ЕС обвинил Apple в в нарушении антимонопольных норм в музыкальном стриминге

В Евросоюзе обвинили Apple в том, что компания вынуждает многие приложения использовать свою платёжную систему, поскольку во всей экосистеме Apple существует только одна возможность стриминга — через App Store. Еврокомиссия сочла, что Apple ограничивает конкуренцию и путём запрета оповещений пользователей про другие способы, которые могут быть дешевле, так как не требуют 30% комиссии.

«Apple ограничивает права пользователей, не информируя об альтернативных возможностях стриминга, и лишает возможности воспользоваться более дешевыми альтернативными услугами, что подрывает конкуренцию в ЕС», — заявили в Еврокомиссии.

Решение принято в рамках начатого в 2019 году антимонопольного расследования против Apple по обращению шведской стриминговой платформы Spotify, которая соперничает с сервисом потоковой передачи музыки Apple.

Корпорации грозит штраф в 10% от годового дохода. Она должна предложить набор мер, которые изменят её бизнес-практику, чтобы снять претензии регулятора. В Еврокомиссии дали понять, что случай может стать прецедентом, поскольку при продаже других приложений и услуг Apple использует схожие практики.

Напомним, в феврале Epic Games также подала антимонопольную жалобу на Apple в Европейскую комиссию по аналогичным основаниям, которую сейчас рассматривают.