирать имя Безлера из публикаций.

Глава юридической практики «РосКомСвободы», управляющий партнер юридической фирмы Digital Rights Center Саркис Дарбинян, возглавляющий защиту Bellingcat в российском суде, в разговоре с The Insider отметил, что вынесенное решение по столь важному для российской разведки делу вряд ли можно назвать неожиданным, подчеркнув также, что такое решение было вынесено несмотря на представленные доказательства достоверности содержащихся в материале сведений:

«Адвокаты истца не стеснялись манипулировать ложными утверждениями и упоминаниями позиций ЕСПЧ о свободе самовыражения в интернете, которые не имеют никакого отношения к конкретному спору. Мы представили суду все доказательства, что оспариваемая публикация написана по всем канонам расследовательской журналистики с проверкой всех источников информации.



Безлер, очевидно, является важной общественно значимой фигурой в России, и события, описанные в статье, относятся к общественно значимой информации об одной из крупнейших авиакатастроф нового времени. Коммуникативная цель статьи – не опорочивание имени Безлера, а изложение личного взгляда автора о событиях об участии сепаратистских боевиков из „группы Безлера“ в событиях, описанных в статье. Это есть и в заключении лингвиста, которое мы представляли суду. Причем так называемая „группа Безлера“, о которой идет речь, это не сам Безлер, который являлся истцом по указанному делу».

Дарбинян прогнозирует блокировку всего сайта расследовательской группы Bellingcat, если решение суда в части удаления информации не будет исполнено. «Очевидно, ни защита, ни доверитель не считают вынесенное судом решение справедливым. Оспариваемая публикация, без каких-либо сомнений, представляет из себя выражение личного мнения авторов расследования, которое должно защищаться законом. И при этом она не содержит никаких признаков диффамации. Конечно, будем обжаловать решение суда, как только получим полное мотивированное решение», – пояснил юрист.

Sarkis Darbinyan leading @bellingcat's defense, told @the_ins_ru that the decision in such an important case for Russian intelligence was no surprise and stressed that the court made such a decision, despite evidence of the reliability of the info contained in the article. — kriszta satori (@fulelo) May 20, 2021

В развёрнутом комментарии для «РосКомСвободы» Саркис Дарбинян подчеркнул, что Bellingcat уже давно являются костью в горле российских спецслужб и силовиков, а вынесенное решение похоже на попытку дискредититровать самих расследователей и те материалы, что они публикуют. «Мол, посмотрите, российский гуманный суд доказал недостоверность и порочность фактов, изложенных в материале про „группу Безлера“. Поэтому решение суда по гражданскому иску Безлера, как добропорядочного гражданина, не имеющего никакого отношения к описанным в статье событиям — это чистой воды профанация», – поясняет юрист.



Оспариваемая публикация написана в строгом соотвествии со всеми стандартами расследовательской журналистики, уверена защита Bellingcat. Авторы внимательно проверяли все источники информации, включая заявления самого истца, официальные заявления государственных органов Украины, официальные заявления государственных органов Нидерландов, записи переговоров, перехваченные СБУ, материалы авторитетных российских СМИ, в том числе государственных (например, РИА Новости, Интерфакс, Лента.ру).



«Безлер является важной общественно-значимой фигурой в России и события, описанные в статье, относятся к общественно-значимой информации о трагедии, унесшей сотни жизней, – отмечает глава юрпрактики "РосКомСвободы". – Поэтому, исходя из той же позиции ЕСПЧ, так как он является публичным лицом, то он должен иметь меньший уровень защиты в связи с распространением информации о событиях, к которым он так или иначе причастен».



Саркис Дарбинян ещё раз подчёркивает, что цель материала — не опорочить Безлера или вытащить на свет грязное белье его личной жизни, а разобраться в истории, связанной с участием сепаратистов из «группы Безлера» в событиях, описанных в самой статье:

«Мы указывали суду на то, что так называемая „группа Безлера“ о которой идет речь в материале, это не сам Безлер, который являлся истцом по указанному делу.



Пока еще решение не вступило в законную силу. Однако после того, как это произойдет, приставы дадут Bellingcat срок для добровольного удаления. Если этого не произодйёт, то решение ФССП уйдет в Роскомнадзор и сайт будет заблокирован на всей территории страны».

«Ни защита, ни сам Доверитель не считают решение суда справедливым. Оспариваемая публикация, без каких либо сомнений, представляет из себя выражение личного мнения авторов расследования, которое защищается Конституцией и Европейской конвенцией. Публикация не содержит никаких признаков диффамации. Мы, конечно же, подадим апелляционную жалобу, как только получим полное мотивированное решение», – подытоживает юрист.