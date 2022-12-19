Банк России протестирует криптовалюту в международных расчётах

Банк России в экспериментальном правовом режиме опробует криптовалюту в международных расчётах, передаёт слова зампредседателя ЦБ Ольги Скоробогатовой «Ъ». По словам Скоробогатовой, тестирование проведётся с заинтересованными участниками рынка. Однако вопрос, что будет в случае запрета использовать криптовалюту для международных расчётов, всё ещё не решён.

Зампред Банка России напомнила, что на данный момент организация в целом выступает против использования криптовалют для международных расчётов. В ситуации неопределённости правового статуса криптовалют Скоробогатова порекомендовала использовать для расчётов корреспондентские счета, систему передачи финансовых сообщений и цифровые валюты.

Ранее глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков говорил, что криптовалюта станет легальным продуктом в 2023 году. Однако использовать её для расчётов внутри России всё же будет нельзя, она останется доступна только во внешнеэкономической деятельности, в том числе для оплаты поставок по параллельному импорту.

Весной Министерство внутренних дел РФ согласовало доработанные законопроекты, касающиеся регулирования криптовалют. В сентябре премьер-министр Михаил Мишустин поручил Минфину, Банку России и другим ведомствам до конца 2022 года выработать единую позицию по имеющимся законам.