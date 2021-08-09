Пользователи удивлены арестом комика Мирзализаде за шутку «о матрасе»

Таганский районный суд города Москвы арестовал на 10 суток стендап-комика Идрака Мирзализаде по статье 20.3.1 КоАП РФ (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства). Об этом сообщил адвокат Сергей Бадамшин.

Идрака Мирзализаде арестовали на 10 суток по делу о возбуждении ненависти либо вражды.



За шутку о сложностях, с которыми сталкиваются люди неславянской внешности при аренде квартирыhttps://t.co/BRVZrwO6vy — TJ (@tjournal) August 9, 2021

Сам комик вины не признал, хотя и раскаялся перед теми, кто воспринял его юмор близко к сердцу:

«Вину не признаю, но перед людьми, которые меня увидели, но неправильно интерпретировали, извиняюсь и раскаиваюсь. Намерения и умысла оскорбить я не имел, тем более я участвовал в юмористическом выступлении, где в первую очередь высмеивают что-то негативное, а смех — это главное оружие против любого негативного явления, потому что никто не любит быть высмеянным. Но я раскаиваюсь перед теми, кто увидел отрывки, вырванные из контекста, так как для них это звучало неподобающе. Я понимаю их чувства».

Поводом для возбуждения административного дела стал фрагмент его выступления в программе «Разгоны» в марте текущего года. Мирзализаде рассуждал о сложностях, с которыми сталкиваются люди неславянской внешности при аренде квартиры. Он рассказал, что однажды вышел в подъезд, чтобы выкинуть матрас, который был испачкан в нечистотах, и комик в шутку предположил, что поскольку «предыдущие квартиросъёмщики были русскими», они «обмазываются <этим> и ложатся спать».

После того, как на выпуск обратили внимание провластный телеканал «Царьград» и журналист Владимир Соловьёв, комику начали приходить угрозы, а в июне в Москве на улице на него напали два человека — они выслеживали его от стендап-клуба.

По мнению прокуратуры, Мирзализаде «публично произнес высказывания, содержащие, согласно проведенному исследованию, лингвистические и психологические признаки унижения группы лиц, выделенной по национальному признаку, а также пропаганды ее неполноценности».

Дело стендапера очень бурно обсуждалось интернет-общественностью. Были среди пользователей и те, кто призывал его сурово наказать, как были те, кто встал на его сторону.

«Неправильно судить за творчество. И неправильно, что за шутки мы сейчас находимся в суде», — друзья и коллеги комика Идрака Мирзализаде выступили в его поддержку. Мирзализаде обвиняют в разжигании ненависти шутки про славян в его выступлении



Видео: Валерия Ратникова / Дождь pic.twitter.com/Ij5jDgWd7U — Дождь (@tvrain) August 9, 2021

Но арест Мирзализаде на 10 суток стал для многих неожиданностью. Несмотря на спорность качества самой шутки, большинство пользователей сошлись во мнении, что арестовывать за юмор нельзя. Вспомнили даже времена застоя, когда можно было получить наказание за анекдоты про руководство КПСС:

СОВСЕМ СБРЕНДИЛИ

Таганский районный суд арестовал на 10 суток стендап-комика Идрака Мирзализаде за шутку про испачканный русскими матрас по административному делу о возбуждении ненависти либо вражды (ст 20.3.1 КоАП) Об этом сообщил адвокат Сергей Бадамшин, который защищал комика — Андрей Нечаев (@aanechaev) August 9, 2021

Идрак Мирзализаде получил 10 суток за шутку. ЗА ШУТКУ! Совсем с ума посходили.



Сначала пришли за политиками, потом за журналистами, потом через Хованского блогеров решили припугнуть, а теперь и до стендап-комиков добрались. Путин хочет выкосить все живое в стране — Соболь Любовь (@SobolLubov) August 9, 2021

Стендапер Идрак Мирзализаде получил 10 суток за шутку.



Медленно :

Человек арестован за шутку. — Коля Остенбакен (мерзкий поуех) (@ostenbaken1004) August 9, 2021

а помните как родители просили анекдоты про Брежнева в садике не рассказывать — синоптики белых (@bez_prazdnikov) August 9, 2021

В Москве на 10 суток арестовали комика Идрака Мирзализаде из-за глупой шутки про аренду квартир и русских. Углядели «возбуждение ненависти» в стендапе.



Какой же мрак. Сажать за слова и творчество нельзя. — Андрей Пивоваров (@brewerov) August 9, 2021

Ранее комику свою поддержку выражали не только его поклонники, но также представители шоу-бизнеса, общественники, в частности - популярный телеведущий и спортивный комментатор Василий Уткин: