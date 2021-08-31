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31 August 2021

Скрытая несправедливость: неправильное внедрение и регулирование технологий приводит к дискриминации

Эксперты ЕС в области искусственного интеллекта (ИИ) критикуют контроль технологий одними только этическими нормами и считают, что при его использовании нужен грамотный юридический подход, пишет издание EUobserver; приводим текст с небольшими сокращениями.

В Нидерландах Роджера Дерикса попросили вернуть правительству 68 тыс. евро. Кроме того, власти конфисковали его машину и на долгие годы сократили его зарплату на 40%. Дерикс был одним из 26 000 родителей, которых налоговое управление обвинило в мошенничестве с выплатами пособий, выявленное искусственным интеллектом. Как показало официальное расследование, система ИИ действовала «незаконно и дискриминационно», что в конечном итоге привело к отставке премьер-министра Нидерландов Марка Рютте в начале этого года.

 

 

Но для Дерикса расследование началось слишком поздно. Финансовые трудности в конце концов развалили его брак. «Это большая цена»сказал Дерикс.

 

ЕС предлагает этическое регулирование ИИ

Скандал в Нидерландах не уникален. Подобные злоупотребления происходят по всей Европе. Например, в Дании искусственный интеллект использовали для выявления детей в «уязвимых семьях», который особенно пристально следил за иностранцами.

В январе 61 правозащитная организация направила в ЕС открытое письмо с требованием обозначить границы для ИИ, угрожающего правам человека. В то же время представители отрасли заявили, что регулирование ИИ будет сдерживать развитие инноваций.

Новый президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен вывела регулирование искусственного интеллекта в приоритет, и в ЕС заявили, что ищут компромисс между устранением рисков и защитой инноваций.

К апрелю 2021 года Европейская объявила о долгожданном предложении по контролю искусственного интеллекта, которое, впрочем, не выходит за рамки этического регулирования.

 

Преимущество у бизнеса

Европейская комиссия зарегистрировала 152 официальных заседания, лоббирующих внедрение ИИ, с декабря 2019 года по август 2021 года. На встречи с корпорациями пришлось более двух третей из их числа (100 заседаний). Менее одной трети  на встречи с представителями гражданского общества, учёных и профсоюзов. Большинство организаций встречались с представителями ЕС только один раз. Google, побывавший на девяти заседаниях, возглавил список. 

 

 

«Такова демократия. И мы даем больше голоса тем, у кого больше всего денег» заявила Маргарита Сильва из Corporate Observatory Europe, организации, отслеживающей корпоративное лобби.

 

«Отмывание этики»

Документы ЕС, изученные в EUobserver, свидетельствуют о том, каким образом технологические компании продвигали внедрение ИИ в государствах. Так, Google призывал «правительства содействовать продвижению ИИ в государственном секторе для создания процветающей экосистемы». А Microsoft говорила, что «государственный сектор мог бы извлечь огромную выгоду из использования решений на основе ИИ».

Кроме того, технологические фирмы уверяли в своей способности к саморегулированию. Facebook подчёркивал, что тратит 3,7 млрд долларов на то, чтобы оставаться «добросовестным». Google и Microsoft отмечали наличие у себя корпоративных принципов в отношении искусственного интеллекта. А лоббисткая организация DigitalEurope потребовала, чтобы в ЕС приняли «добровольную систему сертификации», в соответствии с которой компании сами будут оценивать, соответствуют ли их продукты ИИ требованиям ЕС, прежде чем выводить их на рынок.

Критики назвали такую практику «отмыванием этики»: компании утверждают о порядочности своего поведения, чтобы предотвратить контроль со стороны государств.

 

«Государственные органы часто не имеют возможности разрабатывать свои собственные системы искусственного интеллекта, что означает, что мы снова зависим от этих компаний» сказала Урсула Пачл из Европейской организаци по защите прав потребителей.

 

ИИ и госсектор

То, что произошло с Дериксом в истории с пособием на ребенка, чётко проиллюстрировало риски, которые ЕС намеревался предотвратить с помощью регулирования, признал один из чиновников Евросоюза. Однако он добавил, что нельзя прекращать использовать искусственный интеллект, просто нужно проработать внедрение технологий как следует. По его словам, это в интересах всех, включая IT-индустрию.

Правда, опасения по поводу того, обеспечивает ли предлагаемая система сертификации и самооценки компаний достаточную защиту для граждан ЕС, остаются, пишет EUobserver.

 

В недавно опубликованном ответе членов экспертной группы ЕС по ИИ сделан чёткий вывод, критикующий один только этический подход, без надлежащего обеспечения законом: «Предложение не обеспечивает адекватной защиты основных прав, как и достаточных мер по поддержанию верховенства закона и демократии и, таким образом, не обеспечивает юридически надёжного использования ИИ».

 

Скрытая несправедливость

Вред от алгоритмов, как известно, трудно увидеть. Дерикс потратил годы на суды, в которых доказывал свою невиновность. Другие потеряли опеку над своими детьми или даже покончили с собой.

«Большинство дел пройдут незамеченными. Люди даже не будут знать, что решения об их жизни принимаются автоматизированной системой» рассказывает Сара Чандер, руководитель отдела политики в European Digital Rights.

 

«Издержки по-прежнему лежат на пострадавших людях», — добавляет Даниэль Лейфер из Access Now, организации, защищающей цифровые права.

 

В Нидерландах пострадавшим обещали компенсацию в размере 30 тыс. евро. Однако «родителям все еще нужно бороться за каждый пенни,  говорит Дерикс.  Но я этого так не оставлю».

 

Оригинал статьи

искусственный интеллект Google Microsoft ЕС права человека Евросоюз IT-индустрия IT-гиганты ИИ

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