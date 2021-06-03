Продажи через приложения в App Store составили более 600 миллиардов долларов

Apple заявила, что через приложения, скачанные в App Store, в 2020 году было продано товаров и услуг товаров и услуг на 643 млрд долл. Это на 24% больше, чем в прошлом году, поскольку пандемия Covid-19 побудила потребителей чаще пользоваться телефонами и планшетами. В отчёте говорится, что около 90% всех продаж через App Store произошли за пределами магазина приложений, что означает, что Apple не взимала комиссию с них.
643 млрд долл. состоят из:
- 511 млрд долл. — продажи «физических» товаров и услуг через приложения (383 млрд долл. – ретейл-приложения, 38 млрд долл. — туристические приложения, 36 млрд долл. — доставка продуктов питания);
- 86 млрд долл. — продажи цифровых товаров и услуг (с них Apple и берёт комиссию);
- 46 млрд долл. — реклама внутри приложений.
Apple выпустила отчёт в момент острой критики за комиссию в 30% в App Store для разработчиков. Напомним, Epic Games подала в суд
на корпорацию, заявив, что магазин приложений компании является монополистом. Apple отвечала
, что не доминирует ни в одном сегменте, где ведёт бизнес. С 1 января она также уменьшила
размер комиссии до 15% для небольших компаний.
«Если бы Apple разрешила разработчикам размещать в своих приложениях ссылки на альтернативные платежные системы, мы, по сути, отказались бы от общей прибыли от нашей интеллектуальной собственности», — сказал на майском заседании суда глава корпорации Тим Кук.
По его словам, у потребителей сейчас есть выбор, заключающийся в покупке более дешёвых смартфонов на операционной системе Android вместо iPhone, которые производит Apple.
В апреле Еврокомиссия также обвинила
Apple в неконкурентном поведении. Соответствующее решениев Евросоюе приняли в рамках начатого в 2019 году антимонопольного расследования против Apple по обращению шведской стриминговой платформы Spotify. Последняя конкурирует с сервисом потоковой передачи музыки Apple. Корпорации грозит штраф в 10% от годового дохода компании, если она не предложит набор мер, которые изменят её бизнес-практику и снимут претензии регулятора.
«Apple ограничивает права пользователей, не информируя об альтернативных возможностях стриминга, и лишает возможности воспользоваться более дешевыми альтернативными услугами, что подрывает конкуренцию в ЕС», — заявили тогда в Еврокомиссии.