Адвокаты Bellingcat обжалуют решение суда о цензурировании расследования по MH17

Судья Октябрьского районного суда Санкт-Петербурга Елена Литвиненко вынесла решение по иску бывшего полевого командира «ДНР» Игоря Безлера к Фонду Bellingcat, частной компании Bellingcat, Элиоту Хиггинсу и Питеру Ван Гюйсу о защите чести, достоинства и доброго имени.

Как сообщает Объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга,

Расследования Bellingcat о сбитии над Донбассом пассажирского «Боинга» MH17 основаны в том числе на перехваченных переговорах «ополчения ДНР». В материалах, опубликованных изданием, говорилось, что бывший полевой командир отслеживал курс самолета.

По утверждению Безлера, в Bellingcat неверно интерпретировали его слова, сделав причастным к этой трагедии. Поэтому решил подать иск в питерский суд против расследователей, при этом, как подчёркивает «Фонтанка», Игорь Безлер до 2020 года никогда не был связан с Санкт-Петербургом.

В Bellingcat ранее заявляли, что не будут убирать имя Безлера из публикаций.

Глава юридической практики «РосКомСвободы», управляющий партнер юридической фирмы Digital Rights Center Саркис Дарбинян, возглавляющий защиту Bellingcat в российском суде, в разговоре с The Insider отметил, что вынесенное решение по столь важному для российской разведки делу вряд ли можно назвать неожиданным, подчеркнув также, что такое решение было вынесено несмотря на представленные доказательства достоверности содержащихся в материале сведений:

Дарбинян прогнозирует блокировку всего сайта расследовательской группы Bellingcat, если решение суда в части удаления информации не будет исполнено. «Очевидно, ни защита, ни доверитель не считают вынесенное судом решение справедливым. Оспариваемая публикация, без каких-либо сомнений, представляет из себя выражение личного мнения авторов расследования, которое должно защищаться законом. И при этом она не содержит никаких признаков диффамации. Конечно, будем обжаловать решение суда, как только получим полное мотивированное решение», – пояснил юрист.

