Запрет на регистрацию через иностранные сервисы отложен до 2025 года

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, по которому переходный период перевода на отечественные сервисы авторизации продлевается до 1 января 2025 года.



Закон, запрещающий с 1 декабря 2023 года использование иностранных ресурсов, был принят в июле. Согласно документу, в качестве идентификатора российским пользователям нужно использовать российский номер телефона, электронную почту в доменах .ru и .рф, а также портал «Госуслуги» или биометрию.



В ноябре в Госдуму внесли законопроект, который продлевает срок регистрации и авторизации «с использованием некоторых зарубежных сервисов». Речь в основном идёт о таких сервисах, как «Яндекс» и Ozon.



Как объяснял автор документа, замглавы комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин, он внёс инициативу «после череды консультаций и совещаний с отраслью», в ходе которых выяснилось, что «сроки нужно продлевать — иначе не будет гарантии стабильного функционирования платформ, что поставит под угрозу комфорт российских пользователей».



Изменения связаны с тем, что не все российские компании успевают подготовиться и выполнить требования до 1 декабря. Мораторий касается пункта закона о российском контроле за системами авторизации, кнопки входа через Google и Apple ID всё же придётся убрать с этой даты, говорил депутат.