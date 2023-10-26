В Госдуму внесён законопроект об использовании ИИ в предвыборной агитации

Группа депутатов Госдумы по главе с Ярославом Ниловым и одна сенатор от фракции ЛДПР зарегистрировала законопроект №467977-8 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Документом вносятся изменения в законы «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан РФ» и «О выборах депутатов Государственной думы ФС РФ». В частности, предлагается ввести новую норму, согласно которой снимаются установленные действующими законами ограничения и запреты на использование в предвыборной агитации изображения или голоса (синтезированной речи), созданных с помощью технологий искусственного интеллекта (ИИ). Уточняется, что в таких случаях избиратели должны быть обязательно информированы о применении технологий ИИ.

Порядок использования в предвыборной агитации технологий ИИ должен определяться уполномоченным федеральным органом исполнительной власти. Что это за орган, в законопроекте не уточняется.

В пояснительной записке сказано:

«В настоящий момент использование технологий искусственного интеллекта существенно удешевляет и упрощает оказываемые услуги и в будущем окажет тектоническое воздействие на все сферы жизни.



Сегодня имеющиеся технологии уже позволяют создавать изображения и синтезировать голоса с применением различных инструментов и возможностей искусственного интеллекта.



Данный законопроект позволит существенно снизить расходы политических партий в период предвыборной агитации, поскольку использование таких технических решений облегчает процесс получения соответствующих услуг, делает их оперативными и в значительной степени удешевляет их».

Комментируя законопроект журналистам, Нилов пожаловался, что практически ежегодно участники избирательного процесса сталкиваются с необходимостью финансирования производства агитационных материалов. «Это немалые средства, и для оптимизации затрат нужно идти в ногу со временем. Например, при подготовке и ведении избирательных кампаний можно использовать технологии искусственного интеллекта», – пояснил он.

Один из авторов проекта, депутат от ЛДПР Алексей Диденко убежден, что «применение в политической деятельности речи, сгенерированной при помощи специальных продуктов искусственного интеллекта, должно быть под контролем государства и урегулировано законом».

Куратор политического алгоритма «Жириновский» депутат от ЛДПР Владимир Кошелев, в свою очередь, уверен, что задача ответственного государства — ни в коем случае не пускать процессы внедрения и использования нейросетей на самотёк. «Нужно тщательно их регулировать, закрывая возможности для злоупотреблений и, напротив, всячески поощряя внедрение искусственного интеллекта там, где он будет полезен людям», – отметил Кошелев. Политик уверен, что никому не будет вреда от того, что нейросеть в виде голосового помощника будет консультировать по программе той или иной партии или нарисует плакат и придумает слоган.