В Армении требуют провести расследование в отношении «Yandex.Go» по факту утечек

В Армении общественники и гражданские активисты обратили внимание властей на ситуацию вокруг сервисов российской компании «Яндекс», с которой в последнее время происходят не самые приятные события, связанные с утечками данных пользователей.



Напомним, крупный инцидент произошёл в марте 2022 года, затем в январе года текущего в интернете появились исходные коды и сопутствующие им данные множества сервисов и программ «Яндекса». Кроме этого, общественность Армении волнует избыточный доступ к данным компании со стороны ФСБ, а частности — к «Яндекс Go».



На основании публикаций в СМИ 12 августа Агентство по защите персональных данных Министерства Юстиции Армении приступило к расследованию этих инцидентов. В ведомстве подчеркнули, что в случае установления фактов экстерриториальной передачи данных армянских пользователей будут приняты все необходимые меры в соответствии с законодательством Армении, а при отсутствии подтверждения такого факта, дальнейшие действия предприняты не будут.



Учитывая изложенное, общественники потребовали от Агентства по защите персональных данных Министерства Юстиции Армении в интересах народа Армении следующее:

Сообщить о результатах проведенных проверочных мероприятий, и если будет установлен факт вероятного доступа к персональным данным пользователей «Yandex.Go» в Армении структурам и органам безопасности РФ — уведомить о конкретных мерах реагирования, преследования и законодательных инициативах. В свете подтвержденного факта утечки персональных данных миллионов пользователей “Яндекса”, и последовавших многочисленных коллективных исков в России, провести расследование направленное на выявление фактов утечки персональных данных пользователей услуг Yandex.Go в Армении, и принять меры реагирования в случае подтверждения фактов утечки. Выразить четкую позицию властей Республики Армения по вопросу обеспечения безопасности данных граждан Армении (в т.ч. по вопросам локализации персональных данных пользователей интернет-услуг (таких как Yandex) и выделения хранения базы данных армянских пользователей на серверах на территории Республики Армения, дав ответ армянским пользователям об отношении к данным вопросам в силу изложенных многочисленных фактов, а также позиции иных государств - членов СНГ в аналогичных ситуациях.

«Роскомсвобода» полагает, что рекордные случаи трансграничных утечек персональных данных со стороны российских компаний, которые имеют прямую связь со «специальной военной операцией» российской армии на территории Украины, создают непосредственную угрозу частной жизни пользователей российских сервисов по всему миру. При этом ни сами компании, ни российские власти не продемонстрировали того, что могут создать достаточные правовые гарантии для пользователей как в РФ, так и за ее пределами, а также адекватные системы сатисфакции ущерба в результате неправомерного доступа к персональным данным.

«Мы видим сейчас, что действующее в России законодательство в сфере персональных данных настолько устарело, что фактически не может предложить никаких действительно рабочих мер защиты для конечных пользователей в России, – считает ведущий юрист «Роскомсвободы» Саркис Дарбинян. – Даже если утечка со стороны компании будет установлена, компания получит копеечный штраф, который уйдет в доход государства, а субъект персональных данных после затяжной судебной процедуры доказывания и разбирательств получит максимум 50$ в качестве компенсации».

По его мнению, «действующая правовая система в сфере защиты приватности, защищенной Конституцией РФ сегодня больше похоже на карго-культ — работа ради работы». Это не стимулирует компании к принятию каких-то более эффективных мер защиты и контроля, не создает условий для более ответственного отношения к обработке персональных данных, считает эксперт:

«При этом государство уже настолько нарастило требования к операторам по “Яровой” к сбору, хранению и передаче данных государству, что уже никто не может чувствовать себя в безопасной зоне. И если российский закон не может обеспечить приватность собственных граждан, то иностранным гражданам, использующим какой-нибудь “Яндекс" или “Ozon” в Армении или Казахстане, рассчитывать на защиту их прав уж точно не приходится. В этих условиях каждая страна, в которой присутствуют российские сервисы, исходя из модельного закона “О персональных данных”, утвержденного Постановления Межпарламентской Ассамблеи государств-участников СНГ от 29.11.2018 N 48-9, должна позаботиться о данных своих граждан самостоятельно».

Общественники и гражданские активисты призывают клиентов «Яндекса» в Армении присоединиться к этому обращению.