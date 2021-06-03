Продажи через приложения в App Store составили более 600 миллиардов долларов

Apple заявила, что через приложения, скачанные в App Store, в 2020 году было продано товаров и услуг товаров и услуг на 643 млрд долл. Это на 24% больше, чем в прошлом году, поскольку пандемия Covid-19 побудила потребителей чаще пользоваться телефонами и планшетами. В отчёте говорится, что около 90% всех продаж через App Store произошли за пределами магазина приложений, что означает, что Apple не взимала комиссию с них.

643 млрд долл. состоят из:

511 млрд долл. — продажи «физических» товаров и услуг через приложения (383 млрд долл. – ретейл-приложения, 38 млрд долл. — туристические приложения, 36 млрд долл. — доставка продуктов питания);

86 млрд долл. — продажи цифровых товаров и услуг (с них Apple и берёт комиссию);

46 млрд долл. — реклама внутри приложений.

Apple выпустила отчёт в момент острой критики за комиссию в 30% в App Store для разработчиков. Напомним, Epic Games подала в суд на корпорацию, заявив, что магазин приложений компании является монополистом. Apple отвечала , что не доминирует ни в одном сегменте, где ведёт бизнес. С 1 января она также уменьшила размер комиссии до 15% для небольших компаний.

«Если бы Apple разрешила разработчикам размещать в своих приложениях ссылки на альтернативные платежные системы, мы, по сути, отказались бы от общей прибыли от нашей интеллектуальной собственности», — сказал на майском заседании суда глава корпорации Тим Кук.

По его словам, у потребителей сейчас есть выбор, заключающийся в покупке более дешёвых смартфонов на операционной системе Android вместо iPhone, которые производит Apple.

В апреле Еврокомиссия также обвинила Apple в неконкурентном поведении. Соответствующее решениев Евросоюе приняли в рамках начатого в 2019 году антимонопольного расследования против Apple по обращению шведской стриминговой платформы Spotify. Последняя конкурирует с сервисом потоковой передачи музыки Apple. Корпорации грозит штраф в 10% от годового дохода компании, если она не предложит набор мер, которые изменят её бизнес-практику и снимут претензии регулятора.

«Apple ограничивает права пользователей, не информируя об альтернативных возможностях стриминга, и лишает возможности воспользоваться более дешевыми альтернативными услугами, что подрывает конкуренцию в ЕС», — заявили тогда в Еврокомиссии.