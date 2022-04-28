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28 April 2022

В Европарламенте предлагают запретить использование ИИ в прогностической работе полиции и судов

Парламентарии указали, что применение средств автоматического принятия решений усиливает дискриминацию: из-за ошибок ИИ чернокожие люди, цыгане и этнические меньшинства задерживаются «непропорционально часто».

Два комитета, отвечающие в Европарламенте за Закон об искусственном интеллекте (AI Act), предложили запретить использование искусственного интеллекта в прогностической полицейской и судебной деятельности. Речь идёт о конкретных физических лицах, предложение не распространяется, например, на видеонаблюдение в районах и местностях в целом.

Европарламентарии указали, что применение систем искусственного интеллекта в прогнозировании усиливают дискриминацию: из-за ошибок ИИ чернокожие люди, цыгане и этнические меньшинства задерживаются «непропорционально часто».

«Данное предложение понятно и последовательно, оно согласуется с уже существующими актами ЕС, например, с тем же GDPR или Директивой по сбору и обработке данных в целях обеспечения правоохранительной деятельности. По сути речь идёт о презумпции невиновности и справедливом суде, — говорит юрист «Роскомсвободы» Никита Истомин. — Принимать решения на основе автоматической (без участия человека) обработки персданных в целом в Европе запрещено. Так что это уже устоявшийся подход». 

По словам эксперта, документ предлагает компромисс: ИИ (средство автоматического принятия решений) станет получать данные и выполнять «рутинную» работу, но не будет иметь доступа к данным конкретных лиц. И даже если полиция получит персональные данные, она не сможет использовать их в суде или при вынесении административных решений, так как «в противном случае ей придётся раскрывать, что она использовала ИИ, а это означает признать нарушение поправок, если они будут приняты. Таким образом, работы у правоохранителей не уменьшится, что сведёт ценность применения ИИ к нулю». 

Прогностическая деятельность полиции строится на использовании специального ПО, которое после обработки ряда данных высокой долей вероятности предсказывает, где и кем может быть совершено преступление.

искусственный интеллект персональные данные приватность ЕС цифровые права Европарламент Никита Истомин

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