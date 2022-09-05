Басманный суд аннулировал лицензию «Новой газеты»

По иску Роскомнадзора Басманный районный суд города Москвы фактически ликвидировал печатное издание «Новой газеты», признав его лицензию недействительной.



В марте текущего года Роскомнадзор вынес «Новой газете» два предупреждения за то, что издание в своих публикациях упомянуло «иностранных агентов» без маркировки. Согласно российскому законодательству, два таких письма с предупреждением за год — основание для аннулирования свидетельства о регистрации СМИ.



Об иске РКН к «Новой» стало известно в конце июля. Надзорное ведомство тогда отдельно объясняло, что поводом для обращения в суд стало то, что издание не предоставило устав редакции в установленный законом срок.



После второго предупреждения «Новая газета» приостановила выпуск. Через несколько дней Роскомнадзор также потребовал удалить с сайта репортажи журналистки Елены Костюченко из Херсона и Николаева. За репортаж из Херсона «Новую» еще и оштрафовали на 350 тысяч рублей по статье «о фейках».



Судебные прения в текстовом онлайне сегодня транслировала «Медиазона».



Претензия Роскомнадзора состояла в том, что 2006 году «Новая газета» сменила учредителя редакции, но не предоставила в Роскомнадзор устав, как того требует закон «О СМИ». Позиция «Новой газеты» заключалась в том, что она начала выходить в 2002 году. Роскомнадзор же отсчитывает «новый состав учредителей» и выход в свет от 2006 года. Редакция представила суду печатный вариант за 2002 год.



Представитель издания пояснил, что 24 мая 2010 года «Новая газета» обжаловала предупреждение от Роскомнадзора в суде, и уже тогда ведомство получило актуальный текст учредительного договора. Поэтому редакция считает претензии по документам несостоятельными. Более того, в статье закона об отзыве лицензии также ничего не сказано про «изменения», а речь только про начало выхода издания в свет.

Суд в итоге принял сторону Роскомнадзора. Лицензия у печатного издания «Новой» будет отозвано. Завтра состоится суд по иску РКН об отзыве лицензии у «Новой рассказ-газеты».

Главный редактор «Новой газеты», нобелевский лауреат Дмитрий Муратов заявил, что решение суда — «ничтожное, заказное политическое», оно не имеет законных оснований.

Главред «Новой газеты» Дмитрий Муратов:



«Это решение может прокомментировать только Женя Ройзман» https://t.co/W5676tsxgK — Медиазона (@mediazzzona) September 5, 2022

«Роскомсвобода» считает отзыв лицензии у одного из популярнейших независимых изданий проявлением цензуры, а также недальновидным и ангажированным решением. Выражаем редакции «Новой газеты» свою поддержку.

UPD. В СПЧ назвали «неконституционным» аннулирование лицензии «Новой газеты»

Член Совета по правам человека Ева Меркачёва в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» отметила, что такая «чрезмерная суровость» служит «признаком цензуры».

«Формально имели право [лишить лицензии — прим. ГМ]. Мы полагались, были уверены, что не будет каких-то чрезмерных суровостей, связанных с тем, что если кто-то не промаркировал, то будут требовать закрытия и отнимут лицензию. Получается, что новое законодательство это позволяет делать. Но если мы берём нашу Конституцию, закон о печати, то, конечно, это всё неконституционно и не соответствует свободе печати. Это всё является признаками цензуры».