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5 сентября 2022

Басманный суд аннулировал лицензию «Новой газеты»

Иск о признании лицензии издания недействительной подал Роскомнадзор, поскольку ведомству якобы не был предоставлен устав редакции.

По иску Роскомнадзора Басманный районный суд города Москвы фактически ликвидировал печатное издание «Новой газеты», признав его лицензию недействительной.

В марте текущего года Роскомнадзор вынес «Новой газете» два предупреждения за то, что издание в своих публикациях упомянуло «иностранных агентов» без маркировки. Согласно российскому законодательству, два таких письма с предупреждением за год — основание для аннулирования свидетельства о регистрации СМИ.

Об иске РКН к «Новой» стало известно в конце июля. Надзорное ведомство тогда отдельно объясняло, что поводом для обращения в суд стало то, что издание не предоставило устав редакции в установленный законом срок.

После второго предупреждения «Новая газета» приостановила выпуск. Через несколько дней Роскомнадзор также потребовал удалить с сайта репортажи журналистки Елены Костюченко из Херсона и Николаева. За репортаж из Херсона «Новую» еще и оштрафовали на 350 тысяч рублей по статье «о фейках».

Судебные прения в текстовом онлайне сегодня транслировала «Медиазона».

Претензия Роскомнадзора состояла  в том, что 2006 году «Новая газета» сменила учредителя редакции, но не предоставила в Роскомнадзор устав, как того требует закон «О СМИ». Позиция «Новой газеты» заключалась в том, что она начала выходить в 2002 году. Роскомнадзор же отсчитывает «новый состав учредителей» и выход в свет от 2006 года. Редакция представила суду печатный вариант за 2002 год.

Представитель издания пояснил, что 24 мая 2010 года «Новая газета» обжаловала предупреждение от Роскомнадзора в суде, и уже тогда ведомство получило актуальный текст учредительного договора. Поэтому редакция считает претензии по документам несостоятельными. Более того, в статье закона об отзыве лицензии также ничего не сказано про «изменения», а речь только про начало выхода издания в свет.

Суд в итоге принял сторону Роскомнадзора. Лицензия у печатного издания «Новой» будет отозвано. Завтра состоится суд по иску РКН об отзыве лицензии у «Новой рассказ-газеты».

Главный редактор «Новой газеты», нобелевский лауреат Дмитрий Муратов заявил, что решение суда — «ничтожное, заказное политическое», оно не имеет законных оснований.

 

«Роскомсвобода» считает отзыв лицензии у одного из популярнейших независимых изданий проявлением цензуры, а также недальновидным и ангажированным решением. Выражаем редакции «Новой газеты» свою поддержку.

 

UPD. В СПЧ назвали «неконституционным» аннулирование лицензии «Новой газеты»

Член Совета по правам человека Ева Меркачёва в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» отметила, что такая «чрезмерная суровость» служит «признаком цензуры».

«Формально имели право [лишить лицензии — прим. ГМ]. Мы полагались, были уверены, что не будет каких-то чрезмерных суровостей, связанных с тем, что если кто-то не промаркировал, то будут требовать закрытия и отнимут лицензию. Получается, что новое законодательство это позволяет делать. Но если мы берём нашу Конституцию, закон о печати, то, конечно, это всё неконституционно и не соответствует свободе печати. Это всё является признаками цензуры».
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