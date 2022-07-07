Apple разработала «режим строгой изоляции» для защиты от кибератак

Осенью текущего года Apple представит уже разработанную новую опцию «режим строгой изоляции» (Lockdown Mode) для защиты своих устройств от взлома с помощью шпионского программного обеспечения (ПО), сообщают Reuters, а также сама компания на своём официальном сайте.



Как отмечает агентство, устройства компании неоднократно подвергались взлому при помощи программных продуктов по меньшей мере двух компаний — израильских NSO Group и Cellebrite. Целями атак были политики, дипломаты, журналисты, оппозиционеры и правозащитники.

Режим Lockdown Mode позволит настраивать гаджет таким образом, чтобы максимально обезопасить владельца от хакеров, вирусов, ботов.

Ранее уязвимости устройств Apple позволяли злоумышленникам устанавливать вредоносное ПО без каких-либо для этого действий со стороны пользователя. Разработчики шпионских программных продуктов задействовали, вероятно, уязвимость, связанную с отправкой прикреплённых файлов через приложение «Сообщения».

При активизации «режима строгой изоляции» боольшая часть прикреплённых файлов, которые отсылаются через «Сообщения», будет заблокирована. Также будут прерваны все проводные соединения устройства с компьютерами и специальной аппаратурой.

«Lockdown Mode — это новаторская возможность, которая отражает нашу непоколебимую приверженность защите пользователей даже от самых редких и изощренных атак», – прокомментировал запуск функционала, глава отдела безопасности Apple Иван Крстич.

Lockdown Mode появится уже осенью на всех устройствах с iOS 16, iPadOS 16 и macOS Ventura. Планируется, что в дальнейшем новый режим будет доступен во всех гаджетах Apple.