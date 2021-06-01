Amnesty International потребовала освободить Андрея Пивоварова

Международная правозащитная организация Amnesty International осудила задержание Андрея Пивоварова и потребовала его освобождения. Накануне бывшего директора «Открытой России» Пивоварова задержали в аэропорту за прошлогодний репост.

«Российские власти должны прекратить репрессии против своих политических оппонентов и других несогласных в стране. Андрей Пивоваров должен быть немедленно освобожден, все обвинения против него и других лиц, преследуемых по закону о "нежелательных организациях", должны быть сняты, а этот дискриминирующий закон должен быть отменен», — заявила Наталья Звягина, директор Московского представительства Amnesty International.

Вечером 31-го мая Андрея Пивоварова сняли с рейса на Варшаву на вылете из аэропорта Пулково. Сотрудники ФСБ заявили, что он находится в розыске. Позже на Пивоварова завели уголовное дело по ст. 284.1 УК РФ (осуществление деятельности нежелательной организации) за пост в Facebook, опубликованный в августе 2020 года. Текст представлял собой репост сообщения «Объединённых демократов» о регистрации кандидатов проекта в муниципальных образованиях.

«Это очень значительный результат. Мы впервые делаем проект сразу в 4 регионах. Удачи всем нашим кандидатам на предстоящих выборах. Если у вас есть возможность — поддержите проект, сейчас средства идут на печатную агитацию и сбор документов», — написал тогда Пивоваров в комментарии к репосту.

Следствие разглядело в этом «умысел на участие в деятельности нежелательной организации». По версии СК, подозреваемый пытался скрыться за рубежом.

Полиция задержала экс-лидера "Открытой России" Андрея Пивоварова: его сняли с авиарейса, развернув самолет на взлетной полосе. Уголовное дело против Пивоварова открыли по статье об осуществлении деятельности "нежелательной организации" из-за репоста, сделанного почти год назад pic.twitter.com/zwDXqgAMqj — Настоящее Время (@CurrentTimeTv) June 1, 2021

27 мая «Открытая Россия» сообщила о самоликвидации, чтобы защитить сторонников от возможного уголовного преследования за участие в «нежелательной организации», так как в ближайшее время ответственность по этой статье будет ужесточена.

«Мы делаем это во избежание уголовного преследования. Скоро выборы, и власть готова на всё, чтобы не допустить независимых политиков. Госдума принимает закон, по которому сторонников «Открытки» могут посадить на шесть лет просто за убеждения. Нам не нужны новые уголовные дела против наших сторонников», — написал у себя на странице в Facebook Андрей Пивоваров, заявив, что «структура — это формальность», и «людей же, которые хотят перемен в стране становится только больше».

Бывший координатор «Открытой России» Татьяна Усманова писала, что решение о роспуске было принято, «чтобы защитить сторонников», над которыми будет висеть опасность сесть в тюрьму.

«Скоро выборы в парламент, региональные выборы: каждого, кто выдвинется, – посадили бы, сомнений нет», — отметила она.

«Открытая Россия» до сих пор не признавалась ни иностранным агентом, ни нежелательной организацией, но полиция считает, что она связана с признанной нежелательной британской организацией Open Russia Civic Movement (ликвидирована в 2019 году) через неких «координаторов».

Закон о нежелательных организациях был подписан Владимиром Путиным в мае 2015 года. Согласно документу, им запрещается работать на территории России.