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3 марта 2022

Собравшую более 1 миллиона подписей антивоенную петицию передадут Президенту РФ

Однако такое огромное количество подписей организаторы распечатать не смогут, поэтому просят всех желающих заполнить соответствующую форму обратной связи.

Более миллиона человек всего за несколько дней поставили свои подписи под петицией с требованием остановить так называемую специальную военную операцию на Украине. Обращение разместил на сайте Change.org правозащитник Лев Пономарев.

В тексте петиции сообщается о формировании антивоенного движения в России. Авторы требуют «немедленного прекращения огня со стороны Вооруженных сил России и их немедленного вывода с территории суверенного государства Украина» и называют военными преступниками тех, кто принимал решение о начале боестолкновений, а также тех, кто «санкционировал агрессивную и оправдывающую войну пропаганду в российских медиа, зависимых от власти».

Недавно в петиции произошло обновление — организаторы сообщили, что в скором времени передадут её Президенту России, однако они не смогут распечатать более миллиона подписей. Поэтому всех, кто готов поставить свое имя под документом, просят заполнить форму обратной связи.

В новости к петиции сказано:

«Настало время для того, чтобы наша публичная позиция стала официальным обращением к политическому руководству страны — лично президенту России. 

Мы спешим сделать это, потому что каждый день продолжения войны оплачивается чудовищной ценой. Подача петиции и подписей к ней в администрацию президента состоится 5 марта 2022 года, в последний день накануне долгих выходных».


На данный момент количество подписавших петицию составляет 1 164 200 человек и она продолжает активно набирать голоса.

Украина петиция Лев Пономарёв война правозащитники

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