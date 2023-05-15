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Тендеры
15 May 2023

Беспилотные миллиарды

Сразу несколько СМИ сообщило о намерении государства вложить достаточно крупные денежные средства в сферу беспилотников, причём часть пойдёт на борьбу с ними, а часть — на подготовку специалистов по разработке и использованию БПЛА.
Фото: KXAN.com

Как сообщает Forbes, подотчётный Роскомнадзору Главный радиочастотный центр (ГРЧЦ) разместил на портале госзакупок ряд тендеров на приобретение оборудования для определения географических координат, подвижных и стационарных малогабаритных технических комплексов радиоконтроля, анализаторов радиосетей и спектра, а также комплексов антенн. В технических заданиях к закупкам указано, что поставить это оборудование необходимо в местные отделения ГРЧЦ в Крыму, Севастополе и Ростове-на Дону.

Совокупная стоимость закупок составляет 1,77 млрд рублей. Как отмечает издание довольно ощутимая сумма для ГРЧЦ: в последние четыре года центр заключал контракты на 3-3,36 млрд рублей в год.

Оборудование используется для определения местоположения излучающих радиоволны объектов, например базовых станций мобильных операторов, а также для контроля спектра, пояснил генеральный директор Telecom Daily Денис Кусков. При этом, отметил Кусков, это оборудование двойного назначения, которое может использоваться, например, для выявления операторов дронов. По словам источника издания, анализаторы радиосетей, которые закупает ГРЧЦ, позволяют не только находить радиосигнал беспилотника, но и определять место его запуска и управления. При должном размещении, по его словам, это оборудование «позволяет решить вопрос с прилетами БПЛА в Россию более чем на 80%».

Представители Роскомнадзора и ГРЧЦ поспешили сообщить Forbes, что рассматриваемая госзакупка хоть и выделяется своими размерами (в плане финансов), но является при этом плановой. По их словам, ГРЧЦ постоянно «осуществляет модернизацию оборудования» в рамках плана развития системы радиоконтроля. «Такие мероприятия позволяют предприятию обеспечить эффективный контроль работы радиоэлектронных средств на территории России», – добавили они, не уточнив, почему закупка ограничивается лишь тремя западными регионами страны.

Кроме этого «Ведомости» со ссылкой на паспорт федерального проекта «Кадры для беспилотных авиационных систем» (подготовлен Минобрнауки) сообщили, что из из федерального бюджета выделят 57,7 млрд рублей на подготовку специалистов в сферах разработки и использования беспилотников в 2024–2030 гг. Из этой суммы 5,3 млрд рублей планируетсмя потратить в 2024 году.

Основная цель федерального проекта — создание системы непрерывной подготовки специалистов в сфере разработки, производства и эксплуатации беспилотных авиационных систем и контроля за уровнем квалификации таких специалистов, говорится в документе. Как следует из паспорта федпроекта, в результате модули по беспилотным авиационным системам (БАС) должны быть разработаны и внедрены в образовательные программы общего, среднего профессионального и высшего образования.

Авторы документа рассчитывают, что это позволит подготовить не менее 100 000 новых работников для различных сфер разработки и применения БАС уже в 2024 году, а к 2030 году их число должно вырасти до 1 миллиона специалистов.

Роскомнадзор беспилотники дроны БПЛА ФГУП ГРЧЦ Госзакупки

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