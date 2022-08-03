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3 August 2022

РКН включил Aliexpress в перечень компаний-«заложников»

Компания в том числе выполнила требования законодательства о локализации персональных данных на территории России.

Компания Aliexpress Russia Holding Pte. Ltd. известила Роскомнадзор о выполнении требований закона о «приземлении». Об этом сообщил сам Роскомнадзор. По итогам проверки ведомство включило организацию в соответствующий перечень. Aliexpress подпадает под действие закона, поскольку получает денежные средства от российских физических и юридических лиц, распространяет на своих ресурсах информацию и рекламу на русском языке и осуществляет обработку сведений о российских пользователях. При этом её суточная аудитория превышает 500 тыс. человек.

Напомним, с 1 января 2022 года владельцы иностранных информационных ресурсов с суточной аудиторией более полумиллиона российских пользователей обязаны:

- создать в РФ филиал, представительство или уполномоченное юрлицо;

- зарегистрировать личный кабинет на сайте Роскомнадзора;

- разместить на своём ресурсе электронную форму для обратной связи от российских гражданам или организаций.

«Компания также выполнила требования законодательства о локализации персональных данных, обеспечив хранение и обработку персональных данных российских граждан на территории Российской Федерации», — говорится на сайте Роскомнадзора. 

 

Ранее РКН обязал поисковики помечать «Википедию» как нарушителя законов. Исполнительный директор «Викимедиа РУ» Станислав Козловский, что требование ведомства о маркировке связано с неисполнением закона о компаниях-«заложниках».

Почему мы называем компании «заложниками», читайте в наших карточках.

Роскомнадзор закон о приземлении компании-заложники Aliexpress

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