Собравшую более 1 миллиона подписей антивоенную петицию передадут Президенту РФ

Более миллиона человек всего за несколько дней поставили свои подписи под петицией с требованием остановить так называемую специальную военную операцию на Украине. Обращение разместил на сайте Change.org правозащитник Лев Пономарев.

В тексте петиции сообщается о формировании антивоенного движения в России. Авторы требуют «немедленного прекращения огня со стороны Вооруженных сил России и их немедленного вывода с территории суверенного государства Украина» и называют военными преступниками тех, кто принимал решение о начале боестолкновений, а также тех, кто «санкционировал агрессивную и оправдывающую войну пропаганду в российских медиа, зависимых от власти».



Недавно в петиции произошло обновление — организаторы сообщили, что в скором времени передадут её Президенту России, однако они не смогут распечатать более миллиона подписей. Поэтому всех, кто готов поставить свое имя под документом, просят заполнить форму обратной связи.

В новости к петиции сказано:

«Настало время для того, чтобы наша публичная позиция стала официальным обращением к политическому руководству страны — лично президенту России.



Мы спешим сделать это, потому что каждый день продолжения войны оплачивается чудовищной ценой. Подача петиции и подписей к ней в администрацию президента состоится 5 марта 2022 года, в последний день накануне долгих выходных».



На данный момент количество подписавших петицию составляет 1 164 200 человек и она продолжает активно набирать голоса.