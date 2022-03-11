Генпрокуратура потребовала признать Meta экстремистской организацией

Генпрокуратура России попросила суд признать американскую компанию Meta Platforms. Inc. (включает Facebook, Instagram, WhatsApp) экстремистской организацией и запретить её деятельность на территории страны, пишет «Ъ». Также ведомство направило в Роскомнадзор требование об ограничении доступа к Instagram.

Ранее сообщалось, что Meta разрешила публиковать посты, выражающие ненависть к российских военнослужащих. По мнению Генпрокуратуры, в заявлении копорации прослеживаются признаки пропаганды терроризма (ч. 2. ст. 205.2 УК РФ) и возбуждение ненависти и вражды с угрозой применения насилия (п. «а» ч. 2 ст. 282 УК РФ).

«Подобные действия руководства компании не только формируют представление о допустимости террористической деятельности, но и направлены на разжигание ненависти и вражды к гражданам Российской Федерации»,— говорится в заявлении ведомства в telegram-канале.

Следственный комитет России тем временем возбудил уголовное дело по двум статьям из-за политики компании Meta, разрешившей призывы к насилию против российских войск.

«В Главном следственном управлении СК России возбуждено уголовное дело в связи с незаконными призывами к насилию в отношении граждан Российской Федерации со стороны сотрудников крупных компаний Meta, владеющих сетями Facebook и Instagram»,— говорится в сообщении на сайте ведомства.

Бежать и удалять аккаунты, посты и переписку из Facebook и Instagram не нужно, говорится в телеграм-канале «Сетевых свобод». Там пояснили, что сначала заявление Генпрокуратуры поступит в Верховный суд РФ, где представители Meta в России смогут участвовать в слушаниях и потом обжаловать решение. В экстремистский список организацию включат только после вступления в силу решения Верховного суда РФ. Только в этом случае могут быть последствия:

⏩ дискуссионным является вопрос об уголовной ответственности за участие в деятельности (ч.2 ст. 282.2 УК РФ) для простых пользователей. Требование удалять аккаунты и прекращать пользоваться прямо не прописаны, но даже приложения могут быть сочтены экстремистскими материалами, а их использование может быть квалифицировано как участие в [экстремистской] деятельности.



⏩ Запрет логотипов Facebook, FB Messenger, Instagram и Whatsapp под угрозой ч.1 ст.20.3 КоАП РФ.



⏩ Обязательная маркировка при упоминании под угрозой ч.2 ст.13.15 КоАП РФ



⏩ Запрет любых денежных транзакций в адрес компаний, подконтрольных Meta.



⏩ Не просто блокировка Facebook, FB Messenger, Instagram и Whatsapp, но и требование властей удалить приложения из магазинов Apple и Google.

Чиновники и ведомства стали уходить с платформы, например, сама Генпрокуратура, Следственный комитет и мэр Москвы Сергей Собянин.

«Считаю, что отказ от продуктов Meta — теперь долг каждого порядочного человека», — заявил депутат Антон Горелкин.

Главред Republic Дмитрий Колезев назвал решение Meta о снятии запрета на призывы к насилию над россиянами (в первую очередь — российскими солдатами) в контексте вторжения в Украину плохим и опасным шагом.

«...резкое решение российских правоохранительных органов — ещё большая дикость. Видимо, скоро в России ни будет ни Instagram, ни WhatsApp», — резюмировал журналист.

UPD. Роскомнадзор заявил об ограничении доступа к Instagram на основании требования Генпрокуратуры.