Австралийский суд признал за искусственным интеллектом право быть «изобретателем»

Австралийский суд постановил, что искусственный интеллект (ИИ) может быть признан изобретателем при подаче патента. В деле, инициированном Стивеном Талером (Stephen Thaler), который подал и проиграл аналогичные дела в других юрисдикциях, Федеральный суд Австралии в прошлом месяце решил, что национальный Комитет по патентам ошибся в своём утверждении, что ИИ не может считаться изобретателем.



Судья Джастис Бич (Justice Beach) пришел к такому выводу, поскольку в австралийских законах нигде не сказано, что заявитель на получение патента обязательно должен быть человеком.



«На мой взгляд, в соответствии с законом изобретателем может быть признана система искусственного интеллекта или устройство. Это соответствует реалиям современных технологий, а также закону и способствует продвижению инноваций», — заявил судья Бич. Вместе с тем, не являющийся человеком изобретатель не может быть заявителем патента, обладателем любых патентов на изобретения системы Dabus будет Талер как её владелец.



По мнению судьи, разбирательство должно проводиться вне определения термина «изобретатель» исключительно в рамках понятия о человеке: «Мне необходимо преодолеть основополагающую идею, признавая развивающуюся природу подлежащих патентной регистрации изобретений и их создателей. Все мы творим. Так почему наши создания также не могут создавать?»



Вместе с тем, доктор Марк Саммерфилд (Mark Summerfield), австралийский уполномоченный по патентному праву, уверен, что принятое в пятницу решение, возможно, будет пересмотрено, поскольку оно может иметь значительные последствия для всего австралийского патентного права, так как оно может привести к появлению большого количества «мусорных» патентов.



«Признание австралийским законом того, что термин „изобретатель” может включать в себя машину, не только опережает словарное определение, оно также идёт впереди использования данного слова обществом в целом и даже среди квалифицированных специалистов в данной области. Разрешение машин-изобретателей может иметь множество последствий, предвиденных и непредвиденных. Позволяя [регистрировать] патенты, произведённые неутомимыми машинами с практически неограниченными способностями без дальнейшего проявления какой-либо человеческой изобретательности, рассуждений или интеллектуальных усилий может стимулировать крупные корпорации создавать „генераторы патентных дебрей”, которые станут служить подавлению, а не развитию инноваций в целом», — заключил Саммерфилд.