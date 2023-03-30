Facebook и Instagram могут убрать всю политическую рекламу в ЕС

Компания Meta рассматривает возможность запрета политической рекламы в Европе на принадлежащих ей платформах Facebook и Instagram. Политики в Брюсселе также предполагают, что к такому решению может прийти и Google.



Как сообщает Financial Times, это связано с тем, что власти ЕС собираются со следующего года ввести правила, более жестко регулирующие онлайн-рекламу в соцсетях.



В частности, в случае политической рекламы будет требоваться повышенная в сравнении с обычными объявлениями прозрачность — нужно будет сообщать информацию о том, кто размещает рекламу, сколько она стоит и т. д., иначе таргетированные объявления такого рода будут запрещены.



Meta, которую возглавляет её основатель и исполнительный директор Марк Цукерберг, сейчас рассматривает вопрос о том, не будет ли проще отказаться от всей платной рекламы политических кампаний на своих платформах, чтобы не нарушать законы ЕС.



По данным компании Insider Intelligence, доходы Meta от политической рекламы в США в 2019–2020 годах составили $800 млн, что составляет менее 1% всех ее рекламных доходов. При этом в Meta ждут, когда ЕС представит окончательный вариант требований в отношении политической рекламы — это должно произойти в начале июня, чтобы после этого принять решение.



Корпорация входит в число компаний социальных сетей, включая Twitter, которые столкнулись с критикой за то, что позволили пользователям распространять дезинформацию и теории заговора на своих платформах после президентских выборов в США в 2016 году, что вызвало опасения по поводу того, как контент мог манипулировать избирателями.



Напомним, в марте прошлого года Тверской районный суд Москвы по иску Генеральской прокуратуры РФ признал Meta «экстремистской организацией» .



Иск был подан после материала Reuters о том, что фейсбук и инстаграм на фоне российского вторжения в Украину изменят правила и временно не будут удалять с платформ посты с пожеланиями смерти или призывам к насилию над Путиным, Лукашенко и российскими военными.