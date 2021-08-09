Нужна юр.помощь?
282
Новости
9 августа 2021

Пользователи удивлены арестом комика Мирзализаде за шутку «о матрасе»

Сам же он вины не признал, поскольку не имел умысла оскорбить кого бы то ни было, хотя и раскаялся перед теми, «кто увидел отрывки, вырванные из контекста, так как для них это звучало неподобающе».

Таганский районный суд города Москвы арестовал на 10 суток стендап-комика Идрака Мирзализаде по статье 20.3.1 КоАП РФ (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства). Об этом сообщил адвокат Сергей Бадамшин.

 

 

Сам комик вины не признал, хотя и раскаялся перед теми, кто воспринял его юмор близко к сердцу:

«Вину не признаю, но перед людьми, которые меня увидели, но неправильно интерпретировали, извиняюсь и раскаиваюсь. Намерения и умысла оскорбить я не имел, тем более я участвовал в юмористическом выступлении, где в первую очередь высмеивают что-то негативное, а смех — это главное оружие против любого негативного явления, потому что никто не любит быть высмеянным. Но я раскаиваюсь перед теми, кто увидел отрывки, вырванные из контекста, так как для них это звучало неподобающе. Я понимаю их чувства».

 

Поводом для возбуждения административного дела стал фрагмент его выступления в программе «Разгоны» в марте текущего года. Мирзализаде рассуждал о сложностях, с которыми сталкиваются люди неславянской внешности при аренде квартиры. Он рассказал, что однажды вышел в подъезд, чтобы выкинуть матрас, который был испачкан в нечистотах, и комик в шутку предположил, что поскольку «предыдущие квартиросъёмщики были русскими», они «обмазываются <этим> и ложатся спать».

После того, как на выпуск обратили внимание провластный телеканал «Царьград» и журналист Владимир Соловьёв, комику начали приходить угрозы, а в июне в Москве на улице на него напали два человека — они выслеживали его от стендап-клуба.

По мнению прокуратуры, Мирзализаде «публично произнес высказывания, содержащие, согласно проведенному исследованию, лингвистические и психологические признаки унижения группы лиц, выделенной по национальному признаку, а также пропаганды ее неполноценности».

 

Дело стендапера очень бурно обсуждалось интернет-общественностью. Были среди пользователей и те, кто призывал его сурово наказать, как были те, кто встал на его сторону.

 

 

Но арест Мирзализаде на 10 суток стал для многих неожиданностью. Несмотря на спорность качества самой шутки, большинство пользователей сошлись во мнении, что арестовывать за юмор нельзя. Вспомнили даже времена застоя, когда можно было получить наказание за анекдоты про руководство КПСС:

 

 

 

 

 

 

 

Ранее комику свою поддержку выражали не только его поклонники, но также представители шоу-бизнеса, общественники, в частности - популярный телеведущий и спортивный комментатор Василий Уткин:

экстремизм разжигание 20.3 арест Таганский суд комик Мирзализаде шутка стендап

Поделитесь материалом

Похожие статьи

Севастопольца будут судить за разжигание ненависти к фанатам «Спартака»
Получившая условный срок за картинки ВКонтакте медсестра пожаловалась в ЕСПЧ
Рассмотрение законопроектов по либерализации 282 статьи могут назначить на октябрь
Прокурор требует полтора года за фото из закрытого альбома
Январский дайджест преследований за слова
Контакты

По общим вопросам

[email protected]

По юридическим вопросам

[email protected]

Для СМИ

+7 903 003-89-52

Время менять копирайт UniSender
Политика конфиденциальности