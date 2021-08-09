Пользователи удивлены арестом комика Мирзализаде за шутку «о матрасе»

Таганский районный суд города Москвы арестовал на 10 суток стендап-комика Идрака Мирзализаде по статье 20.3.1 КоАП РФ (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства). Об этом сообщил адвокат Сергей Бадамшин.
Идрака Мирзализаде арестовали на 10 суток по делу о возбуждении ненависти либо вражды.— TJ (@tjournal) August 9, 2021
За шутку о сложностях, с которыми сталкиваются люди неславянской внешности при аренде квартирыhttps://t.co/BRVZrwO6vy
Сам комик вины не признал, хотя и раскаялся перед теми, кто воспринял его юмор близко к сердцу:
«Вину не признаю, но перед людьми, которые меня увидели, но неправильно интерпретировали, извиняюсь и раскаиваюсь. Намерения и умысла оскорбить я не имел, тем более я участвовал в юмористическом выступлении, где в первую очередь высмеивают что-то негативное, а смех — это главное оружие против любого негативного явления, потому что никто не любит быть высмеянным. Но я раскаиваюсь перед теми, кто увидел отрывки, вырванные из контекста, так как для них это звучало неподобающе. Я понимаю их чувства».
Поводом для возбуждения административного дела стал фрагмент его выступления в программе «Разгоны» в марте текущего года. Мирзализаде рассуждал о сложностях, с которыми сталкиваются люди неславянской внешности при аренде квартиры. Он рассказал, что однажды вышел в подъезд, чтобы выкинуть матрас, который был испачкан в нечистотах, и комик в шутку предположил, что поскольку «предыдущие квартиросъёмщики были русскими», они «обмазываются <этим> и ложатся спать».
После того, как на выпуск обратили внимание провластный телеканал «Царьград» и журналист Владимир Соловьёв, комику начали приходить угрозы, а в июне в Москве на улице на него напали два человека — они выслеживали его от стендап-клуба.
По мнению прокуратуры, Мирзализаде «публично произнес высказывания, содержащие, согласно проведенному исследованию, лингвистические и психологические признаки унижения группы лиц, выделенной по национальному признаку, а также пропаганды ее неполноценности».
Дело стендапера очень бурно обсуждалось интернет-общественностью. Были среди пользователей и те, кто призывал его сурово наказать, как были те, кто встал на его сторону.
«Неправильно судить за творчество. И неправильно, что за шутки мы сейчас находимся в суде», — друзья и коллеги комика Идрака Мирзализаде выступили в его поддержку. Мирзализаде обвиняют в разжигании ненависти шутки про славян в его выступлении— Дождь (@tvrain) August 9, 2021
Видео: Валерия Ратникова / Дождь pic.twitter.com/Ij5jDgWd7U
Но арест Мирзализаде на 10 суток стал для многих неожиданностью. Несмотря на спорность качества самой шутки, большинство пользователей сошлись во мнении, что арестовывать за юмор нельзя. Вспомнили даже времена застоя, когда можно было получить наказание за анекдоты про руководство КПСС:
СОВСЕМ СБРЕНДИЛИ— Андрей Нечаев (@aanechaev) August 9, 2021
Таганский районный суд арестовал на 10 суток стендап-комика Идрака Мирзализаде за шутку про испачканный русскими матрас по административному делу о возбуждении ненависти либо вражды (ст 20.3.1 КоАП) Об этом сообщил адвокат Сергей Бадамшин, который защищал комика
Идрак Мирзализаде получил 10 суток за шутку. ЗА ШУТКУ! Совсем с ума посходили.— Соболь Любовь (@SobolLubov) August 9, 2021
Сначала пришли за политиками, потом за журналистами, потом через Хованского блогеров решили припугнуть, а теперь и до стендап-комиков добрались. Путин хочет выкосить все живое в стране
Стендапер Идрак Мирзализаде получил 10 суток за шутку.— Коля Остенбакен (мерзкий поуех) (@ostenbaken1004) August 9, 2021
Медленно :
Человек арестован за шутку.
а помните как родители просили анекдоты про Брежнева в садике не рассказывать— синоптики белых (@bez_prazdnikov) August 9, 2021
В Москве на 10 суток арестовали комика Идрака Мирзализаде из-за глупой шутки про аренду квартир и русских. Углядели «возбуждение ненависти» в стендапе.— Андрей Пивоваров (@brewerov) August 9, 2021
Какой же мрак. Сажать за слова и творчество нельзя.
Ранее комику свою поддержку выражали не только его поклонники, но также представители шоу-бизнеса, общественники, в частности - популярный телеведущий и спортивный комментатор Василий Уткин:
Я хочу выразить полную и всяческую моральную поддержку Идраку Мирзализаде.— Василий Уткин🖤💛 (@radioutkin) July 30, 2021
Любой, кто посмотрит его выступление полностью, поймёт, что там нет ничего противозаконного.
Если теперь еще и шутить нельзя, то я и не знаю.
Я за Идрака.
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