Госдума в I чтении проголосовала за перенос запуска авторизации через «Госуслуги»

Госдума приняла в первом чтении законопроект №487343-8 «О внесении изменения в статью 8 Федерального закона „Об информации, информационных технологиях и о защите информации“», которым переносятся сроки вступления в силу положений федерального закона 406-ФЗ, касающиеся авторизации на сайтах и в приложениях только по российскому телефонному номеру, через «Госуслуги», Единую биометрическую систему (ЕБС) или иной сервис, полностью или более чем на 50% контролируемый российской стороной.
Разработан и внесён в парламен документ был депутатом Антоном Горелкиным. Согласно новым поправкам, авторизация должна заработать 1 января 2025 года.
Перед голосованием Горелкин выступил с докладом, где заявил, что теперь у российских компаний с иностранным участием будет время для приведения в порядок всех своих систем. Ранее речь шла о «локализации систем взаимодействия с пользователями».
Изначально парламентарии рассчитывали, что крупнейшие отечественные компании успеют решить все организационные вопросы до 1 декабря 2023 года, но этого не произошло. После консультаций с представителями отрасли депутаты решили отложить вступление в силу норм об авторизации через российские госсервисы.
Законопроект единогласно поддержали 376 депутатов:
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23 декабря 2022 года Минюст включил Роскомсвободу в реестр незарегистрированных общественных объединений, выполняющих функции иностранного агента. Мы не согласны с этим решением и обжалуем его в суде.