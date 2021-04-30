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April 30, 2021, 2:10 p.m.

ЕС обвинил Apple в в нарушении антимонопольных норм в музыкальном стриминге

Корпорации грозит штраф в 10% от годового дохода компании, если она не предложит набор мер, которые изменят её бизнес-практику и снимут претензии регулятора.

В Евросоюзе обвинили Apple в том, что компания вынуждает многие приложения использовать свою платёжную систему, поскольку во всей экосистеме Apple существует только одна возможность стриминга — через App Store. Еврокомиссия сочла, что Apple ограничивает конкуренцию и путём запрета оповещений пользователей про другие способы, которые могут быть дешевле, так как не требуют 30% комиссии.

«Apple ограничивает права пользователей, не информируя об альтернативных возможностях стриминга, и лишает возможности воспользоваться более дешевыми альтернативными услугами, что подрывает конкуренцию в ЕС», — заявили в Еврокомиссии.

Решение принято в рамках начатого в 2019 году антимонопольного расследования против Apple по обращению шведской стриминговой платформы Spotify, которая соперничает с сервисом потоковой передачи музыки Apple.

Корпорации грозит штраф в 10% от годового дохода. Она должна предложить набор мер, которые изменят её бизнес-практику, чтобы снять претензии регулятора. В Еврокомиссии дали понять, что случай может стать прецедентом, поскольку при продаже других приложений и услуг Apple использует схожие практики.

Напомним, в феврале Epic Games также подала антимонопольную жалобу на Apple в Европейскую комиссию по аналогичным основаниям, которую сейчас рассматривают.

Apple ЕС Еврокомиссия конкуренция Spotify Евросоюз антимонопольное законодательство

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