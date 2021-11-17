Эксперт: Снижение беспошлинного порога интернет-посылок до €20 увеличит серый импорт

Члены Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) буквально на днях обсудят на заседании межправительственного совета возможность снижения к 2024 году беспошлинного порога для посылок из-за границы до 20 евро. В настоящее время правила действуют следующие: посылка стоимостью свыше 200 евро или весом более 31 килограмма облагается пошлиной в 15% от стоимости, но не менее 2 евро за 1 кг веса.



Как пишут СМИ, «по состоянию на сентябрь предложение РФ (…) выглядело следующим образом: нынешние правила (…) будут действовать до 30 июня 2022 года», а «с 1 июля по 31 декабря 2022 года предлагается снизить беспошлинный порог до 100 евро, с 1 января по 31 декабря 2023 года — до 50 евро, с 1 января 2024 года — до 20 евро при тех же условиях таможенной пошлины». С 1 января 2024 года предлагается также ввести пошлину в размере одного евро за отправления, стоимость которых не превышает 20 евро, а вес — 31 килограмм.

В преддверии проведения властями заседания межправителтственного совета ЕЭК «Ъ» обратился к директору Центра экономической экспертизы Института государственного и муниципального управления (ИГМУ) НИУ ВШЭ Марселю Салихову, чтоб он дал оценку возможным последствиям снижения беспошлинного порога.



По мнению эксперта, такое поэтапное снижение беспошлинного порога в трансграничной интернет-торговле отрицательно скажется на потребителях. Он пояснил изданию, что, исходя из данных ФТС о том, что в 2021 году таможенные сборы от почтовых отправлений и экспресс-грузов составят 3 млрд руб., введение лимита в €20 и отдельного сбора в €1 может увеличить издержки потребителей на уплату таможенных сборов до 30–40 млрд руб. Эксперт уверен, что это приведет к расширению практики занижения таможенной стоимости покупок и увеличит серый ввоз товаров.



Таможенная служба при этом понесет дополнительные издержки на контроль и проверку международных почтовых отправлений. Дополнительные же расходы «Почты России» на обработку и оформление посылок в зависимости от развития событий могут составить 4–12 млрд руб. в год. По оценкам ИГМУ, дополнительные издержки контроля и администрирования новых правил заберут до 30–40% от предполагаемых дополнительных бюджетных доходов.

В свою очередь, эксперты Научно-исследовательского финансового института Минфина России (НИФИ) положительно оценивают снижение беспошлинного порога. Международный опыт, по их словам, показывает — стран, которые порог повышают, больше, чем тех, которые его понижают. Снижают порог беспошлинного ввоза, в основном, для увеличения налоговых поступлений и защиты внутреннего рынка. Международная торговая палата рекомендует правительствам стран вводить минимальную стоимость беспошлинного импорта на уровне 1 тыс. долларов США исходя из баланса между затратами на оценку и сбор таможенных пошлин и налогов и получаемыми доходами.



В 2020 году в Россию направлено 224,2 млн почтовых отправлений на общую стоимость 1,45 млрд евро. При этом 65% — это отправления стоимостью до 5 евро, 21,9% — 5-10 евро, 7,3% — 10-15 евро, 2% — 15-20 евро. Таким образом, чуть более 96% отправлений приходится на посылки стоимостью не выше 20 евро, а 87% — ниже 15 евро, сообщила руководитель Центра отраслевой экономики НИФИ Инна Рыкова.



«Есть риск, что таможенные сборы снизятся, если потребители начнут отказываться от покупки в результате снижения таможенного порога, но этот риск минимален для бюджетной системы. А вот рост цены товара для потребителя может привести к снижению емкости рынка трансграничной электронной торговли. Решение возможно за счет развития системы бондовых (таможенных) складов, которые позволят повысить прозрачность рынка и «обеление» товарного рынка», — сказала Рыкова в интервью российским СМИ.



Она подчеркнула, что высокие пороги справедливы для стран, где в торговле нет такого преобладания дешевых товаров — как в случае России. Для нашей страны важна прозрачность рынка, и снижение порогов не отразится на текущей ситуации, уверена представитель НИФИ.