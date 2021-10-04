Правообладатели обвинили Instagram в распространении «пиратских» книг

АЗАПИ, представляющая интересы российских издательств АСТ, «Эксмо», «Альпины», МИФ, «Азбуки-Аттикус» и других, пожаловалась Роскомнадзору на Facebook в связи с распространением пиратских книг в Instagram. Издатели просят ведомство привлечь компанию к административной ответственности, сообщили «Ведомости» со ссылкой на копию письма. Подлинность документа подтвердил член правления АЗАПИ Максим Рябыко.

Российские издатели попросили Роскомнадзор оштрафовать Facebook на сумму от 800 тысяч до четырёх миллионов рублей из-за пиратских книг.



По словам заявителей, Instagram игнорирует их запросы на удаление нелегальных копий и ссылок даже по решению судаhttps://t.co/FRofJqtHVQ — TJ (@tjournal) October 4, 2021

Также Рябыко утверждает, что Instagram входит в Топ-3 нарушителей, занимая второе место по количеству нелегальных ссылок — издатели обнаружили около трёх тысяч в аккаунтах пользователей. На первом месте был Telegram c 35 тысячью, но соцсеть удалила их по запросу правообладателей.



В письме АЗАПИ жалуется, что Instagram игнорирует их запросы на удаление нелегальных копий и ссылок через специальную форму. В некоторых случаях компания не ограничивает их распространение даже по решению Мосгорсуда. Издатели требует привлечь Facebook, владеющий Instagram, к ответственности за неудаление нелегального контента. Компании может грозить штраф от 800 тысяч до четырёх миллионов рублей:

«Такая статистика и опыт правоприменения позволяют нам сделать вывод о том, что Instagram покровительствует пиратам, борьба с ними не носит на платформе комплексного эффективного характера, а сводится к формальной обработке ссылок, что не позволяет кардинально и качественно изменить ситуацию с пиратским контентом».

Неудаление пиратских ссылок, напоминает АЗАПИ, является нарушением ч. 2 ст. 13.41 КоАП РФ.



Facebook в России грозит штраф на сумму от одной двадцатой до одной десятой части годового оборота за повторное неудаление запрещенной информации. Российская выручка Facebook оценивается в пределах 12 млрд руб. Всего с начала года Facebook получил штрафы на сумму свыше 80 млн руб. за отказ удалить информацию о несанкционированных акциях и локализовать данные российских пользователей.

Правообладателей в споре с Facebook, владеющем Instagram, поддержал депутат Госдумы Антон Горелкин, который в своём Telegram часто критикует западные компании, выступая за их жёсткое регулирование, а данном случае притягивая к ситуации закон "о компаниях-заложниках".



"Facebook всеми силами пытается оттянуть неизбежное: я говорю про открытие в РФ полноценного представительства, которое выстроит работу принадлежащих компании соцсетей в соответствии с российским законодательством. Но рано или поздно это всё равно произойдет – и если не добровольно, то с применением правового инструментария регулятора. Сегодня, кстати, РКН планировал выписать Facebook оборотный штраф – эта мера за неудаление контента применяется впервые, и речь идет об очень серьезной сумме (намного выше, чем затраты на открытие представительства)", - написал политик.