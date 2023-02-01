Казахстанское издание ждут в российском суде из-за «фейков» об армии. Прокуроры хотят в том числе ограничить t.me целиком

Военная прокуратура России подала иск к казахстанскому изданию Arbat.media по делу о «фейках» про российскую армию. Журналистов вызывают 17 февраля в Ленинский районный суд Владимира, о чём сообщил сам Arbat, получивший соответствующее судебное извещение.

В извещении говорится, что иск предъявлен «в интересах неопределенного круга лиц», а на на сайте независимого СМИ Arbat.media в управлении Роскомнадзора по Владимирской области выявили «несоответствующую действительности и содержащую ложные сведения общественно-значимую информацию политического характера» о <спецоперации> в Украине. В тексте документа также сказано:

«Размещенная в открытом доступе для неограниченного круга лиц информация содержит фиктивные (фейковые) сведения о якобы многочисленных потерях лиц состава Вооруженных сил России, обстрелах российскими военнослужащими жилых строений украинских городов и гибели мирных жителей во время проведения специальной военной операции Российской Федерации на территориях Донецкой, Луганской Народных Республик и Украины».

Роскомнадзор заявил, что один из материалов издания якобы «вводит в заблуждение о целях проводимых военных действий в Украине, противоречит официальной российской позиции и "направлен на создание протестных настроений"».

В издании пояснили, что речь идет о вышедшем в сентябре 2022 года материале «Российские оккупанты терпят поражение в Харьковской области, но не хотят этого признавать». РКН еще в ноябре 2022 года потребовал удалить эту статью, но журналисты не стали этого делать.

Но один из главных курьёзов этого дела «Роскомсвобода» обнаружила на сайте суда.

Кроме Arbat, военные прокупроры требуют заблокировать материалы на двух аккаунтах в ЖЖ, на домене maxpark, который перенаправляет на уже не раз попадавший в реестр Newsland (но сейчас почему-то оттуда вынесенный), а также... на домене коротких ссылок Telegram — t.me!

Но дело в том, что попытка заблокировать посты по такой Telegram-ссылке уже была в октябре прошлого года. Из-за трёх постов в каналах, посвящённых «спецоперации», стали недоступны вообще любые ссылки на данном домене, поскольку блокировка осуществлялась по HTTPS.

Новость об этом тогда вызвала большой резонанс и власти постарались как-то быстренько разблокировать t.me. Видимо, военная прокуратура решила станцевать на тех же граблях, поскольку требование у неё фактически идентичное — отправить в бан какую-то статью на https://t.me, и не надо быть Нострадамусом, чтобы понять — результат будет абсолютно идентичным.