Скрытая несправедливость: неправильное внедрение и регулирование технологий приводит к дискриминации

В Нидерландах Роджера Дерикса попросили вернуть правительству 68 тыс. евро. Кроме того, власти конфисковали его машину и на долгие годы сократили его зарплату на 40%. Дерикс был одним из 26 000 родителей, которых налоговое управление обвинило в мошенничестве с выплатами пособий, выявленное искусственным интеллектом. Как показало официальное расследование, система ИИ действовала «незаконно и дискриминационно», что в конечном итоге привело к отставке премьер-министра Нидерландов Марка Рютте в начале этого года.

