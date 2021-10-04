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4 October 2021

Правообладатели обвинили Instagram в распространении «пиратских» книг

По словам Ассоциации по защите авторских прав в интернете (АЗАПИ), пользователи Instagram распространяют ссылки на пиратский контент, а также видеозаписи с ним, и данная соцсеть вошла в тройку нарушителей с наибольшим количеством выявленных нелегальных ссылок.

АЗАПИ, представляющая интересы российских издательств АСТ, «Эксмо», «Альпины», МИФ, «Азбуки-Аттикус» и других, пожаловалась Роскомнадзору на Facebook в связи с распространением пиратских книг в Instagram. Издатели просят ведомство привлечь компанию к административной ответственности, сообщили «Ведомости» со ссылкой на копию письма. Подлинность документа подтвердил член правления АЗАПИ Максим Рябыко.

 

 

Также Рябыко утверждает, что Instagram входит в Топ-3 нарушителей, занимая второе место по количеству нелегальных ссылок — издатели обнаружили около трёх тысяч в аккаунтах пользователей. На первом месте был Telegram c 35 тысячью, но соцсеть удалила их по запросу правообладателей.

В письме АЗАПИ жалуется, что Instagram игнорирует их запросы на удаление нелегальных копий и ссылок через специальную форму. В некоторых случаях компания не ограничивает их распространение даже по решению Мосгорсуда. Издатели требует привлечь Facebook, владеющий Instagram, к ответственности за неудаление нелегального контента. Компании может грозить штраф от 800 тысяч до четырёх миллионов рублей:

«Такая статистика и опыт правоприменения позволяют нам сделать вывод о том, что Instagram покровительствует пиратам, борьба с ними не носит на платформе комплексного эффективного характера, а сводится к формальной обработке ссылок, что не позволяет кардинально и качественно изменить ситуацию с пиратским контентом».

Неудаление пиратских ссылок, напоминает АЗАПИ, является нарушением ч. 2 ст. 13.41 КоАП РФ.

Facebook в России грозит штраф на сумму от одной двадцатой до одной десятой части годового оборота за повторное неудаление запрещенной информации. Российская выручка Facebook оценивается в пределах 12 млрд руб. Всего с начала года Facebook получил штрафы на сумму свыше 80 млн руб. за отказ удалить информацию о несанкционированных акциях и локализовать данные российских пользователей.

Правообладателей в споре с Facebook, владеющем Instagram, поддержал депутат Госдумы Антон Горелкин, который в своём Telegram часто критикует западные компании, выступая за их жёсткое регулирование, а данном случае притягивая к ситуации закон "о компаниях-заложниках".

"Facebook всеми силами пытается оттянуть неизбежное: я говорю про открытие в РФ полноценного представительства, которое выстроит работу принадлежащих компании соцсетей в соответствии с российским законодательством. Но рано или поздно это всё равно произойдет – и если не добровольно, то с применением правового инструментария регулятора. Сегодня, кстати, РКН планировал выписать Facebook оборотный штраф – эта мера за неудаление контента применяется впервые, и речь идет об очень серьезной сумме (намного выше, чем затраты на открытие представительства)", - написал политик.

соцсети 511-ФЗ Роскомнадзор Facebook Instagram 187-ФЗ 364-ФЗ правообладатели пиратство 405-ФЗ АЗАПИ книги 236-ФЗ оборотные штрафы

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