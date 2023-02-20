Банки попросили Роскомнадзор не запрещать им оказывать услуги через Telegram

Ассоциация банков России обратится в Роскомнадзор с просьбой не запрещать кредитным организациям оказывать услуги через Telegram. Об этом пишет «Ъ» со ссылкой на заявление вице-президента ассоциации Алексея Войлукова. По его словам, это «удобный дополнительно действующий инструмент», который является заменой для клиентов банков, чьи приложения удалили из-за санкций.



Войлуков также подчеркнул, что самим Telegram никакая платежная и персональная информация не обрабатывается, и уйти на сторону не может:

«Это просто интерфейс, который переводит во внешний браузер, через который и совершаются операции».

«Если через Telegram запрещено, то почему не запрещено тогда пользоваться онлайн-банкингом напрямую через такие браузеры, как Safari, Chrome, IE, Edge», — задался вопросом Алексей Войлуков.



В январе текущего года Роскомнадзор признал Telegram иностранным мессенджером, не подлежащим интеграции с банками. Закон в том числе не допускает отправки через мессенджер вспомогательных банковских сообщений.



Банк России же не видит серьезных угроз в такого рода взаимодействия банков с клиентами. «Что касается предоставления услуг через Telegram-каналы банками, наши специалисты анализировали, каких-то дополнительных технологических рисков от использования Telegram-каналов нет», — говорила ранее председатель ЦБ Эльвира Набиуллина.