Курьеры Amazon должны согласиться на слежку или потеряют работу

На этой неделе водители доставки Amazon в США должны будут подписать форму «биометрического согласия», которая позволит корпорации использовать камеры с искусственным интеллектом (artificial intelligence, AI), имеющим доступ к местоположению, маршрутам и биометрическим данным курьеров. Впрочем, какая именно информация потребуется, скорей всего, зависит от типа оборудования наблюдения в том или ином фургоне. Политика конфиденциальности Amazon, однако, охватывает широкий спектр данных. Если водители откажутся подписывать эти бланки, то потеряют работу.

Перечень собираемых данных включает в себя

– геолокацию транспортного средства, включая пройденные мили, скорость, ускорение, торможение, повороты, расстояние следования;

– фотографии водителей, используемые для проверки личности;

– потенциальные нарушения правил дорожного движения (превышение скорости, отказ остановиться на знаках остановки и расстёгнутые ремни безопасности);

– потенциально рискованное поведение водителя (рассеянность, сонливость).

При обнаружении последнего пункта, как планируется, система просигнализирует водителю, чтобы он сделал перерыв или, напротив, не отрывал глаз от дороги. Это особенно разозлило некоторых курьеров, пишет The Verge. Во-первых, камеры могут ошибаться, во-вторых, такое положение дел сильно вторгается в приватность людей.

Amazon объявила, что установит AI-камеры компании Netradyne во все свои фургоны доставки, в феврале. Эти устройства способны фиксировать, когда водитель зевает, кажется рассеянным или не пристёгнут ремнём безопасности, отслеживая движения тела и лица шофёра.

Корпорация планирует использовать камеры для повышения «безопасности» и «качества доставки». Некоторые водители уже увольняются с работы, беспокоясь о защите своей приватности. Всего у Amazon в США сейчас 75 тыс. курьеров. В прошлом месяце пять конгрессмена также выразили озабочённость по поводу приватности водителей в письме Amazon.

В чём ценность приватности, объясняем в наших карточках.