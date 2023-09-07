Как преследовали политиков и активистов в августе

Публикуем первый дайджест о преследованиях граждан за интернет-публикации, высказывания, перепосты и другие действия онлайн. Речь пойдёт о политиках и активистах. Следующие дайджесты будут посвящены людям творческих профессий и непубличным россиянам.

Административные наказания

Тверской районный суд Москвы оштрафовал отставного полковника ГРУ Владимира Квачкова на 40 тысяч рублей по делу о «дискредитации» армии из-за трёх постов в «Одноклассниках».



Квачков поддерживает боевые действия в Украине, но требует «перейти от ведения спецоперации к полномасштабной войне с украинской армией». Отставной полковник ГРУ одобрительно отзывался об обстрелах украинских городов. Тем не менее он критикует российские власти и армию за ход «спецоперации».

Председатель Общества русской культуры Татарстана Михаил Щеглов арестован на 12 суток по экстремистской статье 20.3.1 КоАП РФ (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства). Вахитовский райсуд Казани согласился с доводами прокуратуры, что в размещенном в интернете видеоролике общественник негативно высказывался о турках.



Сам Михаил Щеглов утверждает, что лишь брал интервью у жителей острова Свияжска, которые были обеспокоены слухами, что инвесторы из Турции могут выкупить здание местной школы и построить на острове мечеть. Общественник обжаловал решение райсуда. «По большому счету, Щеглов и муху не обидел, турок точно не обидел»,— заявил его адвокат Олег Семовской.

Адвоката Олега Степанова из Челябинска оштрафовали по статье о «дискредитации» армии России. Об этом сообщили в Центральном районном суде города.



Как рассказал Олег Степанов, сумма взыскания — 40 тысяч рублей, он намерен обжаловать решение.

Псковский районный суд оштрафовал на 40 тысяч рублей псковского координатора движения «Голос» Владимира Жилинского за отсутствие в постах маркировки «иноагента».



Поводом для возбуждения дела стало отсутствие маркировки «иноагента» в его посте в Telegram, опубликованном в 21:17 16 июня 2023 года. Жилинский тогда написал «Ого. Добро пожаловать в клуб». Это и не понравилось Роскомнадзору. Жилинский так отреагировал на включения в число иноагентов политика Льва Шлосберга и журналистки Светланы Прокопьевой, сам же он попал в эти списки в 2021 году.

Уголовное преследование

Штраф 100 тысяч рублей за посты во «ВКонтакте» — такой наказание определил суд 75-летнему Анатолию Рощину. Он выступает против «спецоперации», его родители — россиянка и украинец. Мужчина постоянно выходит с пикетами, а посты, из-за которых его судят, отказывается удалять — потому что уверен, что имеет право на мнение. Рощин считает приговор оправдательным: прокурор запрашивал штраф вдвое больше.

В Самарской области ФСБ арестовала 24-летнюю местную жительницу Полину Евтушенко по обвинению в подготовке к госизмене (часть 1 статьи 30, статья 275 УК). В пресс-релизе суда тогда говорилось, что девушка «склоняла жителя Самары к совершению государственной измены» — ко вступлению в легион «Свобода России». Она, как описывает это ФСБ, «проводила агитационную работу», «размещала пропагандистские материалы, создающие положительный образ» легиона, и «инструкции для российских военнослужащих по сдаче в плен».



Кроме того, издание Astra утверждало, не раскрывая источников своих данных, что против жительницы Тольятти, кроме дела о госзимене, также возбудили дело о призывах к терроризму (часть 2 статьи 205.2 УК) из-за поста про легион «Свобода России». ФСБ в пресс-релизе это не упоминает.



Евтушенко с октября 2022 года начала вести Instagram на украинском языке. В личном блоге девушка рассказывала о своей жизни, маленькой дочери, занятиях в спортзале и своих рисунках. Она дважды публиковала фотографии купюр 1000, 5000 и 500 рублей, на которых была написана ссылка на телеграм-канал легиона «Свобода России». Также на купюрах были фразы «Мир Украине», «Свободу России», «Наши налоги ушли на <спецоперацию>» и «Z = свастика».



Через несколько дней после начала мобилизации в России в сентябре 2022 года Евтушенко выложила скриншот со ссылкой на бот «Хочу жить» в телеграме, принимавший заявки от желающих сдаться в плен российских военнослужащих. В посте также был скопирован текст о работе бота, который ранее распространяли украинские телеграм-каналы. Под постом Евтушенко сейчас два лайка, отмечает «Медиазона».

Политзаключенную Дарью Полюдову отправили в ШИЗО. Об этом сообщила её мать. Женщина рассказала, что позвонила в ИК-4, где находится ее дочь, чтобы узнать об ее состоянии. Полюдова почти месяц назад объявила голодовку из-за подброшенного к ней лезвия.



Связаться с колонией матери Дарьи не удалось. Во ФСИН по Кабардино-Балкарии женщине ответили, что Полюдова находится в ШИЗО. Кроме лезвия, сотрудники якобы нашли у нее второе нарушение.

«Я знаю, что Даша очень дисциплинированная, сама не будет нарушать порядки и законы. Говорит, что у нее все хорошо, кушает, выводят гулять (если можно верить его словам), просто якобы там нельзя звонить. Я спросила, до какого числа она будет там. Он сказал, что не знает, не спросил», — рассказала мать Дарьи.

Женщина опасается за состояние дочери и ищет адвоката, который срочно мог бы приехать в колонию.

В декабре 2022 года Полюдова была приговорена к девяти годам колонии общего режима из-за постов на странице «Левого сопротивления», опубликованных в 2019 году, а также участия в данной организации, которая объявлена экстремистской.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении лидера организации «Гражданское общество» Михаила Светова по ст. 354.1 УК РФ (реабилитация нацизма).



Дело было возбуждено из-за того, что 38-летний Михаил Светов выложил в Telegram-чат ролик, на котором он поет песню и «в положительном ключе рассказывает о Степане Бандере». Участники чата выложили ролик в публичный доступ.

Следствие засекретило уголовное дело о призывах к экстремизму в интернете против лидера сепаратистов на Донбассе Игоря Стрелкова (Гиркина). Выпустить его из СИЗО суд отказался.

Ломоносовский суд Ленинградской области огласил приговор по ч.1 ст.280.3 УК предпринимателю из села Русско-Высоцкое Дмитрию Скурихину, один год и шесть месяцев лишения свободы в колонии общего режима по делу о повторной «дискредитации» армии.

Четвёртый Кассационный суд общей юрисдикции оставил без изменений приговор политику Андрею Пивоварову по делу об осуществлении деятельности нежелательной в России организации (ст. 284.1 УК РФ), рассказал его адвокат Сергей Бадамшин.



По словам юриста, суд «оставил 12 доводов жалобы о существенном нарушении закона по делу Андрея Пивоварова без удовлетворения, приговор и апелляционное определение — без изменения».



В июле 2022 года Ленинский суд Краснодара приговорил Пивоварова к четырем годам лишения свободы по вменяемой ему уголовной статье. Защита оппозиционера пыталась обжаловать вынесенное решение, но безуспешно.



С февраля 2023 года Пивоваров отбывает наказание в ИК-7 на территории Карелии. В мае стало известно, что администрация колонии перевела его на строгие условия содержания. В конце июля оппозиционер женился на бывшей главе своего избирательного штаба Татьяне Усмановой.

Алексея Навального приговорили к 19 годам колонии особого режима по делу о создании экстремистского сообщества. Выездное заседание Мосгорсуда прошло в ИК-6 во Владимирской области, где Навальный отбывает наказание по предыдущему делу. Бывшего технического директора YouTube-канала «Навальный Live» Даниэля Холодного, который также проходил по делу, приговорили к восьми годам колонии общего режима.



Оглашение приговора, как и слушания по делу (с середины июня), проходило в закрытом режиме. За две недели до оглашения приговора Навального отправили в штрафной изолятор (ШИЗО), где он провел все время до заседания суда.



Прокурор просил для оппозиционера 20 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Навального обвиняли по семи эпизодам:

создание экстремистского сообщества с использованием служебного положения (ч. 3 ст. 282.1);

финансирование экстремистской деятельности с использованием служебного положения (ч. 2 ст. 282.3);

публичные призывы к экстремистской деятельности, в том числе с использованием СМИ или интернета (ч. 1 ст. 280);

вовлечение несовершеннолетнего в совершение опасных для его жизни действий (публично, группой, в отношении двух и более несовершеннолетних) (пп. «а», «б», «в» ч. 2 ст. 151.2);

реабилитация нацизма, в том числе распространение сведений, «выражающих явное неуважение к обществу», о днях воинской славы, унижение ветеранов или оскорбление памяти защитников отечества (ч. 3 ст. 354.1);

создание НКО, посягающей на личность и права граждан (ч. 2 ст. 239).

Даниэля Холодного, бывшего технического директора You-Tube-канала «Навальный Live», обвиняли в создании экстремистского сообщества и финансировании экстремистской деятельности с использованием служебного положения. Для него запрашивали десять лет колонии.



Относительно своего приговора Навальный заявил, что «цифра не имеет значения»:

«Я отлично понимаю, что, как и многие политзаключенные, сижу пожизненный срок. Где пожизненность измеряется сроком моей жизни или сроком жизни этого режима».

Кировский районный суд Санкт-Петербурга приговорил 55-летнюю активистку Ольгу Смирнову к шести годам колонии за несколько <антиспецоперационных> постов во «ВКонтакте». Обвинение запрашивало семь лет.

В публикациях говорилось о гибели мирных жителей и обстрелах украинских городов после 24 февраля 2022 года. Суд признал Смирнову виновной в распространении военных «фейков» (ст. 207.3 УК РФ). 15 месяцев до суда перербурженка провела в СИЗО.

«Не может быть счастлива та страна, в которой цинизм стал защитой, а различение добра и зла — признаком безумия», – сказала активистка в своём последнем слове.

Активисту и редактору издания «Протокол.Самара» Сергею Подсытнику предъявили обвинение по уголовному делу о «фейках» о ВС РФ. Дело возбудили в мае текущего года. Позднее Подсытника объявили в розыск. Сам он считает, что поводом для дела стало расследование издания об обстреле здания ПТУ в занятой российскими войсками Макеевке, где погибли солдаты-срочники. Активист уже более полутора лет живёт не в России. В середине июля в доме его родителей прошел обыск.

Мытищинский городской суд Московской области приговорил экоактивиста Александра Бахтина к шести годам колонии общего режима по делу о военных «фейках» по мотиву политической вражды (пункт «д» части 2 статьи 207.3 УК РФ).



Помимо лишения свободы, Бахтину запретили в течение трех лет администрировать сайты. Также осуждённому назначили принудительное амбулаторное лечение у психиатра. Гособвинение запрашивало для экоактивиста восемь лет колонии.



Поводом для дела против Бахтина стали три его поста во «ВКонтакте». В одном из них мужчина написал о потерях среди гражданского населения Украины, в другом упомянул о гибели своих украинских коллег зоозащитников и волонтеров. Третий пост осужденного был посвящён военным трагедии в Буче.

В Томске суд приступил к рассмотрению дела депутата городской думы Ксении Фадеевой, включенной в 2022 году в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга. Депутат обвиняется в «участии в деятельности некоммерческой организации, посягающей на личность и права граждан» (ч.3 ст.239 УК РФ), а также в «организации экстремистского сообщества с использованием служебного положения» (ч.3 ст.282.1 УК РФ). Ранее она координировала в Томской области работу регионального штаба Алексея Навального (штабы Навального и Фонд борьбы с коррупцией признаны судом экстремистской организацией, ликвидированы и запрещены).



Выступая в суде, Фадеева прокомментировала обвинительное заключение, которое накануне озвучил прокурор. По её мнению, большая часть обвинения относится к действиям Навального, Волкова и других лидеров ФБК:

«Мне непонятно, как я должна защищать себя, если в этой части обвинение просто не расписало объективную сторону совершенного именно мною преступления с момента закрытия штаба и до моего задержания в конце 2021 года. Мне непонятно, какую именно экстремистскую деятельность я осуществляла после апреля 2021 года. Мне непонятно, каким именно образом лично я продолжила деятельность в составе штабов Навального и ФБК, какую конкретно экстремистскую деятельность я совершала после апреля 2021 года. Что я делала, конкретно? Сформировала подполье и руководила им? Или может быть двинула колонны на Москву? Информации об этом в деле нет. Ни одного митинга или даже пикета».

Адвокат Кирилл Терёхин отметил, что после признания штабов Навального экстремистской организацией, Ксения Фадеева добровольно отказалась от участия в ее деятельности. Это может служить основанием для освобождения от уголовной ответственности.

Верховный суд Коми утвердил решение об аресте социолога Бориса Кагарлицкого. Заседание по апелляции на меру пресечения прошло в закрытом режиме. Кагарлицкий участвовал в нем по видеосвязи.



Адвокат Кагарлицкого Сергей Ерохов отметил, что социолога дважды поразили в правах за его позицию: отправили в СИЗО и внесли в реестр «террористов и экстремистов».

Басманный суд Москвы отправил в СИЗО сопредседателя движения в защиту прав избирателей «Голос» (в реестре «иноагентов») Григория Мельконьянца. На его аресте настаивал Следственный комитет. Против Мельконьянца возбудили дело об организации деятельности «нежелательной организации» (ч. 3 ст. 284.1 УК РФ).



В его доме накануне ареста и суда прошли обыски.



Из постановления об обыске одного из наблюдателей «Голоса» следует, что уголовное дело связано с деятельностью международной неправительственной организации European Network of Election Monitoring Organizations («Европейская сеть организаций по наблюдению за выборами», ENEMO), членом которой был «Голос».



Минюст включил её в реестр нежелательных в сентябре 2021 года, через месяц после того как «Голос» объявили «иноагентом». После этого российское движение приостановило свое членство в европейской организации.

Стало известно о визите представителей силового ведомства к челябинским общественникам Наталье Гусевой и Ильдару Баймуратову. Причиной, по предварительным данным, стало дело по уголовной статье 207.3. – «Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании ВС России, исполнении государственными органами РФ своих полномочий, оказании добровольческими формированиями, организациями или лицами содействия в выполнении задач, возложенных на ВС России».

По информации федеральных СМИ, Наталья Гусева оказалась не единственной персоной, связанной с «Голосом», к которой домой в последние дни пришли силовики. Обыски прошли у активистов и организаторов движения, живущих в других городах России.

Состоялся обыск у члена регионального Бюро «Яблока» в Великом Новгороде Ксении Черепановой. Ранее женщина была связана с новгородским отделением «Голоса».

2-й Западный окружной военный суд назначил четыре года и два месяца лишения свободы 25-летнему москвичу из-за аудиосообщения в телеграм-канале. В «Медиазоне» предположили, что речь идёт о стороннике Либертарианской партии Филиппе Медведеве, которому 15 августа вынесли приговор о призывах к терроризму в интернете (часть 2 статьи 205.2 УК). Он находится в СИЗО с марта 2023 года.



По версии следствия, в ночь на 14 апреля 2022 года, через несколько часов после того, как Минобороны России подтвердило потерю крейсера «Москва», Медведев репостнул в свой телеграм-канал на 37 подписчиков пост о потере судна и выложил аудиосообщение, в котором сказал в числе прочего: «ударьте прямо по штабу ФСБ в Москве», сопроводив это непечатными выражениями.

В Омске возбудили уголовное дело против сооснователя «Омского гражданского объединения» Николая Родькина. В бывшей квартире Родькина прошел обыск. Девушку, которая живет в ней сейчас, увезли на допрос. Николай считает, что дело возбудили из-за его <антиспецоперационной> позиции, защиты прав ЛГБТК+ людей и поддержки Алексея Навального. Пока нет информации, по какой статье против него возбуждено дело.

Суд утвердил приговор томской пенсионерке Марине Новиковой, которая была в апреле осуждена по статье о «дискредитации» армии, и на неё был наложен штраф в 1 миллион рублей. При этом суд постановил возместить женщине расходы на защитника в размере 12 тыс. руб. из-за «сложного материального положения».



Во время заседаний Новикова просила суд вместо штрафа дать ей реальный срок, потому что у неё нет таких денег.



Уголовное дело о «фейках» (статья 207.3 УК РФ) на 65-летнюю пенсионерку возбудили из-за постов о «спецоперации» в Украине. Она написала их со слов своих знакомых. Юристка Новикова вела каналы «Правда города Северска» в телеграме и на ютьюбе.

Против активиста из Тамбова Сергея Пациашвили возбудили уголовное дело. В прошлом году Пациашвили оштрафовали по статье о «дискредитации» армии, а в мае этого года снова задержали из-за <антиспецоперационного> поста во «ВКонтакте». После этого мужчина уехал в Грузию.



Пациашвили узнал про свое уголовное дело от матери: к ней пришли сотрудники МВД и спросили о местонахождении сына:

«Сказали, что по этому делу мне грозит либо штраф в 200 тысяч рублей, либо срок до 5 лет, либо исправительные работы».

Судя по всему, против него возбудили дело о «повторной дискредитации» армии.

Начался суд по уголовному делу в отношении башкирской националистки Рамили Галим (ранее носила фамилию Саитова). По версии следствия, осенью 2022 года она опубликовала в интернете призывы к дезертирству. Подсудимая вину не признает, заявляя, что в деле нет состава преступления. Рассмотрение дела по существу назначено на 9 октября.

Калининский суд Санкт-Петербурга приговорил священника Иоанна Курмоярова к 3 годам колонии общего режима по обвинению в «фейках об армии»



Обвинение запрашивало для Курмоярова 7 лет лишения свободы.



Напомним, священника обвиняют в публикации шестидесяти двух видео на ютуб-канале «Виртуальный православный приход», в которых тот рассуждал о действиях российских военных в Украине с точки зрения христианства.

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Эта подборка случаев преследования активистов и политиков за слова показывает сильный перекос в сторону уголовных дел, в то время как административных стало значительно меньше, и это может говорить о том, что власти больше не собираются «нянчиться» — жёсткие ответные меры даже на вполне умеренный голос против проводимой ими политики последуют незамедлительно. Давление на свободу мнений нарастает. Показательным моментом здесь также является своего рода «удар по своим», когда наказания коснулись уже тех, кто по сути поддерживает проводимую государством политику, но стоит на более радикальных позициях.

Следующие дайджесты будут посвящены людям творческих профессий и непубличным россиянам. Следите за нашими публикациями.