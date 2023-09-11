Как преследовали непубличных граждан в августе

Это третий августовский дайджест о том, как преследовани россиян за их онлайн-активность, и посвящён он тем людям, за судьбой которых редко следят СМИ.

Административные наказания

Кировградский городской суд Свердловской области рассмотрел дела по протоколам, составленным на Светлану Махнорылову по статьям 20.3 («пропаганда нацистской и другой экстремистской символики») и 20.3.3 («дискредитация» армии) КоАП и назначил штрафы 2 000 и 30 000 рублей соответственно.

На неё было составлено четыре административных протокола – сначала правонарушения в интернете зафиксировали сотрудники Центра «Э» из Екатеринбурга, затем по тем же самым основаниям протоколы составили уже кировградские полицейские.

Первые два протокола в суд в итоге так и не передали, а по вторым судья Екатерина Киселёва назначила пенсионерке штрафы. Махнорылова с обвинением не согласна и намерена обжаловать штрафы в апелляции.

Ленинский районный суд Краснодара оштрафовал на 30 тысяч рублей 21-летнюю Александру по статье о «дискредитации» действий российских военных в Украине (часть 1 статьи 20.3.3 КоАП). По словам Александры, в материалах дела о «дискредитации» есть пять скриншотов из её Instagram с 180 подписчиками, среди который фото сумки с надписью «Нет <спецоперации>» и аналогичного граффити, снимок стикера с надписью «Мир», скриншот из сторис и фото хлопковой сумки с надписью «Sex is cool but putin`s death better».



В конце июня домой к девушке в Краснодаре пришли два полицейских в штатском. Они сообщили Александре, что на нее поступила жалоба, поэтому отвезли ее в управление МВД по Краснодару. Там девушку попросили показать татуировку на плече в виде собаки с радужным шарфом, над которой расположена надпись «Собака — гей». Как рассказала сама Александра «Медиазоне»:

«Они сказали поднять рукава футболки, осмотрели все мои татуировки, попросили перевести, что означают надписи на английском и еще и сделали фото — лица и татуировок».

Суд по первому протоколу состоялся в мировом судебном участке № 56 Краснодара. По словам Александры, судья отклонила ходатайство защиты о лингвистической экспертизе, назначив ей штраф в 200 тысяч рублей.



В суде составлявший протокол полицейский сообщил, что посты девушки были обнаружены во время «мониторинга соцсетей». Он не смог объяснить на процессе, как именно татуировка Александры нарушает закон.

Дзержинский районный суд Волгограда оштрафовал местного жителя Даниила Рогачева на 30 тысяч рублей по статье о «дискредитации» армии. Поводом стал комментарий в Telegram с предложением одному из подписчиков канала отправиться на «спецоперацию» в Украину, как стороннику Путина: «Вот ты ярый сторонник того, что проводит Путин на Укр, какого <лешего> ты не там?».



В суде Рогачев вину признать отказался, он планирует обжаловать решение в Волгоградском областном суде.

Жителя Республики Марий Эл оштрафовали из-за трека Oxxxymiron.

«Это первое известное нам дело из-за песни „Последний звонок“», – сообщает ИАЦ «Сова».

Штраф в тысячу рублей назначили Федору Ершову по статье о распространении экстремистских материалов (20.29 КоАП). В соцсетях его жителя сотрудники правоохранительных органов нашли композицию Oxxxymiron «miXXXtape I (2012)» — в ней в промежуток времени с 37:53 по 40:56 содержится исполнение песни «Последний звонок», признанной экстремистской.



«С нашей точки зрения, решение о запрете трека «Последний звонок» было сомнительным, а преследование по ст. 20.29 КоАП за распространение этой песни мы считаем нецелесообразным», – пишет «Сова».

В Ядринском районе Республики Чувашия мужчину привлекли к ответственности за оскорбление бюджетников. Ему придется выплатить штраф.



В ходе проверки прокуратурой установлено, что сообществе во «ВКонтакте» житель Ядрина опубликовал запись с унизительными высказываниями в адрес работников бюджетной сферы Ядринского района. Этим он унизил их честь и достоинство. Эксперт Чувашской лаборатории судебной экспертизы подтвердил факт того, что высказывания мужчины унижают человеческое достоинство.



Было возбуждено административное дело, предусмотренное частью 1 статьи 20.3.1 КоАП РФ. Ядринский районный суд привлек к ответственности мужчину. Ему назначено наказание в виде штрафа на 10 000 рублей. Тогда он обратился с жалобой на постановление суда, но решение было оставлено без изменений.

Альметьевский городской суд Татарстана признал Шамиля Нурмухаметова виновным в «дискредитации» армии (ч.1 ст.20.3.3 КоАП РФ) и оштрафовал его на 40 000 рублей.



Согласно материалам дела, мужчина оставил несколько комментариев в различных городских и районных пабликах республики, «подрывающих», по мнению суда, «авторитет и доверие к Вооруженным силам РФ» и «дискредитирующих их использование».

Уголовное преследование

СКР возбудил дело о содействии терроризму в отношении жителя Абакана. 27-летний мужчина в Telegram размещал сообщения, направленные на привлечение новых участников в запрещённое в стране вооружённое украинское террористическое формирование «Легион «Свобода Россия».



По данным ФСБ, также подозреваемый призывал помогать группировке. Сообщается, что сам обвиняемый находится на территории Польши.

УФСБ России по Ярославской области возбудило уголовное дело в отношении жителя Переславля-Залесского. Он подозревается в публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.



По данным следствия, переславец придерживался радикальных взглядов. Свои идеи он транслировал в публикациях в социальных сетях. Сотрудниками ФСБ мужчина был задержан. На распространенном видео подозреваемый рассказывает, что «совершил ошибку».



Следственный отдел УФСБ России по Ярославской области возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 280 УК РФ «Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности совершенные с использованием средств массовой информации либо электронных или информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети Интернет». Расследование уголовного дела продолжается.

Против жителя Свердловской области возбудили уголовное дело за видео о взрыве на Крымском мосту. По версии следствия, мужчина опубликовал в «иностранной соцсети» видео. В ролике сотрудники Центра «Э» нашли «призывы к терроризму» и «оправдание» взрывов на Крымском мосту. Другие подробности дела и имя подозреваемого не сообщаются. Известно, что мужчине 37 лет.

ФСБ сообщила о задержании мужчины, который якобы планировал выехать в Украину через Турцию. Жителя Тамбовской области подозревают в том, что он собирался воевать на стороне Украины и общался с представителями ВСУ. Против мужчины возбудили уголовное дело о «госизмене».



По данным спецслужбы, мужчина «вёл электронную переписку с представителями националистического формирования Украины, осуществляющего набор и подготовку добровольцев из числа россиян для участия в военных действиях против ВС России».



С апреля по июнь подозреваемый «осуществлял поиск и изучение специализированной литературы по тактической медицине, полевой фортификации, вооружению и военной техники, после чего осуществил попытку выезда на территорию Украины через Турцию, во время которой был задержан сотрудниками ФСБ России».

67-летнего пенсионера из Новосибирска Тахира Арсланова приговорили к 3 годам колонии (обвинение просило 6).



Против Арсланова ФСБ возбудила уголовные дела об участии в террористической организации, о массовых беспорядках и призывах к экстремистской деятельности. Поводом для преследования стали два комментария мужчины во «ВКонтакте».

Лидии Прудовской из Мирного суд избрал меру пресечения в виде подписки о невыезде. В отношении женщины следователи возбудили уголовное дело о повторной дискредитации армии (часть 1 статьи 280.3 УК РФ). Причиной стали несколько постов во «ВКонтакте».



Ранее 9-летнюю дочь и 10-летнего сына Лидии Прудовской вызвали на допрос следователя по делу. Детей допрашивали в качестве свидетелей.

Уголовное дело о «содействии террористической деятельности» возбуждено в отношении жителя Томской области из-за того, что он якобы пытался завербовать в легион «Свобода России» знакомого. Дело по ч. 1 ст. 205.1 в Томской области возбудили в отношении 38-летнего жителя региона Дмитрия Колмакова. Поводом для возбуждения дела стала якобы переписка в мессенджере с неким Бенгелем И. И. В переписке, по версии следствия, Колмаков предлагал Бенгелю вступить в легион «Свобода России», воюющий на стороне Украины. Дмитрий Колмаков покинул Россию ещё до возбуждения дела. Где находится Бенгель — неизвестно.

Иглинский межрайонный суд Башкортостана вынес приговор 75-летнему мужчине по уголовному делу о «повторной дискредитации» российской армии. По версии следствия и суда, в начале января текущего года он оставил негативные комментарии о вооруженных силах РФ и о «спецоперации» России в Украине. Ранее мужчину штрафовали по административной статье о «дискредитации» армии.



На суде пенсионер признал вину. Суд также учел возраст мужчины и оштрафовал его на 100 тыс. рублей.

В той части Херсонской области, которая контролируется российскими властями, в августе было возбуждено уголовное дело против гражданина Украины из-за высказываний о «спецоперации».



32-летний житель села Сивашское не впервые сталкивается с российским правосудием. Весной он высказался о боевых действиях и в июле получил штраф в 30 тысяч по административной статье о дискредитации. Однако уже через три дня после приговора снова озвучил своё мнение о происходящем.



Тогда политическими взглядами мужчины заинтересовались в Центре «Э» и ФСБ. Изучив мнение украинца, российские силовики решили, что он не только «дискредитирует» российскую армию, но и в целом относится к «спецоперации» и российским властям с неприязнью.



В итоге за повторное нарушение на него опять завели дело о дискредитации — только на этот раз уголовное. Мужчина находится под подпиской о невыезде.

Юрист Лидия Прудовская стала обвиняемой по уголовному делу о «повторной дискредитации» армии в соцсетях (ч.1 ст.280.3 УК). В рамках этого дела следователь ФСБ допросил детей Прудовской — девятилетнюю Алису и десятилетнего Женю.



Поводом для возбуждения уголовного дела стали 11 постов во «ВКонтакте» с критикой «спецопереции»; большинство из них — репосты. При этом аккаунт Прудовской был доступен «только для друзей».



Среди прочего, ФСБ не понравилась публикация с цитатой из <антиспецоперационного> выступления певицы Земфиры на концерте. В деле есть лингвистическая экспертиза филолога Натальи Хохловой. Оценивая слова Земфиры, эксперт пришла к выводу, что в речи певицы «СВО» предстаёт «бесцельной, бесполезной, лишённой разумных оснований», а ещё «отличается жестокостью, бессердечностью, беспощадностью».

Жителю города Касимов (Рязанская обл.), отцу четырех малолетних детей Василию Большакову предъявили обвинение по делу о повторной дискредитации армии РФ (ч. 1 ст. 280.3 УК) из-за <антиспецоперационных> комментариев и анекдота.



Уголовное дело против Большакова возбудили в феврале 2023 года, у него дома провели обыск. По словам супруги, в тот день силовики повалили мужчину на пол, избили его и заковали в наручники. В ходе обыска у него изъяли телефоны и ноутбук, сам мужчина находится на свободе, с него взяли обязательство о явке.



Всего против мужчины возбудили два уголовных дела о повторной дискредитации армии, которые впоследствии объединили. По первому делу Большакову вменили публикацию анекдота на собственной странице во «ВКонтакте».

МВД объявило в розыск домодедовского таксиста Андрея Адарина, которого обвиняют в распространении «фейков» об армии (часть 1 статьи 207.3 УК) и оправдании терроризма (часть 2 статьи 205.2 УК). Внимание на карточку розыска в базе ведомства обратила «Медиазона».



Дело завели в сентябре прошлого года. Поводом для этого стали <антиспецоперационные> посты в телеграм-канале, который, по версии следователей, вёл мужчина. В публикациях упоминались действия российских военных в Буче и Ирпени. Второе дело возбудили из-за комментария на сайте издания «Новости Горного Алтая». Высказывание было связано с действиями Владимира Путина, которые «привели к падению экономики».



Изначально суд назначил ему запрет определенных действий. Через два месяца на Адарина составили протокол об употреблении наркотиков. Административное дело прекратили, однако таксиста всё равно поместили в ИВС до следующего заседания по продлению меры пресечения. Затем домодедовца отправили в СИЗО.



В конце декабря состоялось ещё одно аналогичное заседание, во время него суд решил снова назначить Адарину запрет определенных действий и отпустить из-под ареста. В первой половине июля текущего года Домодедовский городской суд заочно арестовал мужчину. Сейчас неизвестно, где он находится.

Барнаулку Татьяну Солнцеву обвинили в сотрудничестве с иностранной организацией из-за переписки с предполагаемым участником легиона «Свобода России» (статья 275.1 УК). Дело передано в суд.



По версии следствия, осенью прошлого года Солнцева получила сообщение с предложением о сотрудничестве с легионом «Свобода России», на которое она якобы ответила согласием. После этого женщина, как утверждают силовики, еще месяц переписывалась с «представителем легиона».



«Первый отдел» сообщает, что, по информации ФСБ, Солнцеву просили отправить ссылку на аккаунт мужчины в Telegram, который согласился бы совершить теракт.

«Был ли это реальный представитель легиона — неизвестно. Сотрудники ФСБ все чаще создают фейковые аккаунты в Telegram и пишут россиянам, которые, по их мнению, придерживаются проукраинских взглядов. Они представляются участниками "Свободы России" и предлагают приехать в Украину или совершить какие-либо действия на територии России. Если человек соглашается на сотрудничество, то возбуждается уголовное дело за установление конфиденциального сотрудничества», — прокомментировал дело адвокат «Первого отдела» Евгений Смирнов.

Татьяну Солнцеву задержали и отправили в СИЗО в начале марта. Материалы дела барнаулки засекречены.

Суд города Облучье в Еврейской автономной области вынес приговор местному жителю Виктору Родионову.



Сообщается, что ранее мужчину дважды штрафовали на 30 тыс. рублей по административной статье о «дискредитации» армии. Затем он написал в чате «Граждане Облучья» в WhatsApp сообщение о том, что российские военные занимаются мародерством в Украине. Мужчину задержали и предъявили ему обвинение в повторной «дискредитации» армии.



Виктор Родионов согласился с обвинением и, по заявлению суда, попросил о приговоре без разбирательств. Адвокат поддержала его ходатайство. Суд учел «признание» вины и то, что у Родионова есть несовершеннолетний ребенок с проблемами со здоровьем.



Мужчину оштрафовали на 120 тыс. рублей. Виктор Родионов находится на листке нетрудоспособности, поэтому суд позволил ему выплатить штраф в рассрочку — по 10 тыс. рублей каждый месяц.

Советский районный суд Казани арестовал 29-летнего местного жителя Павла Степанова до 15 октября по подозрению в «дискредитации» ВС РФ.



По версии следствия, 9 ноября 2022 года он разместил во «Вконтакте» видеоролик с рассуждениями на тему «спецоперации», в котором эксперты Средне-Волжского центра судебных экспертиз Минюста РФ якобы нашли «совокупность лингвистических и психологических признаков убеждения в негативном характере целей использования ВС РФ и дискредитации».



В итоге против мужчины возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 280.3 УК РФ. Ему грозит до пяти лет лишения свободы.

Шамильский районный суд Дагестана направил на принудительное лечение жителя села Тидиб Шамиля Магдиева.



Поводом для дела стало видеообращение «К имамам и проповедникам братских народов Кавказа, Татарстана, Башкортостана». В нём муфтий Крыма Айдер Рустемов просит российских мусульман сопротивляться властям РФ. Магдиева обвинили в том, что он запостил это видео на своей странице во «ВКонтакте».



Суд вынес решение о принудительном психиатрическом лечении в конце июля. В это время Магдиев уже был в психоневрологическом диспансере. Туда его отправили по другому уголовному делу о незаконном приобретении и хранении оружия.

Суд оштрафовал по делу об оправдании терроризма дочку уроженца Бенина, который переехал в Мурманск и вступил в «Единую Россию». Приговор по делу 20-летней Кукуи Шансель Франсин был вынесен 28 августа, ей назначили штраф в 400 тысяч рублей. Прокуратура требовала для девушки реальный срок.



Что именно стало поводом для дела, неизвестно. В апреле девушку внесли в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга. В прошлом году ее аккаунт во «ВКонтакте» был удален, ранее в нем был статус «ВК мусорская соц сеть, так что не пишите мне тут».



Отец девушки, кандидат технических наук и ведущий инженер управления по транспортному обеспечению Кукуи Фирмина Дживо приехал в СССР из Бенина на учебу, женился на жительнице Мурманска, получил российское гражданство и вступил в «Единую Россию».

Против москвича возбудили уголовное дело о «призывах к терроризму». Информацию о зарегистрированном уголовном деле против В. Самусева Avtozak LIVE обнаружил в картотеке Мосгорсуда. Следствие просит отправить мужчину в СИЗО по статье о «публичных призывах или оправдании терроризма» (ч.2 ст. 205.2 УК РФ).



Вскоре в телеграм-канале BRIEF появилась о задержании 36-летнего водителя «Мосгортранса» Вячеслава С., против которого возбудили дело по этой же статье. Сообщается, что мужчина якобы поддерживал полк «Азов» и призывал убить Путина в соцсетях. Вячеслава задержали вчера в его квартире.



На странице Вячеслава Самусева во «ВКонтакте» опубликованы несколько <антиспецоперационных> постов. Последний из них датируется июнем 2022 года.

Другие методы давления

Жительнице Чечни пришлось покинуть Россию из-за аниме-картинок в телефоне её дочери. В 2022 году её старшая дочь Алина поссорилась со старшеклассницей. Руководство школы просмотрело телефоны обеих девочек. У Алины в галерее нашли аниме-картинки с обнимающимися парнями. Мать девочки вызвали в школу, где её отчитал мулла. Кроме картинок, духовнику не понравился пирсинг Алины и короткая стрижка.



Девочка начала ходить в школу только с кнопочным телефоном, но мулла продолжал её отчитывать, а в школе у всех проверяли телефоны.



В начале этого года Алину начали травить: кто-то опубликовал её фото в городских телеграм-каналах. Про школьницу говорили, что её вид «позорит республику», а сама она – «атеистка и против власти». В итоге женщина с дочкой оказались в отделе по делам несовершеннолетних.



Позже девочка рассказала, что в кабинете уже сидел сотрудник, который спросил своего коллегу, кого он привел. Тот в ответ пошутил, что привел ему «новую жену». Женщине угрожали, что на неё составят протокол о неисполнении родительских обязанностей. Их с Алиной отпустили, но сказали, что семья будет «на карандаше».



Затем женщине позвонил незнакомый мужчина. Он сказал, что знает про ее отношения с девушкой, о которых не знали даже близкие. Мужчина потребовал продать квартиру и заплатить ему 300 тыс. рублей за молчание. На следующий день ей позвонил участковый и сказал, что женщиной заинтересовалась полиция.



Женщина с дочерьми покинула Чечню в тот же день, а затем вовсе уехала из России. Она рассказала, что после отъезда силовики приходили к её другу, а подруге звонили с незнакомого номера.

Как сообщает Кризисная группа СК SOS, это не первый случай, когда преследуют жителей республики за содержание мобильных телефонов. Поводами для этого становились шутки в личной переписке, мемы с «Гачимучи» и даже открытый сайт Aviasales.

Сотрудников РЖД заставляют увольняться за критику «спецоперации» и лично Владимира Путина. Об этом каналу «Можем объяснить» рассказал менеджер центрального московского офиса Дмитрий (его имя изменено). Его иски к компании «МО» обнаружил в картотеке Мосгорсуда.



Дмитрий в своих социальных сетях и открыто высказывал свое несогласие с политикой Кремля. В январе его вызвал к себе замдиректора РЖД Дмитрий Шаханов и предложил уволиться по собственному желанию или публично опровергнуть свои посты в соцсетях. По словам Шаханова, это было сделано по личному указанию главы РЖД Олега Белозерова, так как РЖД — государственная компания и в ней «критиковать власть нельзя».



После отказа, Дмитрию ограничили доступ к гостайне, понизили зарплату и грозили проблемами ему и семье. В частности запугивали тем, что организуют дело о «дискредитации армии», а Минюст признает иностранным агентом:

«Запугивали два зам генерального директора РЖД из силовых структур, намекали, что неофициальным порядком могут довести даже до уголовного дела. «Зачем такие проблемы вам и вашей семье?» Настоятельно рекомендовали уволиться по собственному желанию».

Дмитрий не знает, сколько людей уже уволены из РЖД за критику «спецоперации» и правительства. «Думаю, что случаев больше, потому что руководитель департамента безопасности сказал «вы не один такой». Но такие факты не разглашаются». Собеседник «МО» добавил, что сотрудников компании постоянно «отправляют по разнарядке» на митинги в поддержку властей.

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Как и предыдущие два, этот дайджест демонстрирует рост уголовных дел против граждан за слова, которые они не только публично, но даже в приватном общении высказывали онлайн. Снова красной линией здесь проходит так называемая «спецоперация», критика которой вызывает у властей наибольшее неприятие. Также стали чаще попадаться случаи госизмены, обстоятельства которых описываются в СМИ весьма скупо.

Первая часть: «Как преследовали политиков и активистов в августе»

Вторая часть: «Как преследовались знаменитости и блогеры в августе»