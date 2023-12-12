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12 December 2023

Запрет на регистрацию через иностранные сервисы отложен до 2025 года

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ «РОСКОМСВОБОДА» ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА «РОСКОМСВОБОДА». 18+
Сделано это было в связи с тем, что не все российские компании успевали до 1 декабря текущего года подготовиться и выполнить возложенные на них требования, что несло риски для стабильного функционирования их платформ.

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, по которому переходный период перевода на отечественные сервисы авторизации продлевается до 1 января 2025 года.

Закон, запрещающий с 1 декабря 2023 года использование иностранных ресурсов, был принят в июле. Согласно документу, в качестве идентификатора российским пользователям нужно использовать российский номер телефона, электронную почту в доменах .ru и .рф, а также портал «Госуслуги» или биометрию.

В ноябре в Госдуму внесли законопроект, который продлевает срок регистрации и авторизации «с использованием некоторых зарубежных сервисов». Речь в основном идёт о таких сервисах, как «Яндекс» и Ozon.

Как объяснял автор документа, замглавы комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин, он внёс инициативу «после череды консультаций и совещаний с отраслью», в ходе которых выяснилось, что «сроки нужно продлевать — иначе не будет гарантии стабильного функционирования платформ, что поставит под угрозу комфорт российских пользователей».

Изменения связаны с тем, что не все российские компании успевают подготовиться и выполнить требования до 1 декабря. Мораторий касается пункта закона о российском контроле за системами авторизации, кнопки входа через Google и Apple ID всё же придётся убрать с этой даты, говорил депутат.

госуслуги авторизация 406-ФЗ 588-ФЗ

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