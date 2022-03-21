Суд признал Meta «экстремистской организацией»

Тверской районный суд Москвы удовлетворил иск Генпрокуратуры о признании Meta — материнской компании Facebook, Instagram и WhatsApp — «экстремистской организацией».

Иск был подан после материала Reuters о том, что фейсбук и инстаграм на фоне российского вторжения в Украину изменят правила и временно не будут удалять с платформ посты с пожеланиями смерти или призывам к насилию над Путиным, Лукашенко и российскими военными.

Россия против Meta. Онлайн



ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТАhttps://t.co/GNhAjlRClm — Медиазона (@mediazzzona) March 21, 2022

Meta попросила суд отложить рассмотрение заявления Генпрокуратуры, поскольку представителям компании не хватило времени ознакомиться с более чем 500 страниц дела. Также было подано несколько ходатайств:

о назначении лингвистической экспертизй высказываний, послуживших основанием для обращения Генпрокуратуры,

о прекращении рассмотрения заявления Генпрокуратуры о запрете деятельности под предлогом, что суды России, в отличии от судов по месту регистрации корпорации, не имеют на это компетенций,

о передаче дела на рассмотрение в Таганский суд (поскольку нарушения обнаружил Роскомнадзор, который по месту расположения подсуден Таганскому, а не Тверскому суду).

Судья Ольга Солопова все ходатайства отклонила.

«Meta хочет, чтобы решение о признании ее экстремистской организацией принимал американский суд. Это все равно, что если бы ИГИЛ требовал, чтобы запрет на его деятельность в РФ рассматривал суд в Афганистане», — не удержался от соблазна проявить остроумие депутат-единоросс Антон Горелкин.

Прокуратура, в свою очередь, в суде попросила запретить деятельность Мета по реализации продуктов Facebook и Instagram «ввиду осуществления экстремистской деятельности», а в отношении WhatsApp такие действия не предпринимать. Граждане в случае запрета Meta не будут привлекаться к ответственности только за то, что пользуются Facebook и Instagram, заявил прокурор в суде.

Прокурор, действительно, вправе отсечь WhatsApp от признания экстремистским, и суд не вправе выйти за пределы исковых требований, поясняет адвокат и правозащитник Павел Чиков:

«Однако безопасность пользователей Facebook и Instagram в случае признания Meta экстремистской организацией ни прокуратура, ни суд гарантировать не могут!



Если пользование запрещенными соцсетями еще можно не криминализировать — разослав соответствующие методички товарищам майорам по стране, то с другими рисками сложнее.



Любая публичная демонстрация символики — на сайте, на дверях магазина и кафе, на автомобиле, в соцсетях, на постерах, визитках — будет основанием для привлечения к административной ответственности вплоть до 15 суток ареста (статья 20.3 УК РФ)».

«Деятельность организации Meta направлена против России и ее Вооруженных сил. Просим запретить деятельность Мета и обязать исполнить это решение немедленно», — сказал представитель ФСБ Игорь Ковалевский, т.е. запрет должен произойти до фактического вступления в силу решения суда.

Sind Facebook und Instagram in #Russland bald extremistisch? In Moskau schalten wir für die @tagesschau vor dem Gericht, wo genau darüber entschieden wird. Der Geheimdienst FSB hat seine Ansicht schon kundgetan: Der Mutterkonzern Meta müsse schnell verboten werden. pic.twitter.com/DahnjqsGZ0 — Demian von Osten (@demianvonosten) March 21, 2022

Заседание получилось богатым на интересные диалоги, в которых сторона обвинения демонстрировала настоящие чудеса гибкости российского права:

Суд рассматривает иск о признании Meta экстремистской организацией.



Судья уточнила у прокурора, смогут ли люди пользоваться фейсбуком и инстаграмом после запрета Meta. Тот ответил, что соцсети заблокированы, но пользоваться ими можно — есть способыhttps://t.co/8NMHiSbRfH pic.twitter.com/tVyFgpBukw — TJ (@tjournal) March 21, 2022

Представители Генпрокуратуры и Роскомнадзора жаловались в суде, что Meta не исполняла в должной мере предписания российских властей об удалении запрещённых материалов, куда входили публикации сторонников Алексея Навального и его штабов, информация сообществ ФБК и «Умного голосования». В этом же списке оказались посты, связанные с «военной спецоперацией» российской армии на территории Украины. Судья Солопова, опуская наиболее крепкие выражения, зачитала несколько таких постов.

Стоит заметить, военной теме было уделено достаточно много внимания в процессе заседания.

Instagram не удалил более 4,5 тысячи фейков о спецоперации России на Украине и 1800 призывов к участию в несанкционированных митингах https://t.co/KGgFFx6btJ pic.twitter.com/Q19GwvfKyI — РИА Новости (@rianru) March 21, 2022

Адвокат Meta Виктория Шакина выступила против удовлетворения иска. Она отметила, что часть постов, на которые ссылается иск, уже были удалены. Об отдельных постах, по словам Шакиной, Meta просто не уведомляли. Чтобы разобраться, что именно было или не было удалено, нужно было время, которого ответчику не дали. К тому же приведённые в деле скриншоты не были заверены как следует. Ее коллега, адвокат Виталий Шакин заметил, что иск строится на предположении — якобы Meta собирается нарушать права россиян. Он также попросил отказать в иске.

В итоге после небольшого перерыва судья Солопова вынесла решение об удовлетворении иска Генпрокуратуры и признании Meta экстремистской организацией.

Решение суда вступает в силу немедленно, то есть с этого момента Facebook и Instagram в России под запретом. На WhatsApp это не распространяется.

Опрошенные ТАСС эксперты заявили, что точные последствия для пользователей социальных сетей станут известны после принятия судебного решения в случае удовлетворения заявления прокуратуры. Адвокат Дмитрий Аграновский высказал мнение, что признание Meta экстремистской организацией повлечет за собой признание владельцев аккаунтов в них участниками экстремистской организации. В свою очередь адвокат и управляющий партнер AVG Legal Алексей Гавришев считает, что рядовым пользователям соцсетей Facebook, Instagram и других, которые входят в Meta, ничего не грозит, за исключением случаев, если на их страницах найдут посты с призывами экстремистского характера.

Проект «Сетевые свободы» ранее предупреждал, что на логотипы Facebook, FB Messenger и Instagram может быть наложен запрет как на «экстремистскую символику». Возможно, будут рассматриваться финансированием экстремистской огранизации любые денежные транзации в адрес подконтрольных Meta компаний. Но «дискуссионным является вопрос об уголовной ответственности за участие в деятельности (ч.2 ст. 282.2 УК РФ) для простых пользователей. Требование удалять аккаунты и прекращать пользоваться прямо не прописаны, но даже приложения могут быть сочтены экстремистскими материалами, а их использование может быть квалифицировано как участие в [экстремистской] деятельности».

«Сетевые свободы» также заостряют внимание на том, что прокуратура заявила — ответственность «только за пользование» соцсетями наступить не может. Это означает, что иметь аккаунты и публиковать посты в Instagram и Facebook может быть безопасно. Но есть нюансы:

можно составить протокол на любой сайт или магазин, на котором есть ссылки на соцсети, или на человека, который распространяет визитки с контактами в Instagram и Facebook — это публичная демонстрация символики экстремистской организации (статья 20.3 КоАП, до 15 суток ареста);

покупка рекламы в Instagram и Facebook может расцениваться как финансирование экстремистской организации — это 282.3 УК РФ.

В связи с «немедленностью» исполнения решения Тверского суда, Роскомнадзор получит полномочия заблокировать Instagram и Facebook. Судебные приставы смогут опечатать офисы Meta и ее дочерних компаний.

«Пользователям сервисов Meta ответственность не грозит до тех пор, пока решение суда не вступит в законную силу. Meta может появиться в списке экстремистских организаций на сайте Минюста только после апелляции.



Какая ответственность может грозить пользователям после окончательного признания Meta экстремистской пока неизвестно», – подытоживает правозащитный проект.

Примерно о том же говорит известный адвокат Калой Ахильгов: «Итак, Тверской районный суд Москвы признал деятельность компании META экстремистской. Что это значит?»