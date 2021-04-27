АЗАПИ попросила Генпрокуратуру проверить «Яндекс»

Ассоциация по защите авторских прав в интернете (АЗАПИ, представляет интересы крупнейших издателей и сервисов электронных книг, включая «Эксмо-АСТ», «Азбуку-Аттикус» и «Альпину паблишер») недавно направила обращение в Генпрокуратуру, в котором пожаловалась «на бездействие ФАС России и неправомерные действия «Яндекса», нарушающие законодательство о защите конкуренции».



Книгоиздатели недовольны тем, что «Яндекс» не удаляет пиратские ссылки на электронные и аудиокниги из своего поиска, если получает соответствующие просьбы от правообладателей. В то же время интернет-компания удаляет из поиска ссылки на пиратские фильмы и сериалы. По мнению АЗАПИ, «Яндекс» использует доминирующее положение и нарушает законодательство о защите конкуренции.

Правообладатели считают, что из-за деятельности пиратов рынок легального потребления книг не растет такими же темпами, как рынок онлайн-кино, и это ведёт к снижению доходов книгоиздателей. Ссылки на пиратские фильмы удаляются согласно меморандуму, который был согласован ведущими медиахолдингами и интернет-компаниями в 2018 году. Книгоиздатели же вынуждены покупать контекстную рекламу у «Яндекса», чтобы страницы с легальным контентом оказывались выше в поисковой выдаче, чем пиратские ресурсы.



В пресс-службе «Яндекса» отметили, что поисковики не должны определять правовой статус контента, размещенного третьими лицами по ссылкам. Решить вопрос пиратских ссылок поможет аналогичный «антипиратский закон», который предоставит правообладателям дополнительные рычаги для борьбы с нелегальным контентом.



Ранее ассоциация обращалась с подобной жалобой в ФАС, но регулятор встал на сторону интернет-компании. Книгоиздатели считают, что ФАС не анализировала рынок онлайн-контента, деятельность конкурирующих с «Яндексом» сервисов, поэтому в действиях регулятора могут усматриваться признаки халатности.