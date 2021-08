Apple просят отказаться от сканирования изображений на предмет злоупотреблений

Более 90 политических и правозащитных групп по всему миру адресовали Apple открытое письмо, в котором призвали корпорацию отказаться о плана сканировать сообщения и телефоны пользователей на предмет порнографических изображений с детьми. Авторы письма признают, что новый инструмент предназначен для защиты несовершеннолетних, но обеспокоены тем, что он может использоваться для цензуры и угрожать приватности, а также иметь «катастрофические последствия» и для самих детей.

«Основную озабоченность вызывают последствия этого механизма, который может быть распространено на другие ситуации и другие компании. Это представляет собой серьёзное ослабление шифрования», — заявил Флавио Вагнер, президент независимого бразильского подразделения Общества Интернета ( Internet Society ).

Таким образом, коалиция обеспокоена тем, что изменения нарушат шифрование в iMessage, которое Apple решительно защищала в других ситуациях. По словам подписантов, как только функция бэкдора будет встроена, правительства могут заставить корпорацию использовать её для обнаружения изображений, которые являются нежелательными для властей по причинам, отличным от заявленных сейчас.

Ранее возможность такого преследования уже фигурировала в критике нововведений со стороны общества. Обычные пользователи тоже опасаются, что правительства могут заставить разработчика расширить систему для других целей, например, для поиска запрещённых политических изображений. Негативную реакцию вызвало и то, что изначально представители компании отказывались сообщить основания для получения доступа к телефону или передаче информации правоохранительным органам.

Позднее в Apple признали, что допустили коммуникационные ошибки в представлении новой программы. Известно, что теперь операционная система, по планам, будет уведомлять компанию о необходимости проверки пользователя при обнаружении 30 снимков, соответствующих изображениям детской порнографии из соответствующих баз данных сразу нескольких стран.

В числе подписантов обращения такие организации, как the American Civil Liberties Union, Electronic Frontier Foundation, Access Now, Privacy International и the Tor Project.