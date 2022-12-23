Заявление «Роскомсвободы» по поводу статуса «иноагента»

10 лет мы последовательно защищали право на свободу информации и приватность, боролись с интернет-цензурой и критиковали множество сомнительных законов, закрепощающих Рунет и его обитателей. В сегодняшних реалиях этого вполне достаточно, чтобы стать «иноагентом» перед лицом государственной машины.

Мы являемся патриотами своей страны, ведь настоящие патриоты — это не те, кто до безумия восхваляют свое правительство, а те, кто любят свою Родину и могут говорить правду тем, кто от лица государства наделил себя властью, даже тогда, когда эта правда кажется неудобной.

Мы никогда не занимались политикой, и, очевидно, никакие иностранные силы мы не представляем. Мы всегда старались давать независимую экспертизу в сфере своих компетенций, честно и объективно рассказывать людям про изменения в регулировании киберпространства, которые влияют на их цифровые права, а также с помощью адвокационных инструментов доносить до властей мнения людей, которые каждый день проводят в интернете, создают, распространяют и потребляют там контент.

То, что Генпрокуратура и Минюст включили нас в реестр, для нас означает лишь то, что мы всё делали правильно. Государство больше не хочет быть открытым, власти не хотят меняться, не хотят видеть общественные организации, которые, являясь нервом общества, могут передавать сигналы снизу вверх.

Для нас ничего не поменяется. Мы будем продолжать делать то, что делали всегда: наблюдать за наблюдающим, защищать тех, кто нуждается в нашей помощи, и снабжать пользователей Рунета инструментами, которые позволяют вернуть право на свободу информации и приватность.





