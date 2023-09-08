Как преследовались знаменитости и блогеры в августе

Второй дайджест о преследованиях россиян за слова посвящён людям творческих профессий (артисты, блогеры, музыканты и т.д.). В августе они подвергались как административным, так и уголовным наказаниям.

Административные наказания

Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга оштрафовал Мирона Фёдорова (рэп-исполнитель Oxxxymiron) на 40 тысяч рублей за отсутствие маркировки «иностранного агента».



Поводом для административного дела против музыканта стала публикация во «ВКонтакте» за декабрь 2022 года.

На блогера Сашу Шпака завели административное дело о «дискредитации армии» (20.3.3 КоАП). Протокол поступил в Тверской районный суд Москвы. Корреспондент Avtozak LIVE обнаружил в картотеке ещё одно дело против Шпака — по статье об «отождествлении действий руководства и военных СССР с действиями нацистской Германии» (13.48 КоАП).



Саша Шпак — бодибилдер, известный экстравагантной внешностью. Он вставил себе в тело импланты, сделал множество пирсингов и татуировок. В 2022 году Шпак переехал в Турцию и высказывается в поддержку Украины.

Позже выяснилось, что на него заведено сразу пять протоколов. Они уже поступили в Тверской районный суд Москвы.

Певицу Монеточку оштрафовали ещё на 30 тысяч рублей из-за отсутствия плашки «иностранного агента». Поводом стали посты в Telegram-канале с тиктоками и анонсами концертов исполнительницы.

Басманный суд Москвы вновь оштрафовал певицу Монеточку (Елизавета Гырдымова, признана в РФ иноагентом) на 30 тысяч рублей за нарушение правил обозначения деятельности иностранного агента, сообщили нам в суде:https://t.co/NHzes29WYg pic.twitter.com/gOdqVellSS — ТАСС (@tass_agency) August 1, 2023

Прокуратура Москвы проверяет рэпера Лигалайза на «дискредитацию» ВС РФ. Внимание ведомства привлёк клип к треку «Мир!! Вашему!! Дому!!». Его изучают в связи со статьей «о производстве и распространении экстремистских материалов».

«Компетентными органами будет рассмотрен вопрос о признании музыканта „иноагентом“», – сообщил российским СМИ представитель прокуратуры.

В клипе показаны кадры «спецоперации», видео с места убийства Бориса Немцова и суда над Алексеем Навальным. «Пусть тиран не получает нашего участия», – говорится, в частности, в ролике.



В июле текущего года Лигалайз покинул Россию.

В середине августа «Неуказанный госорган» начал блокировать на территории России ссылки с видеоклипом.

Гендиректор «Яндекса» Артем Савиновский получил штраф в размере 200 тыс. рублей за неправильную маркировку фильмов с ЛГБТ на «Кинопоиске» – вместо необходимых «18+» стояла «16+». Ранее сам «Кинопоиск» был оштрафован по этой же причине – на 1 млн рублей.

Журналист «Псковской губернии» Артём Аванесов оштрафован на 35 тысяч рублей за «дискредитацию» армии РФ: решение вынес Псковский городской суд.



Поводом для этого стали публикации в личных соцсетях, где среди прочего фигурирует фотография в Facebook с цитатой из кричалки харьковских болельщиков.

Московские суды составили сразу три протокола на политика Михаила Светова, бывшего члена клуба «Что? Где? Когда?» Ровшана Аскерова и адвоката Илью Новикова.



Протоколы составили за то, что Светов, Новиков и Аскеров не предоставили Минюсту отчёты о своей деятельности. Все трое оказались в реестре «иноагентов» в конце 2022 года. Светов, Аскеров и Новиков живут не в России.

Позже Савёловский районный суд Москвы оштрафовал Аскерова на 40 тысяч рублей из-за отсутствия маркировки в соцсетях.

Томскую альтистку оштрафовали на 100 тысяч за посты в соцсетях. В марте прошлого года её уже штрафовали на 45 тысяч за <антиспецоперационный> митинг. Анна Чагина опубликовала в своих соцсетях тексты томского философа Николая Карпицкого, проживающего в украинском Славянске.

В Томске суд признал музыкантшу Анну Чагину виновной в повторной «дискредитации» вооруженных сил и проговорил ее к штрафу в 100 тысяч рублей. Кроме того, суд на два года запретил женщине делать какие-либо публикации в интернете.



Поводом для уголовного преследования музыкантши… pic.twitter.com/U10upaXsy6 — Activatica (@Activatica) August 7, 2023

Трансгендерной бьюти-блогерше Милане Петровой, ранее известной как Андрей Петров, назначили два административных штрафа в размере 200 000 и 50 000 руб. соответственно.



В её отношении были заведены дела по ст. 6.21 КоАП (пропаганда ЛГБТ и смены пола) и ст. 20.3. 3 КоАП («дискредитация» армии), дело рассматривал Тверской районный суд Москвы. Максимальный размер штрафа для граждан по первой статье составляет до 400 000 руб., по второй – до 100 000 руб.



Милана публикует свои посты преимущественно и на YouTube. В середине августа её задержали в «Домодедово» после возвращения в Россию из-за границы, где она сейчас проживает.

Суд в Уфе оштрафовал рэпера Face (Иван Дремин) на 30 тыс. руб. по статье КоАП о «нарушении порядка деятельности иностранного агента».

Батраз Тигиев, в прошлом федеральный спортивный журналист, ныне профессиональный покерист, сообщил о наложенном на него штрафе в 45 тысяч рублей за «дискредитацию ВС РФ«.



Сам Тигиев рассказал «Соте», что не знает, за какой пост его судили, документов о ходе суда, кроме уведомления о штрафе на «Госуслугах», в его распоряжении нет. Батраз Тигиев с февраля 2022 открыто высказывает <антиспецоперационную> позицию.



В июне 2023 года к родителям Батраза во Владикавказе без объяснения причин пришли с обыском сотрудники центра «Э», после чего на него завели административное дело.



Тигиев уехал из России осенью 2022 года.

Симоновский районный суд Москвы оштрафовал музыканта Андрея Макаревича на 35 тыс. руб. за отсутствие маркировки «иностранного агента».

Пресс-секретарь Макаревича ранее говорил РБК, что тот маркирует свои публикации и мог пропустить одну случайно.

Андрея Макаревича* оштрафовали на ₽35 тыс. за отсутствие маркировки иноагента на своих постах в Telegram



*признан в РФ иностранным агентом pic.twitter.com/a7kogvqTuS — Газета.Ru (@GazetaRu) August 17, 2023

В Петрозаводске около дома задержали блогера и активиста Алексея Трунова. Его оставили на ночь в полиции, а позднее суд оштрафовал его на 1 тысячу рублей по статье о демонстрации экстремистской символики.



Поводом для этого стала ссылка на видео в YouTube с логотипом «Штабов Навального», признанного в России экстремистской символикой. Ссылку Трунов разместил во «ВКонтакте».



На суде Трунов признал вину, но заявил, что привлёк внимание полиции из-за своей борьбы за снос «Невского пассажа».

Правоохранители занялись проверкой фотосессии двух девушек, которые целовались на Сулакском каньоне в Дагестане. Одна из участниц фотосессии, Лаурита Карпова, ранее снималась в реалити-шоу «Пацанки».



Фото появились в местных пабликах, подписчики которых попросили наказать девушек за «провокацию» и потребовали от них извинений. После этого фотограф, Карпова и ее подруга удалили снимки из Instagram.



Сейчас МВД проверяет девушек на пропаганду ЛГБТ и смены гендера (пункт 3 статьи 6.21 КоАП РФ). Если их признают виновными, то им грозит штраф от 100 до 200 тыс. руб. Депутат Госдумы Бийсултан Хамзаев заявил, что проверку по данному инциденту должна провести Генпрокуратура.

На блогера из Шуи Сергея Веселова составили административный протокол по статье о ЛГБТК-«пропаганде» из-за поста в телеграм-канале, где Веселов рассуждал о новом законе «о запрете трансперехода» и сообщал, что долгое время был гомофобом, но потом изменил свои взгляды.



«К слову, Гитлер и Сталин тоже не любили геев и лесбиянок, — написал Веселов. — Так что наше родное государство выблевало очередной звериный закон».

Краснодарского студента, отчисленного из-за блога о макияже, оштрафовали за <антиспецоперационный> пост. Максим Беломыцев рассказал «7х7», что суд назначил ему 30 тыс. руб. штрафа за «дискредитацию» армии (статья 20.3.3 КоАП РФ). Причиной тому стал пост с картинкой украинского флага, под которым студент пожелал украинцам мира и свободы. Во время задержания полицейскими публикация уже была удалена из Instagram, и Беломыцев предположил, что кто-то сделал скриншот его поста. Он обжалует приговор.



Полицейские также составили на студента второй протокол о «пропаганде ЛГБТ» из-за его фото с макияжем. Беломыцев ведет бьюти-блог на ютубе. После того, как о нем написали местные провластные СМИ, студента отчислили из КубГУ.

Жителя Йошкар-Олы оштрафовали за футболку с надписью Free Navalny. Сергей Мамаев 4 июня поздравил Навального с днем рождения на своей странице во «ВКонтакте». Мужчина прикрепил к посту фото, на котором он в этой футболке стоит на городской площади. В тот же день его задержали силовики.



29 августа суд оштрафовал Мамаева на 1 тыс. руб. по статье о демонстрации экстремистской символики (часть 1 статьи 20.3 КоАП).

Уголовное преследование

Против бывшего сотрудника хоккейного клуба возбудили второе уголовное дело. Его подозревают в «фейках об армии» и «реабилитации нацизма».



Речь идет о 38-летнем бывшем дикторе нижегородского клуба «Торпедо» Михаиле Жарикове. С июля мужчина находится в СИЗО по статье о «фейках об армии» за антивоенные посты. Месяцем ранее его заставили извиняться на камеру из-за анонса акций в поддержку Навального.



Новое уголовное дело против Михаила возбудили из-за поста во «ВКонтакте» с цитатой Солженицына, фото памятника бойцам РОА в Праге и рассуждением о роли РОА и Власова в освобождении Чехии в мае 1945 года.

Бывший диктор нижегородского хоккейного клуба «Торпедо» Михаил Жариков находится в СИЗО-1 Нижнего Новгорода — ОВД-Инфо (@OvdInfo) August 8, 2023

Басманный районный суд города Москвы заочно приговорил писателя Дмитрия Глуховского к восьми годам лишения свободы, признав его виновным в распространении «заведомо ложной информации» о действиях российских вооруженных сил (ч.2 ст.207.3 УК РФ). Гособвинение просило девять лет.



Об уголовном деле против Глуховского стало известно в июне 2022 года. По его словам, поводом для дела стал пост в его Instagram, в котором он призывал остановить «спецоперацию».



В настоящий момент писатель проживает за пределами России.

Дмитрия Глуховского приговорили к 8 годам лишения свободы, передает корреспондент SOTAvision из зала суда



Его признали виновным в распространении «фейков об армии». Сторона обвинения запрашивала для осужденного 9 лет лишения свободы и 5 лет запрета пользоваться интернетом. Кроме… pic.twitter.com/EtVY8neKFz — SOTA (@Sota_Vision) August 7, 2023

Врио муфтия Татарстана, имам-хатыйб мечети Кул Шариф Ильфар Хасанов попросил правоохранительные органы проверить действия блогерки Белладонны Милославской (настоящее имя — Эльнара Кириллова), которая записала видео, где она танцует внутри мечети под татарскую песню. Заявления направлены в прокуратуру Татарстана, региональное управление Следственного комитета РФ и отдел полиции «Япеева» в Казани, сообщил адвокат Руслан Нагиев.



Ильфар Хасанов считает, что «провокационное поведение на территории мечети оскорбляет чувства верующих — татар».

«В обращениях подчеркивается, что Кул Шариф является олицетворением татарской истории и культуры, данью уважения к предкам татар. Также Ильфар хазрат напомнил, что мечеть — это дом Всевышнего, место поклонения, духовного очищения и нравственности, а всякого рода развлечения, смех и танцы в нем оскверняют религию и веру, мешают верующим поклоняться»,— рассказал Нагиев.

Адвокат полагает, что в действиях женщины есть признаки преступления по ст. 148 УК РФ (нарушение права на свободу совести и вероисповеданий): ч. 2 этой статьи предусматривает в качестве наказания до трех лет лишения свободы за «публичные действия, выражающие явное неуважение к обществу и совершенные в целях оскорбления религиозных чувств верующих, совершенные в местах, специально предназначенных для проведения богослужений». Также может быть назначен штраф до 500 тыс. руб. или до 480 часов обязательных работ.



Видеозапись, вызвавшая возмущение мусульман, появилась в интернете в первой половине августа. На ней блогерка, надев платок на голову, напевает татарскую песню «Эпипэ» и танцует в мечети.

Центральный районный суд Кемерова отправил под домашний арест оппозиционного блогера Михаила Алферова. Ему предъявили обвинения по статьям о применении насилия к представителю власти (ч. 1 ст. 318 УК), возбуждении ненависти (ч. 1 ст. 282 УК) и клевете в отношении судьи (ч. 1 ст. 298.1 УК). Подробности дел пока неизвестны.



Дома у Алферова прошёл обыск, его самого задержали. С блогером не было связи, а государственный защитник, которого ему назначили, не передавал информацию близким. Кроме того, мать Алферова не пустили к нему в изолятор временного содержания. Во время обыска силовики также забрали у женщины телефон.

В Кемерове задержан оппозиционный блогер Михаил Алферов, 15 августа у него прошел обыск. Сейчас он находится в изоляторе временного содержания, пишет ОВД-Инфо. Мать блогера не допустили к нему в изолятор временного содержания, где он сейчас находится в ожидании суда по мере… pic.twitter.com/xYYz70dUAF — Activatica (@Activatica) August 17, 2023

Басманный суд Москвы заочно приговорил блогера Максима Каца к восьми годам колонии по делу о «фейках» о российской армии.



Каца признали виновным по ч. 2 ст. 207.3 УК РФ (распространение заведомо ложной информации об армии России). Помимо восьми лет колонии общего режима, Кац лишен права заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов, на четыре года.



По версии следствия, 3 апреля 2022 г. Кац разместил на своем канале YouTube видеозапись с заведомо ложной информацией «об использовании ВС РФ для уничтожения населенных пунктов и гражданского населения в ходе проведения специальной военной операции на Украине».



Каца заочно арестовали по делу о «фейках» о ВС РФ 23 марта. 27 апреля Генпрокуратура утвердила обвинительное заключение по этому делу. Сам Кац находится за границей.

На заочное рассмотрение в Басманный районный суд Москвы поступило уголовное дело бывшей редакторки Первого канала Марины Овсянниковой.



Основанием для возбуждения дела стал прошлогодний пикет. 15 июля 2022 года Овсянникова вышла в одиночный пикет на Софийской набережной напротив Кремля с плакатом «Путин — убийца, его солдаты — фашисты. 352 ребенка погибли. Сколько еще должно погибнуть детей, чтобы вы остановились?» Фото пикета она выставила в интернете.



СК обвинил журналистку в распространении «фейков» о действиях российской армии. В ночь на 1 октября 2022 года Овсянникова сбежала из-под домашнего ареста и покинула пределы России.

Бывший муж журналистки сейчас пытается через суд лишить её родительских прав.

Бывший муж Марины Овсянниковой подал иск о лишении ее родительских прав



На карточку иска Щербинского районного суда обратила внимание «Медиазона». Подробности гражданского производства пока неизвестны.



Марина Овсянникова сбежала из-под домашнего ареста в России осенью… pic.twitter.com/Zsxi3wEPnb — SOTA (@Sota_Vision) August 7, 2023

Басманный суд Москвы назначил по 11 лет колонии основателю проекта Conflict Intelligence Team Руслану Левиеву (Карпуку) и журналисту Майклу Наки. Это самый суровый заочный приговор по делу о «военных фейках».



Кроме того, суд запретил Наки и Левиеву администрировать сайты в течение пяти лет.



Уголовное дело по статье о распространении военных «фейков» группой лиц «с искусственным созданием доказательств обвинения» (п. «в» ч. 2 ст. 207.3 УК РФ) против Наки и Левиева, которые выпускают в YouTube регулярные сводки о ходе боевых действий в Украине, было возбуждено в марте прошлого года.



Поводом для дела стало видео, где Наки и Левиев анализировали итоги девятого дня «спецоперации». В мае 2022 года суд в Москве заочно арестовал их и объявил в розыск.



И Наки, и Левиев в данный момент находятся за пределами России.

Отец калужанина Ивана Любшина, отбывающего пятилетний срок в колонии, сообщил, что его сыну собираются ужесточить условия содержания, намеренно придумывая ему наказания по мелочам. 11 августа его поместили в ШИЗО, а когда он вышел, 22 августа его снова отправили туда на 14 суток. По словам Виктора Любшина, дальше Ивану могут назначить СУС (строгие условия содержания).



Иван Любшин боится, что это подорвёт его здоровье, а также на него будет оказано жёсткое давление. По словам калужанина, всё это произошло после того, как к ним в колонию привезли с политинформацией бывшего военного, и тот допустил себе экстремистские высказывания в адрес украинцев, на что Любшин тут же публично указал. После этого и начались его новые злоключения.



Напомним, Любшин в 2020 году был осуждён на 5 лет колонии за комментарий о взрыве в приёмной Архангельского ФСБ.

Майкопский городской суд отправил в СИЗО местную жительницу Татьяну Москаленко. На релизы региональных СМИ и карточку на сайте суда обратило внимание ОВД-Инфо.



Женщину обвиняют по уголовной статье о «призывах к осуществлению деятельности против безопасности государства в интернете». Силовики заявляют, что Москаленко якобы призывала протестовать против «спецоперации» в Украине, срывать «мобилизационные предприятия» и мешать работе военкоматов. Также СМИ сообщают, что женщина является сторонницей «Граждан СССР».



15 августа Майкопский суд выдал ордер на обыск у Москаленко. Решение об аресте вынесли 18 августа.

1,8 миллиона рублей штрафа утвердили блогеру из Йошкар-Олы Андрею Филиппову. В конце июня его признали виновным в распространении «фейков» про армию.

В Москве задержан предполагаемый администратор канала Moscow Calling Андрей Куршин, ему вменяют статью о «фейках об армии».

Другие методы давления

Высказывания бывшего худрука пермского театра «Школа современной пьесы» Иосифа Райхельгауза стали причиной отмены постановки «Ромео и Джульетта».



Председательница комитета Госдумы по культуре Елена Ямпольская написала в своем канале, что «переговорила» об участии Райхельгауза с министром культуры края Аллой Платоновой. Та пообещала единоросске проверить высказывания и действия режиссера. Вскоре театр отказался сотрудничать с режиссёром.



В интервью «Газете.ру» режиссер заявлял, что любит Россию. По его мнению, ему приписывают фразы, которых он не говорил, и поступки, которых он не совершал.

Музыкальный критик и журналист Михаил Козырев сообщил в своём Facebook о том, что на него написали донос, автором которого стал его приятель (личности его журналист не раскрыл). Судя по всему, поводом для этого стали критические высказывания в адрес российских властей в Facebook.



Михаил Козырев был одним из создателей «Нашего радио» и организатором фестиваля «Нашествие». Лауреат национальной премии Попова, премий «Медиаменеджер года», «Овация», «Триумф», «Знак качества» и «ТЭФИ».

По доносу участников группы «Чайф» Владимира Шахрина и Владимира Бегунова в Екатеринбурге отменили концерт группы «Сансара». Об этом рассказал лидер группы Александр Гагарин.



Владимир Шахрин был первым продюсером молодых дарований. Но когда музыканты высказались против «спецоперации», их начали травить в интернете их же «старшие товарищи».

Профессиональный доносчик Виталий Бородин потребовал от Генпрокуратуры проверить шоумена Александра Гудкова на «финансирование ВСУ» из-за благотворительных концертов в Латвии, где артист собирали деньги для украинских беженцев, и, вместе с тем, признать «иноагентом».



В обращении Бородин пишет, что Гудков «обозначил свое отношение» к «спецоперации» в Украине фразой «мне стыдно, что я родился 24 февраля». В том числе доносчик не оценил пародию на песню Z-певца Шамана «Я русский» («Я узкий»).

Это уже не первый донос на шоумена за клип-пародию.

Руководитель Гражданского комитета России пожаловался в Генпрокуратуру и СК на клип комика и шоумена Александра Гудкова, который выпустил клип "Я узкий!". Клип – пародия на видео певца Shaman "Я русский!"https://t.co/pwwb2ETG6c#гудков #прокуратура #shaman #клип #оскорбление pic.twitter.com/CIIU2dSil2 — Activatica (@Activatica) September 3, 2022

Несовершеннолетнего брата редактора самарского издания вызвали на допрос. Следователь позвонила матери редактора «Протокол. Самара» Сергея Подсытника и предложила прийти в СК его младшему брату. Подростка хотят допросить по уголовному делу Сергея Подсытника о военных «фейках» (статья 207.3 УК РФ).



Сам редактор живет не в России. Он предполагает, что с помощью допроса брата следователи надеются найти основания для продления срока следствия по уголовному делу, который истекал 29 августа.



По мнению сотрудников «Протокол. Самара», дело Подсытника связано с их расследованием о гибели мобилизованных из Самарской области во время удара по зданию ПТУ в Макеевке в новогоднюю ночь.

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Как видим, большое количество штрафов связано с неисполнением людьми творческих профессий «иноагентских» обязательств. Если же смотреть по «уголовкам», то очень часто это заочные приговоры, поскольку многие писатели, блогеры, музыканты и публицисты покинули Россию после 24 февраля 2022 года из-за своего несогласия со «спецоперацией». Многие выехали уже после того, как на них были заведены дела. Также никуда не делись отмены концертов и другие методы запрета на профессию.

Первая часть: «Как преследовали политиков и активистов в августе»