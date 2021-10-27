Депутаты предлагают сажать на 15 суток за отождествление СССР с нацистской Германией

В Госдуму внесли законопроект №8791-8 о штрафах и арестах до 15 суток за отождествление СССР с нацистской Германией. Авторы документа — депутаты Государственной Думы Е.А.Ямпольская, А.Д.Жуков; сенаторы Совета Федерации А.К.Пушков, О.Ф.Ковитиди.

Законопроектом в КоАП вводится статья №13.47 «Нарушение установленного федеральным законом запрета публичного отождествления целей, решений и действий руководства СССР, командования и военнослужащих СССР с целями, решениями и действиями руководства нацистской Германии, командования и военнослужащих нацистской Германии и европейских стран оси в ходе Второй мировой войны, а также отрицания решающей роли советского народа в разгроме нацистской Германии и гуманитарной миссии СССР при освобождении стран Европы», предполагающая наказание за любое публичное выступление, в том числе с интернете, которое нарушает «запрет об отождествлении».

Первое нарушение грозит гражданам штрафом от 1 000 до 2 000 рублей, либо административным арестом до 15 суток. Должностные лица будут наказываться штрафом от 1 тысячи до 4 тысяч рублей, юрлица — от 10 тысяч до 50 тысяч рублей.

В Госдуме предложили сажать на 15 суток за «публичное отождествление роли СССР и фашистской Германии во Второй мировой войне». Здесь пригодилось бы фото Сталина и Риббентропа, но их гражданам запретили публиковать пару месяцев назад 🤷‍♀️ https://t.co/OzMscvqICY — Znak.com (@znak_com) October 27, 2021

Повторное совершение административного правонарушения влечёт наложение административного штрафа на граждан в размере от двух тысяч пятисот до пяти тысяч рублей либо административный арест на срок до пятнадцати суток; на должностных лиц — от пяти тысяч до двадцати тысяч рублей или дисквалификацию на срок от шести месяцев до одного года; на юридических лиц — от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток.

Протоколы об этом нарушении будут составлять полицейские, сотрудники Роскомнадзора или прокуратуры.

Поправки в ФЗ «Об увековечении Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов» о запрете публичного отождествления роли СССР и фашистской Германии во Второй мировой войне были приняты Госдумой летом текущего этого года. Согласно этим поправкам запрещается в интернете и СМИ отождествлять цели, решения и действия руководства, командования, военнослужащих СССР с целями, решениями и действиями руководства, командования и военнослужащих нацистской Германии и стран «оси», а также отрицать решающую роль советского народа в разгроме нацистской Германии и гуманитарной миссии СССР при освобождении стран Европы. Закон был внесен во исполнение поручения президента Владимира Путина по итогам заседания Совета при президенте по культуре и искусству, состоявшегося 27 октября 2020 года.